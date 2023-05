Miles de personas han desfilado este lunes por la Via Laietana de Barcelona, convocadas por CCOO y UGT a la tradicional manifestación del Primero de Mayo. Una marcha con claros tintes preelectorales que ha aglutinado a entre 5.000 asistentes, según los organizadores, y 2.000, según la Guardia Urbana. Y a la que han hecho acto de presencia los principales líderes políticos de la izquierda, que en menos de un mes se juegan la alcaldía o en un plazo de no más de seis meses revalidar (o no) el Gobierno de coalición.

"Trabajadores de Cataluña, llenad las urnas de votos progresistas", ha sido el llamamiento que ha hecho a los suyos el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. Sin entrar en apellidos y dejando que cada cual escoja su papeleta, las centrales con representación mayoritaria han tratado de movilizar a los trabajadores y recordarles que o bien votan en masa o bien conquistas como las recientes reforma laboral y de pensiones corren peligro si se produce un cambio de ciclo político. "El sindicalismo es útil, mejora las condiciones de vida de la gente. Lo hemos demostrado con la reforma laboral. Si el año pasado hubiera dicho que la mitad de los nuevos contratos serían indefinidos, y no el 14%, como era entonces, hubieran dicho que no estaba lucido", ha insistido el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros. Y es que las organizaciones sindicales son conscientes de que para poder seguir trayendo victorias a próximos primeros de mayo la pervivencia del Gobierno de coalición les es clave. El primer plebiscito serán las municipales del 28 de mayo y la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el hasta hace poco su socio y primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, se han dejado ver en el arranque de la manifestación. No ha sido el caso del candidato de ERC, Ernest Maragall, cuyo partido ha sido representado por Oriol Junqueras, el 'conseller' d'Empresa, Roger Torrent, y el secretario de Treball, Enric Vinaixa. El candidato de Junts y exalcalde, Xavier Trias, tampoco ha asistido. "Salario o conflicto" Los líderes sindicales han arengado a los suyos bajo el precepto "Id calentando que os toca salir". Y es que, gobiernos y elecciones a banda, los salarios han sido el gran protagonista de este Primero de Mayo. En el terreno privado las centrales no están logrando hacer entrar a la patronal a un acuerdo salarial y ello se nota en los parcos incrementos salariales -por debajo de la inflación la mayoría- firmados en los convenios colectivos. Especialmente en aquellos donde los sindicatos no tienen músculo. Según los últimos datos, frente a una inflación del 4,1%, los sueldos están subiendo un 3%. Y el año pasado el zarpazo provocado por la crisis de precios fue peor, con un 8,4% de IPC y un 2,8% de salarios. Contra el "enroque" patronal, según ha calificado Ros, las centrales amenazan con ir escalando sus movilizaciones desde ya, pero con especial intensidad a partir del verano. "Si no pagan deben tener la respuesta de la clase trabajadora", ha afirmado Pacheco.