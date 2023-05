Las excedencias para cuidar a los hijos crecen un 61% por los bajos sueldos

Recurrir a una excedencia laboral para el cuidado de los hijos es la única vía que tienen muchas familias canarias para poder conciliar. Los salarios bajos, que ahora lucen mucho menos debido al incremento de los gastos por la crisis inflacionista, hacen que muchos hogares del Archipiélago acaben reparando en que no les sale a cuenta que ambos progenitores trabajen si tienen que sufragar guardería u otro tipo de recursos para que sus hijos estén atendidos durante el tiempo en el que ellos cumplen con su jornada laboral. Una situación que ha acabado por disparar la solicitud de este tipo de permisos en el Archipiélago. En el primer trimestre del año se pidieron un 61% más que en el mismo periodo del año anterior. Y quienes lo hacen siguen siendo las mujeres de forma mayoritaria.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solo entre enero y marzo se solicitaron 254 excedencias para el cuidado familiar, 97 más que en esos mismos meses de 2022. En ellas, están incluidas también las que se piden para atender a mayores de 65 años o a otros familiares que requieran de cuidado. La tendencia a nivel nacional también está al alza. Se han pedido un 48% más que hace un año hasta alcanzar las 10.169.

«La situación actual, y especialmente en Canarias, hace que con los salarios bajos que perciben los trabajadores no se tenga garantías de llegar a final de mes», valora Ignacio López, secretario de Empleo e Institucional de CCOO Canarias. Por lo que las familias tienen que reestructurar los gastos y entre ellos están los servicios de atención a los menores. «Hacen cuentas entre lo que tienen que pagar y acaban viendo que la única opción es pedir una excedencia», lamenta. Una situación que, añade, tampoco garantiza «llegar a final de mes» ya que se trata de un derecho que no tiene aparejado ningún tipo de prestación.

Además de los bajos salarios que empujan a muchas familias a tomar esta decisión, López añade también en el caso de Canarias la gran penetración que tiene el turno partido en muchas jornadas laborales, ya que tradicionalmente sectores como el comercio o la hostelería tienen este sistema. «La movilidad es un problema tremendo, si tu tienes que trasladarte varias veces al día hasta tu puesto de trabajo te genera un gasto y te imposibilita llevar a cabo otras tareas, como puede ser el cuidado de los hijos», señala.

Hay quien pudiera pensar que si se piden más excedencias para el cuidado de menores es porque cada vez nacen más niños. Y nada más lejos de la realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero y febrero de este año –los últimos datos disponibles– nacieron en Canarias 96 bebés menos que en esos meses de 2022. Una tendencia a la baja que se lleva produciendo en los últimos años y de hecho la media de hijos por mujer ya se sitúa en las Islas por debajo de 1, dejando a Canarias a la cola en natalidad.

No se piden más permisos porque nazcan más niños: la natalidad bajó un 4% es ese periodo

Si cada vez nacen menos niños pero se conceden más excedencias para cuidarlos, implica que las dificultades de las familias para llegar a todo se recrudecen. Conciliar la vida profesional y personal se vuelve un imposible en muchas ocasiones, si no se recurre a guarderías o a la contratación de personas que se hagan cargo mientras los padres trabajan. A otros no les queda más remedio que tirar de los socorridos abuelos, pero en muchos casos estos no es posible. Lo que hace que abandonar el puesto de trabajo para ocuparse personalmente del cuidado de los menores se convierta en la única opción.

Sin embargo, a pesar de que cada vez son más los hombres que solicitan este tipo de permisos, las mujeres siguen siendo una abrumadora mayoría. En el caso de Canarias, el 72% de quienes las solicitaron en el primer trimestre pertenecen al sexo femenino. La tradición cultural que sigue identificando a las mujeres con los cuidados es la que está detrás de este sesgo que también se ha querido explicar a través de la brecha salarial. Las madres, debido a que las mujeres tienen mayor representación en sectores que están peor remunerados y también son las que tienen un mayor porcentaje de los empleos a tiempo parcial, tienen más probabilidades de ganar menos que su pareja. Por eso, cuando llega la hora de decidir quién se queda en casa con los niños este argumento puede tener un mayor peso.

Pero para Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT Canarias, que se sacrifique el menor salario y por eso haya un mayor porcentaje de excedencias femeninas «es dudoso» en Canarias, ya que «respecto a los salarios en el Archipiélago todos estamos igualados en la precariedad». Por lo que, bajo su punto de vista, la identificación de las mujeres con los cuidados es lo que más pesa para que sean ellas en vez de ellos los que más las solicitan.

Una decisión que añade tiene múltiples consecuencias. «Durante este tiempo no se tiene ningún tipo de ingresos», expone, con lo que esto puede suponer a la hora de poder percibir prestaciones o de cara a la jubilación, ya que durante unos años no se habrá cotizado. Además, abandonar el mundo laboral por completo dificulta la reincorporación futura de las mujeres. Por otro lado, insiste en que la dependencia económica hace a las mujeres más vulnerables a algunas situaciones, como a casos de violencia de género. Por eso, ella recalca que las administraciones públicas deben avanzar en medidas de corresponsabilidad y conciliación que no afecten al bolsillo de los trabajadores.