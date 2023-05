El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha denunciado este viernes que no se haya excluido a Canarias de la tasa de emisiones a pesar de su condición de región ultraperiférica y ha acusado al Gobierno de España y partidos con representación europea del "fracaso".

El también vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda y Asuntos Europeos ha mostrado su "denuncia y enfado" ante "quienes defienden los derechos y singularidades de Canarias" en Europa, porque "o no lo hacen o no quieren hacerlo", ya que a su juicio "no es viable que no se haya excluido a Canarias de esta tasa".

Para Rodríguez, esto "genera problemas de competitividad y conectividad y pone a Canarias en una situación de inferioridad de condiciones a otros destinos del mundo".

"Hay destinos que compiten con las islas fuera de la Unión y por tanto Canarias tendrá inferioridad de condiciones para otros destinos turísticos del mundo, en lo que es un hecho consumado".

La exención de esta tasa, ha ahondado, se argumenta en "la evidente realidad geográfica" de las islas, y aunque ha insistido en que NC es "partidario de pelear la descarbonización desde hace décadas" no es viable que "se meta en el mismo saco un territorio a un territorio a 1.500 kilómetros del continente y se nos aplique la misma norma que al resto de los habitantes de la Unión".

Ha denunciado al Gobierno de España "la falta de defensa de Canarias al no exigir como lo hemos conseguido en otros ámbitos una exención como región ultraperiférica" al igual que a los partidos con representación, el PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

"Están en el Europarlamento para defendernos y no han frenado la medida", ha alegado.

Ha confesado que tenían la "esperanza" de que existiese un "tiempo para la rectificación" pero la norma ya ha sido aprobada y por tanto a Canarias "se le aplica la tasa del mercado de emisiones en el mismo término que en otras regiones del continente".

Según ha detallado, existe una "moratoria hasta 2030 para las conexiones entre las islas y también con la Península, pero no en las conexiones de la Unión Europea con Canarias", algo que ha definido como "un problema".

En este punto, ha señalado las dos opciones y pasos a seguir, que consisten en que la transposición de la directiva europea "compense a Canarias" por esta aplicación y van a "ponerla en marcha desde todos los ámbitos", ha adelantado.

Por otro lado, también es viable "evaluar el impacto de la tasa en el trasporte de Canarias y revisar la decisión" en una evaluación de dos años" y entonces "pedir una revisión".

En relación a los combustibles sintéticos o alternativos, como el SAF, Román Rodríguez ha alertado que en estos momentos "es una solución ineficaz porque no hay producción suficiente ni están claros los precios".

Este es un argumento al que se acogen varios de los representantes para "justificar el fracaso del Gobierno de España en conseguir la exclusión".

Para el presidente de Nueva Canarias, esta decisión es muestra de "falta de determinación y compromiso con Canarias y otras regiones ultraperiféricas" y ha recordado los logros obtenidos en materia fiscal como la exclusión del IVA o el impuesto especial de combustibles.

"Logramos zafarnos de la homogeineidad fiscal en el IVA porque somos distintos", ha expresado.

Rodríguez ha insistido en que este hecho diferencial "no se ha tenido en cuenta y hay que pelear por compensarlo o corregirlo".

Para el vicepresidente canario, "se podría haber excluido a Canarias a la de la tasa de emisiones, pero ha faltado una defensa convincente".

La descarbonización, a su juicio, es "una estrategia ética, moral y legalmente viable, pero no comprometiendo nuestro sistema económico".

En este acto de "denuncia ante la opinión pública", Rodríguez ha subrayado que "las singularidades de Canarias no son ni entendidas ni defendidas por los representantes" que están en la cámara europea.