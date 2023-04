El Corredor Atlántico, el lazo de Galicia con la UE, en diez puntos

El Corredor Atlántico es mucho más que un conjunto de líneas ferroviarias trazadas sobre un mapa. Es una red de infraestructuras consideradas primordiales por la Unión Europea que comunica toda la fachada oeste de Europa pensada, sobre todo, para potenciar el transporte de mercancías. Galicia quedó inicialmente excluida de este diseño, al igual que todo el noroeste peninsular. Y no fue hasta 2021 cuando se adhirió al mapa de pleno derecho.

El trazado gallego arranca en A Coruña, pasa por Vigo, Ourense y Monforte y sale fuera de la comunidad por León. Esta incorporación a las redes Transeuropea de transporte debe suponer la modernización de la red ferroviaria interior, salvo el Eje Atlántico. La Xunta calculó esta reforma en 2.323 millones de euros, que incluye, entre otras actuaciones, la salida sur de Vigo, electrificación de todo el corredor, mejora del trazado, andenes más largos para poder acoger trenes de 740 metros, rebaja de la pendiente en determinados tramos, puntos de cruce de trenes o estaciones intermodales.

Según la previsión de la UE, el corredor debe estar concluido en el entorno de 2030, aunque corre el riesgo de nacer cojo si Francia no ejecuta el trazado en plazo en su territorio. De momento, sus planes pasan por llevarlo a 2042, lo que ha generado malestar en España, Portugal y la propia Comisión Europea.

¿Qué es el Corredor Atlántico?

Es uno de los nueve corredores que componen la Red Transeuropea de Transportes, integrada por las principales vías de comunicación que conectan los 27 países de la UE para transportar personas y mercancías. El Corredor Atlántico une los países del Arco Atlántico (Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda) y está integrado por diferentes modos de transporte: carretera, ferrocarril, portuario, aéreo, fluvial y multimodal. Se extiende desde el puerto de Sines, en Portugal, hasta el de Le Havre, en el norte de Francia, y el gran nodo ferroviario intermodal de Mannheim, en Alemania. Asimismo, comunica por vía marítima con Canarias y los puertos de Cork y Shannon-Foynes, en Irlanda.

¿Por dónde discurre en España?

Discurre por once comunidades autónomas: Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias, que suman un PIB de más de 778.000 millones de euros, el 63,7% del PIB de España, y 31 millones de habitantes, el 65,4% del país. El Gobierno central ha solicitado a la UE la incorporación de Cantabria y La Rioja. Incluye infraestructuras ya en servicio, otras en construcción y algunas en proyecto. En España suma 5.413 kilómetros de trazado ferroviario, de ellos 1.533 de alta velocidad, y 2.674 kilómetros de carreteras.

¿Qué infraestructuras gallegas incluye?

Dado que el Eje Atlántico (A Coruña-Vigo) está operativo, básicamente la modernización del resto de la línea entre Vigo, Ourense y Monforte y la conexión con León, reduciendo pendientes, ampliando radios de curva, completando la electrificación, renovación de la infraestructura sobre la que se asientan las vías y conexión con los puertos. La Xunta también reclama como parte del corredor la salida sur de Vigo. Pero la decisión de las actuaciones corresponde al Gobierno central, que de momento no se ha pronunciado, a la espera de que elabore, no antes de octubre, el plan director con las todas las obras, el calendario de ejecución y la inversión necesaria.

¿Qué inversión prevé este año el Gobierno de España?

Los presupuestos generales del Estado contemplan una inversión de 1.648 millones de euros en todo el Corredor Atlántico —no solo el tramo que afecta a Galicia o al conjunto del Noroeste—, una cifra equiparable por primera vez a la del Corredor Mediterráneo, que asciende a 1.695 millones de euros. Además, hay que añadir 2.478 millones previstos para el eje Atlántico en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales 1.473 millones serán en exclusiva para la zona atlántica y los 1.005 restantes serán para tramos compartidos con la mediterránea (los que unen Madrid con Sevilla y Algeciras).

