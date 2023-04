Canarias acapara hasta un 44% de las reservas turísticas en islas europeas

El sector turístico canario se ha recuperado de los golpes de la covid a una velocidad extraordinaria. Un auténtico renacimiento tras aquellos meses de confinamientos, cuarentenas y cierres de fronteras en media Europa. Ya nadie en el negocio habla de cuándo se volverá a las cifras de visitantes o a los niveles de facturación e ingresos de antes de la pandemia. La pregunta ahora es hasta dónde será capaz de llegar el motor de la economía regional, que parece más engrasado que nunca. De momento hay una certeza: los próximos meses, los primeros de la temporada veraniega, serán tan buenos como estos últimos. O más. De hecho, Canarias acapara hasta un 44% de todas las reservas de los turistas para las islas europeas. Es decir, de cada cien reservas para disfrutar de unas vacaciones o de una escapada en alguno de los principales destinos insulares del Viejo Continente, la friolera de 44, cerca de la mitad, son para venir al Archipiélago. Así que ni la emergente Córcega, ni la isla-Estado de Malta, ni siquiera las hermanas Baleares se acercan ni de lejos a ese porcentaje. Es verdad que no todas las reservas son sinónimo de visitas –claro que puede haber cancelaciones–, pero no es menos cierto que son el perfecto termómetro para ver por dónde van los gustos de los potenciales turistas. Y en este sentido Canarias no tiene rival entre las demás islas de Europa.

Entre las ocho principales potencias isleñas del turismo, solo Malta es más barata que Canarias Son ocho los destinos insulares europeos que aglutinan el interés de los viajeros. Ocho territorios rodeados de mar que representan para millones de turistas el mejor momento del año. TravelgateX, una de las firmas tecnológicas punteras de la industria turística, ha elaborado un ranking que muestra cómo esos ocho destinos se reparten en estos momentos las reservas. Se trata, por tanto, de una fotografía que enseña cómo están las preferencias de los millones de personas que tienen pensado darse una escapada a alguno de estos grandes destinos insulares del Viejo Continente antes de que acabe el año. Y lo primero que llama la atención es que el número de reservas experimenta en todos los casos un extraordinario aumento en relación con las cifras registradas a estas mismas alturas de 2022. Donde menos se incrementan es en Córcega, y aun así la subida es de un 9%, lo que da una idea de hasta qué punto la fiebre turística que se ha propagado desde el fin de las restricciones anticovid está afectando a los potenciales viajeros. En el caso de Canarias, las reservas están un 33% por encima de las contabilizadas hace justo un año, pero lo que en verdad evidencia el liderazgo del Archipiélago entre los destinos insulares ya no es que sus siete competidores estén por detrás en las preferencias de los turistas, sino que de hecho están muy por detrás, incluidas las Baleares. La región aglutina, exactamente, un 43,9% de todas las reservas para estas ocho islas. Es precisamente el otro archipiélago español, el balear, el que con un 27,7% ocupa el segundo puesto en esta particular clasificación, lo que deja bien a las claras por qué España es una de las grandes potencias turísticas del mundo, si no la mayor. Así que hasta un 71,6% de las reservas en islas europeas, siete de cada diez, son para los archipiélagos nacionales, pero eso sí, la distancia entre Canarias y Baleares es de más de 16 puntos, con lo que el liderazgo del territorio atlántico es indiscutible. Llama la atención, eso sí, que Canarias esté por delante justo a las puertas del verano, porque es precisamente en la temporada estival donde se vuelven las tornas y es Baleares la que coge las riendas del mercado nacional y por ende europeo. En enero, febrero, marzo y abril, esto es, en la segunda mitad de la temporada de invierno y el comienzo de la de verano, el Archipiélago atlántico no tiene rival y recibe muchísimos más turistas que la región mediterránea, donde el sector sigue anclado en la estacionalidad y vive básicamente de los meses del estío. En ese período el número de visitantes de Canarias casi triplica el de Baleares. Después, de mayo a septiembre, la tortilla se da la vuelta y el liderazgo pasa a las otras islas españolas. Y ya en octubre, noviembre y diciembre, con el invierno, vuelve a ser el archipiélago atlántico el que toma el mando. Sobre todo en los dos últimos meses del año, esos en los que las Baleares se quedan casi sin turistas mientras la industria canaria está a pleno rendimiento. En 2019, el último ejercicio precrisis, el sector turístico balear contabilizó entre noviembre y diciembre menos de 310.000 visitantes, un período en el que la región vio pasar la friolera de 2,34 millones de franceses, neerlandeses, belgas y, sobre todo, alemanes e ingleses. De ahí que llame la atención que el porcentaje de reservas para Canarias sea tan superior al de Baleares, porque el verano está a la vuelta de la esquina. Pero la explicación de esta aparente paradoja es simple. Resulta que la tendencia es reservar cada vez con mayor antelación, de modo que entre ese 44% del total de reservas insulares que acapara la región no solo hay para los principales meses del verano, sino también para los del preludio estival, mayo y junio, y para los invernales octubre, noviembre y diciembre. Córcega, Cerdeña y Sicilia tienen la tarifa hotelera media más alta de los destinos insulares de la UE Tras las dos Comunidades Autónomas, el podio lo completa Malta, pero a una distancia considerable de los dos archipiélagos españoles. La isla-Estado del centro mediterráneo es uno de los destinos protagonistas en la industria turística internacional, y, sin embargo, no llega a los tres millones de visitantes anuales, cuando Canarias se mueve en torno a los 15 millones. Malta tiene en estos momentos un 7,3% de las reservas en esos ocho grandes destinos insulares europeos para los próximos meses. Tras este micro-Estado figura, con un 6,9%, la isla más grande de Grecia: Creta, que junto con Miconos, Corfú o Santorini abandera el turismo en el país heleno. El top cinco lo cierra Chipre, otro clásico competidor de Canarias y otro lugar paradisíaco que, con todo, no alcanza los cuatro millones de visitantes al año. Chipre reúne un 6,6% de las reservas para estos grandes territorios isleños de Europa. Los tres últimos puestos del ranking elaborado por TravelgateX los ocupan Sicilia, con un 5,5% del total de reservas en las islas europeas; Cerdeña, con un 2%; y Córcega, con un 0,2%. Precios En cuanto a los precios, y pese a que estos han experimentado una subida más que considerable en los últimos meses –incluso por encima de la inflación–, Canarias no es, ni mucho menos, el más caro de los destinos. En términos de ADR –la tarifa diaria promedio de los hoteles, que es el resultado de dividir los ingresos por habitaciones entre el número de habitaciones vendidas–, el precio medio está en la región en 128 euros, el segundo más bajo de entre los ocho territorios insulares analizados. Solo Malta, con 92 euros, es más barata. En cambio, las islas europeas más caras son Córcega, con una ADR de 169 euros; Cerdeña, donde el indicador llega a los 165 euros; y Sicilia, con 158.