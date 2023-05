La economía global está en una situación delicada, y España ha sufrido grandes pérdidas, posicionándose como uno de los países con mayor pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Esta situación se ha intensificado desde el 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se extendió y la recesión económica llegó con el confinamiento. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un gran impacto en la economía global y la inflación es el resultado de los esfuerzos de los países por hacer frente a la inestabilidad generada por la guerra.

En España, la inflación ha llevado a un aumento de precios en todos los sectores, incluyendo gasolina, alimentos y ocio. Sin embargo, los salarios de los trabajadores no han aumentado en la misma proporción, lo que ha llevado a una situación de asfixia económica para muchos. Muchos trabajadores españoles se ven obligados a recortar gastos y ajustarse el cinturón para poder llegar a fin de mes.

Antonio lleva tres años trabajando en la misma empresa, pero su salario no ha aumentado, mientras que los precios de los productos que necesita para vivir sí lo han hecho. "Ir a comprar da miedo", lamenta. Cristo gana alrededor de 1.500 euros, pero su salario sigue siendo el mismo y no ha habido ningún aumento en años. "Los empresarios se aprovechan de que hay mucha gente desempleada", se queja. María Jesús es una de las pocas trabajadoras afortunadas que ha visto un aumento de 100 euros en su salario, pero aún así, tiene dificultades para llegar a fin de mes y no puede permitirse ciertos lujos como irse de vacaciones.

Inflación

La inflación es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad, ya que los precios suben y los salarios se mantienen estancados. Los trabajadores españoles se sienten cada vez más pobres y tienen menos posibilidades de acceder a productos básicos, como el aceite que ha subido de precio. Carlos trabaja junto a su esposa, pero aún así, les resulta difícil llegar a fin de mes. Los autónomos, como Máximo, también se ven afectados, ya que su cuota trimestral aumenta constantemente y sus ingresos no aumentan proporcionalmente. Según Oxfam, España es uno de los países con peores condiciones económicas y su recesión económica se está ampliando cada vez más.

Los salarios de los trabajadores en todo el mundo han caído en un 3%, pero en España la caída es aún mayor, como lo demuestran los datos del estudio. En promedio, los trabajadores españoles han perdido 1.523 euros de poder adquisitivo en un año. Esta situación es alarmante y hace que los trabajadores tengan dificultades para llegar a fin de mes y mantener un nivel de vida digno. Es necesario tomar medidas para mejorar la situación económica de los trabajadores y reducir la brecha entre los precios y los salarios para garantizar una vida mejor para todos.