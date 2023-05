Consenso y gestión política con mirada a largo plazo. Esas son las reclamaciones principales del Cercle d'Economia en la nota de opinión bajo el título 'Reactivar el futuro', con la que enmarca su próxima reunión anual, que se celebrará del 29 al 31 de este mes en Barcelona, en las que intervendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Pere Aragonès y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Tras afirmar que se viven "tiempos de transformación global", de "incertidumbres y disrupciones", este prestigioso foro de opinión que preside en la actualidad Jaume Guardiola y ante la inminencia de las elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades, reclama un ayuntamiento de Barcelona que apoye la colaboración público-privada y más poder para el área metropolitana, un Govern de la Generalitat con liderazgo para acometer grandes proyectos como el aeropuerto, que hasta ahora "no se ha planteado con el suficiente rigor"; una política española que se aleje de la polarización y una Unión Europea (UE) que persista en el camino hacia una mayor unidad.

En la presentación junto al director general de la entidad, Miquel Nadal, Guardiola subraya el "estancamiento" de la economía española y de la catalana si se ponen las "luces largas". Admite mejoras a corto plazo, pero el producto interior bruto (PIB) per cápita sigue al nivel de 2007 y con respecto a Europa, se sitúa en la mitad y las cifras de 2021 eran "muy parecidas a las de 2000".

Y en Cataluña aún ha sido peor con respecto al conjunto de España, especialmente entre 2000 y 2007. Todo ello refleja, ha agregado, que el nivel de renta que se alcanzó entre 2000 y 2007 fue "ficticio" y se purgó posteriormente con una devaluación interna. En cuanto al papel de los empresarios, Guardiola ha admitido que en Catalunya este colectivo han sido demasiado reacio a ganar tamaño. Solo con reformas estructurales consensuadas se caminaría por esa senda destinada a mejorar la productividad, ha explicado el presidente del Cercle.

Excusas y promesas

El Cercle advierte de que la competencia electoral "legítima y necesaria" no puede ser "excusa para la parálisis o para hacer grandes promesas que pueden incrementar todavía más la deuda púbica que acumula España". A lo largo de su análisis aplauden que se haya superado "la década perdida" en Cataluña y que haya un Govern "que ejecuta un meritorio giro pragmático y una oposición que apuesta por superar la dinámica de bloques".

En lo que a la política española, el Cercle recuerda que la falta de consenso y la crispación política "debilita al Estado" y "no solo empobrece al poder legislativo sino que puede provocar consecuencias no deseadas en asuntos tan trascendentales como la creación de un parque de vivienda pública de alquiler o el aumento de la deuda pública que la reforma del sistema de pensiones puede provocar".

El Cercle constata "con preocupación" que en España "el vínculo generacional se puede estar degradando" e invita a una "gestión competente" en Catalunya y virar hacia el consenso en la política española. "En democracia el consenso es garantía de eficiencia para hoy y para mañana", afirma en la nota. Y, por lo que respecta al Ayuntamiento de Barcelona, emplaza al que surja de las urnas el próximo 28-M a que "tiene que dejar de obstaculizar la alianza público-privada" que ha demostrado que mejora las condiciones de vida de la ciudadanía cuando la relación es "leal y confiada".

A nivel de la UE, exige mayor ambición exterior, cohesión interna y visión estratégica, a la vez que recuerda que durante crisis como la de los refugiados, el 'Brexit', la pandemia y en la actualidad la guerra en Ucrania, han actuado como una especie de "federalizador".

La entidad, en una nota extensa de 17 páginas repasa los activos y pasivos de Barcelona, Catalunya, España y la UE y reclama "ir más allá" de la coyuntura inmediata, que marcan las elecciones, "y trabajar para construir entornos políticos óptimos para los proyectos de futuro". A nivel de Catalunya destaca la gestión "competente como garantía del refuerzo necesario del autogobierno de todos." Y, tras constatar que en la política española "los dos principales partidos" (PSOE y PP) "parecen arrastrados inexorablemente hacia los extremos", insisten en la necesidad del consenso en materias como la justicia, las pensiones o la política de vivienda.

A lo largo del documento, el Cercle, a la vez, que destaca activos, detalla las que a su juicio son las principales carencias o necesidades desde Barcelona a la UE. En la capital catalana subrayan algunos de sus problemas estructurales, como como el encarecimiento de la vivienda, que "expulsa progresivamente a los jóvenes barceloneses de su ciudad. A su vez subrayan "la percepción notablemente extendida del deterioro de los servicios básicos, ya sea la movilidad, la seguridad o la limpieza".

Barcelona: Más colaboración público-privada

Las asignaturas pendientes para el Cercle a nivel municipal, con una ciudad que ha sido capaz de superar la crisis y atraer grandes acontecimientos como la Copa América en 2024 o retener el Mobile World Congress, son un área metropolitana con mejor gobernanza y más competencias y recursos que potencie "la fuerza" de una zona de cinco millones de habitantes "que representa la séptima área económica de Europa", que es algo que el Cercle ya reclamaba hace 50 años, ha recordado Nadal. A su vez exige reforzar la colaboración público-privada, huyendo del "dogmatismo". "Las soluciones complejas que necesitamos requieren la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector privado. Y hace falta que sea en un entorno estable y de confianza mutua", afirma.

