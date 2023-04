La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) se situó en el 36,2% de la población residente en Canarias en 2022, lo que supone un 1,6% menos frente al año anterior, cuando la tasa AROPE fue del 37,8%, lo que sitúa al Archipiélago como la séptima comunidad autónoma donde más baja este indicador, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2022 publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reducción de la tasa AROPE en el Archipiélago canario se produjo en dos de sus tres componentes. Así, el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa disminuyó en las islas casi cuatro puntos, hasta el 11,9%, lo que la convierte en la primera comunidad donde más se reduce este indicador. Por su parte, el porcentaje de población en situación de baja intensidad en el empleo pasó del 21,1% al 14,5%, la segunda mayor bajada del país y el dato más bajo de la serie histórica (2014). Sin embargo, el porcentaje de población en riesgo de pobreza aumentó del 28,4% al 29,4%. A nivel nacional, el 35,5% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado, el porcentaje 2,1 puntos superior al de 2021 y el más elevado desde el ejercicio 2018 (35,9%), según la Encuesta del INE, que considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado. La encuesta, realizada en el segundo cuatrimestre de 2022, con la guerra en Ucrania ya en marcha y la inflación al alza, revela también que el 8,7% de los hogares llegaba a final de mes con “mucha dificultad” en 2022, porcentaje una décima inferior al de 2021 y el más bajo desde 2019, cuando éste alcanzó el 7,8%. El INE apunta además que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se situó en 2022 en el 33,5%, porcentaje ocho décimas superior al de 2021. Según el organismo estadístico, el 13,2% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los 12 meses anteriores a la encuesta. Este porcentaje ha mejorado algo más de un punto respecto a 2021. CANARIOS Y ANDALUCES, A LOS QUE MÁS LES CUESTA LLEGAR A FIN DE MES Canarias (13,4%), Andalucía (11,7%) y Extremadura (11%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2022. En contraste, los menores porcentajes los presentan La Rioja (3,3%), País Vasco (3,9%) y Baleares (5,7%). Asimismo, los hogares de Canarias (57,2%) y Murcia y Andalucía (44,7% en ambos casos) son los que menos capacidad tenían en 2022 a la hora de afrontar gastos imprevistos. En el lado contrario figuran País Vasco (18,7%) y La Rioja (19,6%). Por su parte, Andalucía (45,2%), Extremadura (42,3%) y Murcia (41,9%) registraron los mayores porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2022. Los porcentajes más bajos se dieron en La Rioja (18,3%), País Vasco (18,7%) y Madrid (21,3%). En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, Baleares (20,5%), Canarias (20%) y Andalucía (16,3%) presentaron los porcentajes más altos. Por el contrario, Cantabria (5,3%) y País Vasco (7,2%) registraron los más bajos. LOS INGRESOS MEDIOS POR PERSONA SUBEN UN 5,4% EN 2021 La ECV de 2022 recoge también cómo han evolucionado los ingresos medios por persona, aunque referidos en este caso al año 2021. En Canarias éstos se situaron en 10.716 euros, cifra un 5,4% superior a la del año anterior, cuando fue de 10.161 euros. A nivel nacional, los ingresos medios por persona se situaron en 13.008 euros, lo que supone un 6% más respecto a 2020, año en el que, debido a la pandemia, se registró el primer descenso de este indicador desde 2013. Los ingresos medios anuales más elevados en 2021 se dieron en País Vasco (16.427 euros por persona), Navarra (15.970) y Madrid (15.695), mientras que los más bajos correspondieron a Extremadura (10.133 euros por persona), Murcia (10.632) y Andalucía (10.703). Teniendo en cuenta los ingresos de 2021, el porcentaje de población en riesgo de pobreza alcanzó en 2022 el 20,4%, la tasa más baja desde 2013. Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social bajó en 2022 casi dos puntos, hasta el 26%, su menor cifra desde 2014, cuando se inicia la serie.