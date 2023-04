La forma en la que se han venido iniciando los permisos laborales no retribuidos ha sufrido un cambio con respecto a como se ha venido haciendo los últimos años. Esta variación viene marcada por una sentencia del Tribunal Supremo que ha sido emitida en un momento clave, justo tras la aprobación de la Ley de Familias, de tal forma que los trabajadores pueden solicitar hasta tres permisos laborables nuevos, como mínimo dos de ellos pagados.

La sentencia que fue emitida el pasado 25 de enero de 2023 viene que recoge que el número de días del permiso laboral retribuido es el que mismo que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, tendrán que disfrutarse en días laborables y no naturales, o lo que es lo mismo, no se pueden "neutralizar", aunque estén por medio.

Un ejemplo

Explicado de otra forma: si el número de días que concede el permiso laboral retribuido es el mismo que marca el Estatuto de los trabajadores, este se empezará a “gastar” el primer día laborable y no antes. Quizás sea más fácil de entender con un ejemplo: si un trabajador trabaja de lunes a viernes y descansa el fin de semana y pide un permiso (por matrimonio, defunción o cuidado de un familiar) un sábado, se comienza a contar desde el lunes y no desde el domingo, ya que es el primero laborable. El domingo, que es de descanso, no se gastaría.

La conclusión del Tribunal Supremo estaba relacionada en concreto con el permiso en cuestión era por “fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la forma de contar los permisos laborales retribuidos sería diferente si en el convenio colectivo que se aplique, los días concedidos sean más de los que se especifica en el Estatuto de los Trabajadores. De esta forma, se podría empezar en un día no laborable (natural), ya que el convenio incrementa los días mínimos que fija el estatuto. No obstante, todo esto continúa a debate, puesto que los convenios colectivos son poco concretos en este sentido.