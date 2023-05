Sigue la escalada recaudatoria: el REF deja 89 millones más en tres meses

Los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma siguen creciendo a un ritmo sin precedentes. Tanto que cada vez resulta más difícil encontrar un adjetivo con el que ilustrar hasta qué punto se están disparando los ingresos de la Hacienda regional. La Agencia Tributaria Canaria está haciendo caja como nunca antes gracias a una inflación que continúa disparatada y que disparata a su vez las cantidades que ciudadanos y empresas pagan en concepto de impuestos, con el IGIC, claro, a la cabeza. Al cierre del primer trimestre de 2023, según los últimos datos oficiales, el particular fisco del Archipiélago ya había recaudado la friolera de 655,9 millones de euros por los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF), el llamado Bloque de Financiación Canario. La cifra por sí sola no dice gran cosa pero es a todas luces extraordinaria. De hecho es algo más que eso, porque extraordinarios ya fueron los 566,6 millones que los impuestos del REF dejaron en las arcas públicas isleñas en el arranque del año pasado. Esa cantidad era hasta ahora el récord histórico, pero se ha quedado pequeña. Son exactamente 89,3 millones de euros más que en 2022 los que el Bloque de Financiación Canario le ha reportado a la Hacienda de la región en tan solo tres meses.

655,9

Millones

La recaudación de la Hacienda regional por los tributos del REF llega al cierre del primer trimestre del año a 655,9 millones, un 32,5% más que en 2019, último año precrisis.

Esos 89,3 millones, la enésima plusmarca recaudatoria de la Agencia Tributaria isleña desde que a comienzos de 2021 se detectasen los primeros síntomas de una crisis de precios en ciernes, son un 15,8% más de lo ingresado en el primer trimestre del pasado ejercicio. Un 15,8% más sobre una cantidad que ya suponía el techo histórico. Récord sobre récord. Para hacerse una idea de los niveles alcanzados en la recaudación por los tributos del REF basta con volver la vista a las cifras de 2019, el último ejercicio antes de la irrupción del coronavirus y la posterior oleada inflacionaria, es decir, el último antes de la doble crisis de la covid y los precios. En el primer trimestre de ese último año prepandemia y preinflación, la Hacienda de Canarias ingresó un total de 495,1 millones de euros por los gravámenes del REF, que incluye el Impuesto de Matriculación, el controvertido Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) y, sobre todo, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el gemelo del IVA peninsular y, por tanto, el gran tributo al consumo en la Comunidad Autónoma. Así que en el mismo período de 2023 se han recaudado casi 161 millones más que en el inicio de 2019. En otras palabras: se disparan los ingresos impositivos de la Administración justo en medio de una crisis en la que se encarecen las hipotecas, en la que llenar el carrito de la compra sale cada vez más caro y en la que, en definitiva, muchos hogares se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. En este escenario, hay quienes apuestan por una rebaja del tipo general del IGIC –que estaba en el 5% cuando el entonces gobierno de Paulino Rivero decidió en 2012 elevarlo al 7% actual para incrementar los ingresos con que combatir la crisis financiera– y quienes apuestan, como los partidos del pacto de las flores, por mantenerlo en los actuales niveles con el argumento de que una bajada supondría estimular el consumo y, en definitiva, alimentar la inflación. Sea como sea, la crisis inflacionaria sigue tan vigente como hace un año y las medidas para combatirla se han demostrado inútiles, o en el mejor de los casos no tan eficaces como se pensaba. Es verdad que el IGIC es, en cualquier caso, menos gravoso que el IVA, pero no es menos cierto que los sueldos que se pagan en las Islas son por lo general más y hasta mucho más bajos que en la mayoría de las restantes Comunidades Autónomas.

895,1

Millones de euros

Los ingresos impositivos de la Comunidad Autónoma -incluidos los tributos propios, los cedidos y los del REF- ascienden a 31 de marzo a 895,1 millones, un 22,8% más que en 2019.

En cualquier caso, la recaudación por el IGIC ha pasado de los 507,8 millones de euros del primer trimestre de 2022 a los 581,4 millones del mismo período de este año. Son 73,6 millones de euros más, esto es, un aumento interanual del 14,5%, y lo que es más relevante: es de nuevo un récord sobre otro récord. Para hacerse una idea del disparate al que están llegando los ingresos por el principal impuesto del REF basta con apuntar que en el primer trimestre de 2019 se recaudaron 450,9 millones. De modo que en el arranque del actual ejercicio de crisis inflacionaria –hipotecas y préstamos más caros, depósitos que no se remuneran en la misma medida, la cesta de la compra en máximos...–, la Hacienda canaria percibe en concepto de IGIC, y en solo tres meses, hasta 130,5 millones de euros más que en el último año de bonanza. Un 29% más. No en vano, no es lo mismo pagar un 7% de IGIC por un producto que en 2019 costaba cien euros, por ejemplo, que pagar ese mismo porcentaje de IGIC por ese mismo producto ahora cuando vale 120 o 130 euros.

En total, incluidos los tributos propios y los cedidos por el Estado, la recaudación impositiva de la Comunidad Autónoma asciende hasta el 31 de marzo a 895,1 millones, un 10,5% más que en 2022 y un 22,8% más que en 2019.