También piden "más debate, análisis y consenso" antes de emprender nuevas acciones de transformación del Eixample, con objetivos "compartidos ampliamente, como aumentar los espacios verdes y reducir los vehículos contaminantes". El Cercle reprocha que lo hecho hasta ahora se ha llevado a cabo "sin el consenso necesario y con una dotación insuficiente de transporte público". Destacan el encarecimiento de la vivienda, que "expulsa progresivamente a los jóvenes de la ciudad" y "la percepción notablemente extendida del deterioro de servicios básicos, ya sea la movilidad, la seguridad o la limpieza".

Catalunya: Más liderazgo y coraje para grandes proyectos

En lo que respecta a Catalunya, destacan algunas de la s principales preocupaciones, como el "estancamiento absoluto" del nivel de vida" y "un declive relativo respecto a España y Europa". Constatan que a Catalunya "le cuesta generar puestos de trabajo de calidad". Otra de las preocupaciones es la fuga de empresas, sobre todo de las de mayor envergadura a raíz del 'procés' y "el efecto reputacional" que supone para atraer centros de decisión empresariales. En contrapartida subrayan la capacidad de atraer 'hubs' tecnológicos.

Los retos pendientes en Catalunya, a juicio del Cercle, son "el deterioro progresivo de algunos servicios sociales básicos", como la atención primaria o las Rodalies por un "déficit acumulado de inversiones e infraestructuras". Ello requiere, apuntan, "la mejora del sistema de financiación de la Generalitat y el aumento sustancial de la inversión efectiva de la administración central en Catalunya".

Pero también el Govern debe superar "deficiencias muy importantes en la gestión de políticas publicas básicas que dependen directamente de la Generalitat", desde el retraso en el despliegue de energías renovables a la falta de infraestructuras del ciclo del agua suficiente para superar la sequía, los "fracasos continuados en FP" o "las carencias del sistema educativo". A su vez reclama al Ejecutivo catalán "liderazgo y coraje" para priorizar algunos grandes proyectos, entre ellos el aeropuerto y potencia la política industrial. En el aeropuerto los requisitos deberían ser analizar la complementariedad con los aeródromos de Reus y Girona, un crecimiento basado en los vuelos intercontinentales y no plantearlo como "un conflicto entre crecimiento y medioambiente".

España: Más consenso y alejarse de la polarización

A nivel español, pese a las adversidades y la polarización política, que se ven como el mayor problema, destacan una economía que tira mejor de lo previsto, aunque España "ha sido de los últimos países en recuperar los niveles de renta prepandemia". Apuntan, no obstante a una capacidad de crecimiento "preocupantemente pobre" desde hace años y al "exiguo crecimiento de la productividad". El Cercle advierte de que el ciclo electoral "no tendría que ser una distracción" y emplazan a acelerar la ejecución de los fondos europeos 'Next Generation'. El Cercle reclama que el ciclo electoral no debe ser una "distracción" para transformar la economía "y hacerla más flexible, , resiliente y productiva".

El organismo subraya "la reducción rápida e importante" de la temporalidad gracias a una reforma laboral hecha con el consenso de los agentes sociales o el uso de mecanismos como los erte durante la pandemia. Pero critican que se recupere la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, lo que "dificulta adaptarlas compañías a la realidad de su contexto más inmediato".

En materia de vivienda alerta de que hay medidas con "contraindicaciones importantes", como las que suponen "intervenir directamente en los precios de las viviendas de alquiler". Nadal ha puesto como ejemplo en el caso de Barcelona, donde esta política "no ha funcionado".

En cuanto a las pensiones reprochan que se haya hecho con un "consenso exiguo" y que el aumento de gasto que comportará la vinculación de las subidas de las prestaciones a la inflación se cubrirá con "un fuerte aumento de los costes laborales para los trabajadores más cualificados y con una alta movilidad internacional". Y eso aumenta la brecha generacional.

UE

Por lo que respecta a la UE, el Cercle destaca la revalorización de los mecanismos conjuntos y "el protagonismo de Bruselas en la gestión de crisis". La respuesta europea a las crisis es "el camino que hay que seguir para ser un actor geopolítico clave en esta transición global. En todo caso, para dotar a la UE de autonomía estratégica y liderar las transiciones verde y digital hace falta "un giro mayor en una política fiscal y económica y europea que tiene que crear mecanismos conjuntos que complemente las exigencias individuales del pacto de estabilidad".

El Cercle afirma que la UE "no puede conformarse con ser solo un gran regulador, sino que tiene que reforzar las capacidades propias en los ámbitos centrales de la actividad económica del futuro, incluida la industria verde y digital e incentivar la reindustrialización, la del I+D+i, la tecnología y la colaboración público-privada". Todo ello, agrega, tienen que ser elementos consustanciales de la agenda europea.