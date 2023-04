El propietario de Cooke ya analiza en Vigo los activos de Pescanova tras su “ok” a la compra.

Cuando llegó el momento de sopesar las ofertas de compra planteadas por la mayoría de Nueva Pescanova, Cooke Inc. fue la única postora que mejoró la suya. Esta es una operación que nunca se habría presentado a la compañía canadiense en un escenario normal, si la pesquera gallega no hubiese protagonizado una quiebra colosal en el año 2013, que la dejó en manos de un pool de bancos acreedores y, finalmente, bajo el abrigo de Abanca. Pero el momento llegó y en New Brunswick no han dudado: Pescanova se complementa con su modelo de negocio de integración vertical, con sus planes de futuro y aspiraciones de crecimiento, sobre todo en el mercado europeo. Y lo mismo a la inversa, porque Estados Unidos es una plaza que ambiciona todo el sector –es el mayor importador global de pescado, por encima de China– y donde Cooke se ha ganado una posición privilegiada.

Pero primero toca bajar a la tierra el proyecto de absorción, que previsiblemente se cerrará en unas cinco o seis semanas tras la finalización de la due diligence (auditoría en detalle). Glenn Cooke, consejero delegado del holding norteamericano, ya conoce las entretelas de la mayor comercializadora de productos pesqueros de España. Llegó este jueves a Vigo a bordo de un avión privado, que a continuación lo desplazará a Barcelona para participar en la feria Seafood Expo Global, según pudo contrastar FARO. Este periódico contactó con la propiedad de la pesquera para obtener un retorno sobre la visita –el empresario americano también almorzó en un restaurante vigués con directivos de Abanca–, sin éxito. La capacidad industrial de Nueva Pescanova en Galicia es determinante para el grupo, y lo será también para Cooke si la compra se lleva a término, como confían desde Canadá. Buena parte de la producción de alimentos elaborados y de valor añadido están en Chapela, O Porriño o Arteixo. La factoría de Redondela tiene capacidad para la producción de 25.000 toneladas anuales de surimi, refrigerado y congelado, que es una de las referencias por antonomasia de Pescanova en los principales lineales de las cadenas de distribución. Con competencia en el país, ya que por este producto también apuestan fuerte compañías como Viciunai (con la fábrica de Sistemas Britor, en Santander) o Angulas Aguinaga (Irura, Guipúzcoa). Cooke no elabora surimi; su demanda es fuerte en Europa y EE UU, pero sobre todo en Japón, China y Corea del Sur. En Chapela, además de esa planta de elaborados, está el cuartel general de Nueva Pescanova, que ha podido visitar la delegación capitaneada por Glenn Cooke. Las instalaciones disponen de un doble muelle de atraque, de 190 y 90 metros de largo, que permiten a la compañía reducir su dependencia de la logística externa. Por eso los reefer con mercancía procedente de Malvinas, por ejemplo, atracan directamente frente al almacén frigorífico, colmado de placas fotovoltaicas para reducir el consumo energético. La oferta que aporta Pescanova al portfolio de Cooke se complementa también con las factorías de O Porriño (antigua Frinova, de preparados de pescado y cefalópodos) y Arteixo (que valoriza langostino vannamei y gambón argentino). Sucede lo mismo con la planta acuícola de Xove, con otro producto del que no dispone la firma canadiense en producción propia: rodaballo. La cría de peces en cautividad está en el ADN de Cooke desde sus comienzos, pero con el salmón, especie en el que es referente internacional –nació como Cooke Aquaculture– y que podrá reforzar la oferta de productos con marca Pescanova. En Europa, según el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Eumofa, por sus siglas en inglés), se consumen unas 15.000 toneladas anuales. No está entre las referencias principales del consumidor norteamericano. La granja de Xove tiene capacidad para 2.800 toneladas anuales, que son de las que dispone Pescanova tras haberse desprendido de la macroplanta de Mira (Portugal), proyecto estrella del equipo gestor que llevó la compañía al concurso de acreedores. El centro de investigación acuícola Biomarine Center, en O Grove, es una de las joyas de la corona de la compañía gallega. Centro de Chapela El centro industrial de Chapela cuenta con capacidad para producir 25.000 toneladas anuales de surimi, referencia estrella de Pescanova en los lineales de distribución. Factoría de O Porriño Está especializada en preparados de pescado y cefalópodos en distintos formatos: empanados, rebozados o ultracongelados. Puede producir 30.000 toneladas al año. Planta de Arteixo Con capacidad para 15.000 toneladas anuales, se centra en la cocción de langostino vannamei o gambón argentino. Granjas de Xove Tras la salida del proyecto de Mira (Portugal), la de Xove es la única instalación industrial acuícola de Nueva Pescanova en España. Puede producir 2.800 toneladas al año tras completar también en Lugo el ciclo completo de cría. La filial Insuiña tiene 63.000 metros cuadrados. De Vigo a Barcelona El jet modelo Gulfstream G650ER a bordo del que se ha desplazado el equipo de Cooke es uno de los preferidos para viajes de negocios por sus prestaciones y por su gran alcance, con autonomía para cerca de 14.000 kilómetros. Tiene capacidad para hasta 19 personas. Según pudo saber FARO, el avión abandonará el aeropuerto de Peinador al finalizar el fin de semana con destino a Barcelona, donde el martes arranca una nueva edición de la feria Seafood Expo Global. Allí ha reservado dos stands para las marcas Cooke Seafood, Cooke Aquaculture Scotland, Wanchese Europe –Armón Vigo está construyendo un pesquero para la subsidiaria argentina de este grupo– o Culmarex (su filial acuícola en Murcia). Nueva Pescanova también participará en la Seafood, que es la mayor cita mundial del sector por delante de Conxemar.