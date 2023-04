La entidad pública empresarial española que gestiona la navegación aérea en España, Enaire, certificada para la prestación de servicios de control de ruta, aproximación y aeródromo, ha convocado un proceso selectivo para configurar bolsas de empleo público para titulados universitarios en los niveles A y B. El objetivo es cubrir futuras necesidades de contratación con carácter fijo o temporal.

Las ocupaciones incluidas en esta oferta de empleo público son las siguientes:

técnico de seguridad operativa de navegación aérea

técnico de calidad y medio ambiente

técnico de seguridad

técnico de comunicación

técnico de auditoría

técnico económico administrativo

técnico jurídico

técnico de planificación y gestión estratégica

técnico en prevención de riesgos laborales

técnico de recursos humanos

técnico económico y de recursos humanos

La convocatoria está publicada en la página web de empleo de Enaire así como en todos sus centros de trabajo. Además se dará a conocer en todas las redes sociales de Enaire y en los servicios públicos oficiales en materia de empleo público.

Durante el proceso selectivo, se publicará en la página web de Enaire en su apartado Convocatorias toda la información derivada del mismo que se considere necesaria.

Requisitos para acceder a la bolsa de empleo

Entre los requisitos necesarios para poder participar en el proceso selectivo están tener nacionalidad española, poseer nacionalidad en alguno de los estados miembros de la UE, así como ser cónyuge de españoles o de personas que posean la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la UE.

Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes y vivan a su cargo. También podrán participar las personas extranjeras que se encuentren en España en situación de legalidad.

Es necesario tener al menos 18 años de edad y no exceder, la edad máxima de la jubilación forzosa; no padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes; no haber sido despedido mediante sanción disciplinaria de alguna de las empresas del Grupo Aena o sociedades filiales y no no hallarse inhabilitado/a para empleo o cargo público ni en España ni en el extranjero.

Cuatro fases de examen

El proceso selectivo constará de Fase 1 (Test de Aptitudes), Fase 2 (Test de Personalidad), Fase 3 (Conocimientos del idioma inglés) y Fase 4 (Méritos).

Las personas interesadas deberán elegir una única bolsa presentando una única solicitud debidamente cumplimentada. Así mismo, deberán indicar el lugar de examen para la realización de las pruebas entre las sedes de Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia.

En caso de no indicar opción alguna, se entenderá que optan por la sede de Madrid. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirán cambios de sede.