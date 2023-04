Los hoteles de Canarias cierran el mejor inicio de año de la historia con una facturación récord

La industria hotelera canaria, golpeada con saña por la crisis de la covid, acaba de cerrar el mejor inicio de año de su historia. Al menos en términos de facturación. En los tres primeros meses de 2023, los ingresos de los alojamientos turísticos del Archipiélago llegaron a su máximo de siempre tanto si se toma como referencia el número de habitaciones vendidas como si se calculan a partir de todas las habitaciones disponibles, lo que es más importante y más certero a la hora de medir la rentabilidad del negocio. Detrás de este exitoso arranque de ejercicio están la extraordinaria recuperación del turismo tras las cuarentenas y los confinamientos –una recuperación tan fuerte que hasta cierto punto habría resultado impensable, máxime si se tiene en cuenta la crisis económica que azota a ingleses y alemanes, los principales clientes de las Islas– y las subidas de precios que están aplicando los hoteleros. No en vano, el sector trata de aprovechar la buena coyuntura para compensar las pérdidas de aquellos meses de cierres y restricciones para contener el avance del coronavirus.

Los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los precios de los hoteles alcanzaron en el primer trimestre del año su techo histórico. Nunca antes había salido tan caro alojarse en un establecimiento de las Islas en un comienzo de ejercicio. De hecho, los precios están, de media, un 25% por encima de los registrados en enero-marzo de 2019, es decir, un 25% por encima de las cifras prepandemia. Esto, claro, ha disparado la facturación. Y lo ha hecho hasta tal punto que también los ingresos están en máximos históricos.

La tarifa media diaria de los hoteles del Archipiélago –lo que se conoce en la jerga hotelera como ADR– se situó en los tres primeros meses de 2023 en una media de 127 euros. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero para hacerse una idea de su magnitud basta con apuntar que es un 23,3% superior a la del mismo período de 2019. No obstante, hay que puntualizar que la ADR no es el más fiable de los indicadores de rentabilidad del negocio hotelero, básicamente porque este índice solo considera las habitaciones vendidas u ocupadas, lo que puede distorsionar las conclusiones, ya que de poco servirá la lectura del ADR de un hotel de cien habitaciones que en el período en cuestión solo tuvo ocupada una veintena. En este sentido resulta más certera la RevPAR, o lo que es lo mismo: los ingresos por habitación disponible. Esta última tasa si incluye para su cálculo las estancias que estuvieron vacías durante las fechas de que se trate, de modo que mide la efectividad de la estrategia comercial y de precios y lo cerca o lejos que se está de la rentabilidad del negocio. Y el caso es que los 108 euros que –siempre de media– arrojó la RevPAR en el primer trimestre también son el máximo.

Los ingresos por habitación disponible de la industria hotelera canaria se quedaron entre enero y marzo en una media de, exactamente, 108,37 euros, una suma hasta un 28,1% superior a la de los mismos meses de 2019. Ya no solo se trata de la cuantía más alta –y con diferencia– en un primer trimestre de año, sino que se trata de la cuantía más alta en cualquier trimestre, lo que da una idea del nivel de actividad de la maquinaria turística del Archipiélago y, por ende, de sus alojamientos.

Si se comparan los datos de las Islas con los de los otros grandes destinos españoles –Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid–, queda de manifiesto el indiscutible liderazgo de la región en la temporada de invierno. Mientras que los ingresos por habitación disponible llegaron aquí a esos 108 euros, en Madrid no alcanzaron ni los 71 euros, y esa fue la cantidad más alta. En Baleares se quedaron en poco más de 50.