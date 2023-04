Dos años para mostrar a Bruselas los daños de la tasa por emisiones de CO2

No ha habido manera de convencer a la Comisión Europea (CE) de que la tasa por emisiones de dióxido de carbono (CO2) puede provocar serios daños a la actividad turística, corazón de la economía y el empleo canarios. La única concesión que ha hecho Bruselas es emplazar a los dirigentes isleños a demostrar dentro de dos años que están en lo cierto, esto es, que al encarecimiento de los billetes por esta iniciativa en pos de la descarbonización le sigue una caída del número de visitantes.

Y eso vía Gobierno central, porque la Unión Europea (UE) solo admite como interlocutores válidos a los estados miembros, por lo que el primer objetivo que tendrá ante sí en 2025 el Gobierno que surja de las urnas el 28M será conseguir que Madrid acceda a marcar en rojo este asunto en la agenda con Bruselas.

Las Islas exigirán compensaciones si se les desoye

No será fácil, ni lo uno ni lo otro. Basta recordar para así entenderlo que el primer reto al que se ha enfrentado la Dirección General de Asuntos Europeos, dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, es conseguir centrar el debate incluso dentro del propio Archipiélago.

En el propio Ejecutivo autonómico no han faltado voces que han confundido esta tasa por las emisiones de CO2 con el impuesto especial al queroseno. Tampoco los medios de comunicación han ayudado a clarificar el tema –empezando por quien esto firma– y fuentes de la dirección general han redoblado su capacidad didáctica para dejarlo claro del todo: como en el caso de todos los impuestos especiales, Canarias está exenta de la tasa al queroseno, el debate se ciñe a las emisiones de dióxido de carbono.

Máxima prioridad

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, alertó, en el foro de Editorial Prensa Ibérica del que fue protagonista hace menos de dos semanas, del tamaño e importancia de la empresa que tiene ante sí Canarias. En esencia, el también consejero regional de Hacienda señaló que la cita de 2025 tiene prioridad máxima antes incluso de que arranque la legislatura.

Además, esbozó un plan a seguir en el caso de que la UE se mantenga en su posición. «Habrá que buscar compensaciones», expuso. Es decir, si las autoridades europeas no varían en nada su opinión de que en el camino a la consecución del reto de la descarbonización no caben excepciones, Canarias tendrá que buscar por otra vía mantener el tamaño de su economía si no puede hacerlo como hasta el momento.

La emisión de una tonelada de dióxido de carbono costaba seis euros en 2017 y ahora llega a los cien

Los empresarios del sector alojativo ya han dado la voz de alarma tras tener conocimiento de que la CE solo admite exonerar, hasta 2030, a los vuelos interinsulares y nacionales. Con la inflación y el consiguiente incremento de los tipos de interés golpeando los bolsillos de británicos o alemanes, por nombrar solo los dos principales mercados emisores, crece el temor a que la subida del precio de los vuelos desvíe la atención de la potencial clientela hacia otros destinos.

Hasta la fecha, la demostración de solidez y seriedad realizada por las Islas durante la pandemia las ha colocado en lo más alto de la industria turística. Ni el temido brexit ni la merma de las rentas disponibles han logrado evitar que al terminar febrero fueran ya 2,73 millones de visitantes los llegados este año a Canarias. Esa cifra, de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), supera en un 8% a la alcanzada en el mismo periodo de 2020, justo antes de estallar la crisis sanitaria.

Las organizaciones empresariales del sector alertan de que Turquía o el norte de África no someterán a los viajeros al sobrecoste que supondrá el abono de esta nueva tasa. Por el contrario, en los informes que avalan la entrada en vigor, Bruselas descarta que vaya a convertirse en un factor de distorsión. La tonelada de CO2 cotizaba en el el European Trading System (ETS) –comercio de derechos de emisión– a seis euros en 2017, hoy son ya cien. La previsión es que continúe al alza a medida que se vayan acercando las fechas claves.

Un informe de S&P Global Ratings afirma que hoy no existen combustibles limpios que sean rentables

A falta de datos aproximados sobre el impacto en los billetes para trasladarse a Canarias, los analistas de S&P Global Ratings señalan en un reciente informe que un vuelo Londres-Barcelona podría encarecerse en torno a 18 euros por pasajero, mientras que el incremento del París-Atenas se situará en torno a los 33 euros, informa Irene Juárez. Tampoco los transoceánicos se salvan: volar de Londres a Nueva York costaría hasta 90 euros más.

Además, el documento asegura que hoy no existe una alternativa rentable a los combustibles fósiles y remarca que la inversión en fuentes de energía bajas en carbono o sin carbono es cara. S&P cree también que los derechos gratuitos que actualmente atenuarán el encarecimiento y de los que disfrutan las aerolíneas europeas se acabarán en 2025, porque la hoja de ruta de descarbonización de la UE tiene el objetivo de reducir las emisiones de carbono a un nivel máximo del 55% para 2030.