¿Cuál es el papel del comisionado para el Corredor Atlántico?

José Antonio Sebastián (Valladolid, 1974) fue nombrado comisionado para el Corredor Atlántico del Ministerio el pasado 27 de enero, justo el día en que en Santiago se celebraba la cumbre de Galicia, Asturias y Castilla y León para exigir un impulso a la infraestructura. Su misión es coordinar el seguimiento y la actualización del plan director del Corredor Atlántico (aún pendiente de elaboración), y tanto del estado de las infraestructuras como de las políticas del Gobierno. Su principal reto será garantizar que se aprovecha la oportunidad única que suponen los fondos europeos de recuperación Next Generation para ampliar y completar el Corredor Atlántico.

¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?

Según el Gobierno de España, la inversión total prevista en el corredor asciende a 49.406 millones de euros, de los cuales ya se habrían ejecutado 33.325 millones, lo que implica que estarían pendientes de ejecución 16.080 millones, de los cuales 12.168 serían para obras de nueva construcción y 3.912 millones para renovaciones. Pero en esas cantidades se incluyen obras programadas y ejecutadas mucho antes de que el Corredor Atlántico se incorporara al reglamento de la Unión Europea, en el año 2013, como el Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo. Las inversiones realizadas desde ese año sumaron 10.003 millones de euros.

¿Qué es el plan director del Corredor Atlántico?

Es un documento que debe ser elaborado en los próximos meses (el Gobierno ha prometido presentarlo el próximo mes de octubre) y que debe incluir el listado de las obras a ejecutar, los objetivos a alcanzar en el corredor (entre ellos, duplicar la cuota modal del tren en el transporte terrestre de mercancías hasta llegar al 10%) y los plazos de ejecución estimados. Definirá, por lo tanto, en qué se gastarán los 16.080 millones pendientes de ejecutar en el Corredor Atlántico, según los cálculos del Gobierno central.

¿Qué requisitos deben tener las infraestructuras ferroviarias del Corredor Atlántico?

Deben ser líneas electrificadas, con implantación integral del sistema de gestión de tráfico europeo (el ERTMS), con capacidad para una carga por eje de 22,5 toneladas, con una velocidad de línea mínima de 100 kilómetros por hora y preparadas para que circulen por ellas trenes de 740 metros de longitud. Aunque no es un requisito indispensable, la UE quiere que la red básica ferroviaria cuente con ancho estándar europeo en 2030 Todo el trazado ferroviario interior de Galicia está en ancho ibérico, por lo que habría que cambiarlo todo al internacional, más estrecho.

¿Qué es el Corredor Atlántico Noroeste?

Nada real, solo una especie de “marca” elegida por los empresarios y apoyada por los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León, que pretende funcionar como un “lobby” para reclamar más atención inversora en el Noroeste por parte de las autoridades estatales y comunitarias, ya que ha sido el último territorio en incorporarse al mapa. El Gobierno central rechaza de plano esta “marca”, e insiste en que el Corredor Atlántico Noroeste “no existe”, pues la única “realidad” es el Corredor Atlántico, que discurre por media España.

¿Qué es la alianza cantábrica?

Al núcleo inicial de Galicia, Asturias y Castilla y León para impulsar el tren de mercancías del Noroeste se sumó posteriormente País Vasco y Cantabria, pero no tanto para reclamar un impulso al Noroeste, como para hacer presión para que estas redes ferroviarias tengan continuidad en Francia, país que de momento se lo toma con mucha calma y no figura en sus prioridades ejecutar el Corredor Atlántico. Su previsión es concluirlo en 2042 y aún dejando sin realizar el tramo más próximo a la frontera española. A este frente se incorporó además Navarra y la región francesa de Nueva Aquitania, porque a todos les interesa, por encima de las singularidades territoriales, que se complete el corredor y España no quede como una isla.