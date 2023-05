La crisis económica sigue causando estragos en la economía española, afectando a las economías domésticas y provocando que muchas familias tengan dificultades para llegar a fin de mes.

Ante esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis en la población, entre las cuales se encuentran el cheque de alimentación de 200 euros y la reducción del IVA en algunos productos básicos.

Sin embargo, la medida estrella de la reforma fiscal del Gobierno es la reducción de las retenciones en los tramos más bajos del IRPF. Todos los trabajadores españoles deben pagar impuestos por el dinero que ganan trabajando, y la tributación aumenta en función de los ingresos.

Para estar al día con Hacienda, se deduce un porcentaje de la nómina mensualmente, y el resultado es el salario neto que se ingresa en la cuenta corriente. La medida de reducir las retenciones del IRPF beneficiará a aquellos trabajadores que ganen menos de 21.000 euros al año, lo que incluye a la mayoría de los trabajadores asalariados en España.

A partir de febrero de 2023, estos trabajadores comenzaron a percibir un incremento en el salario neto, ya que se reducirá el porcentaje de IRPF que se debe deducir de su nómina.

La intención de esta medida es ayudar a las rentas medias a afrontar la difícil situación de inflación que se está viviendo en el país. La empresa es la responsable de ajustar la cotización del trabajador para que, a la hora de hacer la declaración de la renta, no tenga que aportar más de lo que se le ha ido deduciendo en la nómina si no tiene más rendimientos que los obtenidos por el trabajo. La empresa está obligada a no aportar nunca menos de la cantidad que el contribuyente debe pagar a Hacienda.

Es importante destacar que el ajuste en la nómina será tarea de la empresa, y para asegurar que se está aplicando la reducción del IRPF, los trabajadores pueden ponerse en contacto con el profesional que gestione las nóminas y consultar si se ha aplicado la medida.

Esta nueva actualización hizo que miles de trabajadores comenzarán a ingresar más dinero a partir de febrero, lo que supone una ayuda muy necesaria en tiempos de crisis económica.