El sector prevé que el aceite suba a 5,50 euros si no llueve en abril

El aceite de oliva virgen extra podría encarecerse en torno a 20 céntimos en abril, alcanzando los 5,50 euros por kilogramo para el productor, si este mes no recibe precipitaciones. Esta es la previsión de la Unión de Pequeños Agricultores, cuyo secretario general para la provincia, Miguel Cobos, afirma que el precio actual es de unos 5,30 euros por kilogramo, el más elevado desde el año 2012, cuando también superó los cinco euros, y se encuentra unos dos euros por encima del registrado hace un año.

El virgen extra llegó a cotizar a 1,80 euros a principios de 2020, según recuerda este profesional. Sin embargo, las previsiones de mala cosecha motivaron que los precios iniciaran una escalada el verano pasado. En estos momentos, "cubren costes de producción y dejan un margen de beneficios no muy alto, porque los costes de producción han subido y ha sido un año malísimo. La subida de precio no compensa la caída del 50% de producción respecto a la última campaña", afirma el secretario general de UPA.

Por otra parte, esta situación ha motivado un descenso del consumo en España de alrededor de un 20%. Miguel Cobos comenta que los «altos precios» han llevado a algunos clientes a adquirir otras grasas más baratas. "Cuando el precio está más bajo, nos acercamos a las 600.000 toneladas y cuando está más caro, llegamos con trabajo a las 500.000 toneladas de consumo interno", detalla.

Así, respecto a las existencias de aceite, este profesional recuerda que quedaron 400.000 toneladas como enlace de campaña, se han producido 700.000 (en Córdoba, 145.000) y España está importando aceite de Argelia, Túnez, Egipto o Portugal. "Llevamos más de 200.000 toneladas importadas en lo que va de campaña, que empezó en octubre. Todavía podemos importar más", avanza.

Con ello, se garantiza el consumo interno y se atienden las ventas exteriores. "España tiene mercados consolidados en el extranjero y no tendrá problema para abastecerlos", destaca. En esta línea, admite que las exportaciones se mantienen, pero "también se resienten" por los altos precios. En cuanto a las previsiones sobre las cotizaciones para las próximas semanas, el secretario general de UPA hace hincapié en que "el sector del aceite es muy sensible a cualquier movimiento. Si llueve en abril y se espera una buena floración, el precio desciende suavemente. Si las previsiones son peores para la próxima campaña, sube". De este modo, estima que "ahora está en 5,30 euros por kilogramo para el productor, a granel. Si llueve puede bajar a 5,20 o 5,10 euros, pero si no llueve, puede subir unos 20 céntimos".

En la tienda, desde 6 euros

Sobre los efectos de esta subida en el lineal del supermercado, Miguel Cobos indica que "algunas veces (el establecimiento) absorbe la subida y otras veces tarda en llegar, porque ha comprado a precios anteriores". En cualquier caso, el aceite de oliva virgen extra ya se encuentra a partir de seis euros por kilogramo en la tienda, aunque las calidades más altas, dentro de esta categoría, se venden entre 8 y 10 euros por kilogramo, dependiendo de factores como el envasado del producto.

Precios nunca vistos

De su parte, Macarena Sánchez del Águila, gerente de la Asociación Almazaras Industriales, explica que "es posible que los precios sigan subiendo. Si no llueve, la campaña que viene se resentirá, vamos a tener un problema", afirma. No obstante, adelanta que "se prevén lluvias para finales de la semana siguiente y, en ese caso, probablemente los precios se estanquen".

Esta profesional apunta que el precio del virgen extra en origen es de 5,2 euros por kilogramo; el virgen está a 4,87 euros y el lampante no tiene cotización porque no hay operaciones suficientes. Hace un año, según el índice PoolRed, el virgen extra se encontraba a 3,48 euros; el virgen, a 3,38 euros; y el lampante, a 3,18 euros.

Macarena Sánchez del Águila reconoce que "no se sabe cuánto puede subir el precio. Lo que el consumidor esté dispuesto a pagar". Sin embargo, destaca que "en el sector productor transformador consideramos que lo mejor que podemos tener son precios estables y que no excedan mucho del precio normal. Estos precios no se han visto nunca". A este respecto, recuerda que "el último incremento de precios excesivo fue en pesetas y alcanzó las 700 pesetas. Esas subidas tan acusadas no se han dado hasta ahora, pero las condiciones de producción las han provocado, porque no se ha producido el aceite suficiente para abastecer las necesidades del mercado", detalla.