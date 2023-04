Canarias encabeza la subida de precios con la cesta de la compra disparada

Ni un respiro. La subida de los precios no permite tomar aire al bolsillo de los canarios. Por primera vez desde que se inició la crisis inflacionista las Islas encabezan el Índice de Precios de Consumo (IPC) entre todas las comunidades del país. La subida interanual en marzo fue del 4,6% en el Archipiélago, mientras que en ninguna otra región alcanzó el 4%. Y aunque pueda parecer un incremento más moderado –si se tiene en cuenta que el pasado verano el encarecimiento del coste de la vida rozó el 10%– lo cierto es que a ese 4,6% habría que sumarle el alza del 8,4% que se registró en marzo de 2022, cuando el estallido de la guerra en Ucrania elevó de forma notabilísima los costes de la energía. Es decir, los canarios han perdido un 13% de su poder adquisitivo desde que comenzó la espiral de subidas de precios. Lo que sí sigue desbocado es la subida de la cesta de la compra que escaló hasta el 17,4% en las Islas el pasado mes.

De esta manera, en marzo se ha producido el conocido efecto escalón. Al comparar los precios de este año con los del año anterior, suben pero no tanto como lo hicieron entonces, lo que hace parecer que se han moderado, cuando en realidad no han dejado de crecer. Si se compara con la subida de una escalera, se podría decir que el año pasado subimos dos escalones de golpe y ahora hemos subido solo uno. Pero el resultado es el mismo, estamos tres escalones más arriba.

Para comprobar como la subida de los precios no se ha detenido se puede echar un ojo al dato mensual. El IPC subió en marzo un 0,2% en el Archipiélago, lejos del 1,2% de febrero, pero se trata de un aumento al fin y al cabo, que mes a mes sigue engordando los gastos básicos de los ciudadanos. Aún así, está por debajo de la media nacional que se situó el mes pasado en el 0,4%.

La mayor subida interanual de los precios se ha producido como viene siendo habitual en los últimos meses en los alimentos. En Canarias en el mes de marzo fue del 17,4%, casi un punto por encima de la media nacional que se situó en el 16,5%. Pero, ¿por qué el alza de la cesta de la compra no se ha mitigado como sí lo ha hecho el índice general? Pues precisamente porque no se han visto afectados por el efecto escalón. ¿Cuál es el motivo? En el inicio de la crisis de precios la inflación afectó principalmente a la energía. Electricidad y gasolina se dispararon entonces pero todavía los productores no habían trasladado este sobrecoste que estaban sufriendo al precio final de sus productos y servicios, con lo que sus subidas estaban contenidas. ¿Qué ha ocurrido ahora? Los sobrecostes de entonces ya se están repercutiendo a lo largo de toda la cadena lo que no hace otra cosa sino elevar más y más la cesta de la compra.

Una situación que se ha convertido en un drama para muchas familias que tienen que hacer cada mes malabarismos en el supermercado para poder llegar a todo. Estrategias como tirar de marcas blancas o reducir el consumo de aquellos productos más caros muchas veces no son suficientes para cuadrar el presupuesto y a muchos no les queda otro remedio que restringir el gasto en otras cuestiones que no son de primera necesidad.

De hecho, ningún alimento se salva de la escalada y los porcentajes de incrementos son elevadísimos en algunos casos. Lo que más ha subido: la leche. El tazón de cada mañana cuesta ahora casi un 40% más que el año pasado. Le siguen los huevos que también han sufrido un incremento espectacular, son un 33,6% más caros. Pero además hay muchos productos cuyo encaramientos está también por encima del 20%. Cereales, pan, aceite, legumbres y hortalizas o azúcar tienen sus precios disparados.

Y aunque la subida interanual de la cesta de la compra se moderó un poco en Canarias el mes pasado –en febrero el incremento llegó al 18%, la mayor subida de este siglo– los precios siguen siendo desorbitados. Y lo peor es que ninguna de las medidas que se ha tomado parece mitigarlo.

El plan del Estado para rebajar el precio de la alimentación ha pasado de largo en Canarias, ya que la bajada del IVA al tipo cero de algunos productos de primera necesidad no afecta al Archipiélago que tiene su propio impuesto, el IGIC, que ya se encontraba desde hace años al tipo cero para estos productos. Sin embargo, a pesar de esto, la subida ha seguido siendo constante. En los últimos meses se ha reavivado el debate por parte de algunos grupos políticos de tratar de topar el precio de ciertos alimentos esenciales. Una propuesta que, sin embargo, no se ha llevado a cabo.

Pero además de los alimentos, la subida de precios es generalizada en todos los productos y servicios que registra el IPC, salvo en dos. La calefacción, alumbrado y distribución de agua, que baja un -37% y el transporte urbano, que cae un 23,2%, después de que el Gobierno estatal haya implantado la gratuidad para los viajeros frecuentes. En general, los únicos aspectos que se han abaratado en marzo respecto al año anterior son los que están muy directamente relacionados con la energía. De hecho, la bajada del IPC de estos gasto vinculados a la energía fue del 45,7% en marzo. Lo que hace bajar el pago de la electricidad o del transporte.