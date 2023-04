Canarias es la comunidad en la que más sale a cuenta presentar la Renta

Quienes ingresaron en 2022 menos de 22.000 euros no están obligados, por lo general, a presentar la declaración de la renta. Pero que no estén obligados no significa que no puedan presentarla. Es más, quizá les convenga. Canarias es, de hecho, la Comunidad Autónoma cuyos contribuyentes tienen más posibilidades de sacarle un pellizco a la Agencia Tributaria aunque no lleguen a los ingresos mínimos y, por tanto, no tengan por qué declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Y ojo, porque en muchos casos puede que no sea un pellizquito de 20, 30 o 40 euros, sino de hasta casi 300, lo que en una región con sueldos inferiores y hasta muy inferiores a la media nacional supondría un alegrón para muchos ciudadanos y familias.

La campaña de la renta de 2022 se inició el martes y se prolongará hasta finales de junio. Una campaña un tanto particular, ya que los distintos Gobiernos autonómicos han aplicado una serie de modificaciones normativas con el objetivo, por ejemplo, de aligerar los bolsillos de los hogares en medio de la subida generalizada de los precios. En el caso del Archipiélago, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha instaurado una nueva deducción, en principio solo para la declaración de este año y, por tanto, extraordinaria, justamente para paliar el varapalo que la ola inflacionaria les ha propinado a las economías domésticas con menos recursos. Es decir, que la deducción está pensada para las rentas bajas. Así, esta rebaja fiscal –bautizada como Deducción extraordinaria por el alza de precios– es de 225 euros para los declarantes con bases imponibles de hasta 20.000 euros; de 175 para aquellos con entre 20.000 y 25.000 euros de base imponible; y de 125 para las rentas de entre 25.000 y 30.000 euros. ¿Cuándo se puede pedir cita previa para la Renta 2023 en Canarias? Siempre hay que revisar el borrador Resulta así que estas modificaciones normativas han llevado al Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) a avisar a las decenas de miles de contribuyentes que no están obligados a hacer la declaración de la renta de que este año hay muchas posibilidades de que les salga a devolver. En definitiva, y aunque usted haya ingresado menos de 22.000 euros, le conviene revisar el borrador de la renta y ver con calma cómo le afectan las novedades normativas, porque tiene bastantes boletos, al menos más que otros años, para llevarse un alegrón inesperado. Este es el mensaje de los expertos del REAF para todos los españoles que no tienen la obligación de declarar, pero es que la recomendación es si cabe más útil para los canarios que están en esa misma situación. ¿Por qué? Porque son los contribuyentes, cabe insistir, que más opciones tienen de que el fisco les devuelva un dinerito, un dinerito que perderán si se acogen a su derecho de no hacer la renta y que se embolsarán con solo presentarla de forma voluntaria. 300 Euros Si usted está soltero, no tiene hijos, tiene menos de 65 años y su domicilio fiscal está en Canarias, haga la renta aunque gane menos de 22.000 euros. Le devolverán cerca de 300 euros.

225 Euros por la inflación Los contribuyentes canarios con bases imponibles de hasta 30.000 euros disfrutan este año de una deducción extraordinaria para hacer frente a la inflación de entre 225 y 125 euros. Los asesores fiscales presentaron el miércoles su análisis previo a las campañas del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. Un prolijo trabajo en el que se repasan todas esas novedades –también las que impone la jurisprudencia en la resolución de conflictos entre el fisco y los contribuyentes– que los declarantes deben tener en cuenta. En este análisis, los expertos concluyen que hay ocho Comunidades Autónomas en las que los contribuyentes no obligados a hacer la renta tienen posibilidades de recibir un pellizco en caso de presentarla de manera voluntaria. Un grupo que integran Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia y por supuesto Canarias. En las restantes nueve autonomías es mejor que quien no esté obligado a declarar sencillamente no lo haga: de lo contrario acabará pagándole al fisco sin necesidad. Los analistas del REAF usan como ejemplo el caso de un contribuyente soltero y sin hijos, de menos de 65 años y con unas ganancias brutas en 2022 de 19.000 euros. Si esta persona hiciera la declaración de la renta en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Baleares o Cataluña, tendría que abonarle a la Agencia Tributaria cantidades que oscilan entre los 64 céntimos que pagaría si fuera aragonés, cántabro o castellano-manchego y los 69,64 euros que desembolsaría en caso de ser catalán. Por eso desde el REAF desaconsejan presentar la declaración en estas regiones si no se tiene la obligación de hacerlo. Luego están esas ocho susodichas comunidades donde sí que merece la pena molestarse en presentar la renta en cualquiera de los casos. No en vano, a ese contribuyente del ejemplo –soltero, sin hijos, de menos de 65 y con ingresos brutos de 19.000 euros– le devolverían en Murcia 20 euros. En este caso se trata de una cantidad muy modesta por la que tal vez no merezca la pena hacer la declaración si no se está obligado. Sin embargo, en Castilla y León y Andalucía ya serían más de 30 euros –33,86 euros en la región del centro peninsular y 35,91 en la sureña–. Claro que es en los otros cinco territorios en los que no hay dudas de que conviene declarar el IRPF se esté o no obligado. El contribuyente del ejemplo recibiría 47,23 euros en La Rioja; 70 euros y 31 céntimos en la Comunidad Valenciana; y 81,26 euros en Galicia. Y por último están Canarias y la Madrid de Isabel Díaz Ayuso, las dos únicas autonomías donde la presentación voluntaria de la renta le reportaría a ese contribuyente tipo más de cien euros. Hasta 142,4 euros en la comunidad capitalina y la friolera de 289,58 euros en el Archipiélago. De modo que las Islas son, con mucha diferencia, la región donde más sentido tiene seguir el consejo del REAF y dedicar unos minutos a revisar bien la declaración aunque no se tenga la obligación de presentarla. Detrás de todas estas cifras están las distintas medidas que en cada caso han puesto en práctica los Gobiernos regionales para paliar el golpe de la inflación: las bajadas de tipos, las deflactaciones, las actualizaciones de los mínimos personales y familiares... De entrada, estos contribuyentes han sufrido retenciones más cuantiosas por la aplicación de la tarifa estatal, pero luego las correcciones sobre la tarifa autonómica dan lugar a que la declaración les salga a devolver. Al menos en esas ocho Comunidades Autónomas y de forma especialmente beneficiosa en Canarias.