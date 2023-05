Los extranjeros tiran del autoempleo: 2.149 abren su negocio en un año

El autoempleo no para de crecer en Canarias. A diferencia de lo que está ocurriendo a nivel nacional, donde en el último año ha caído el número de emprendedores, en el Archipiélago no han hecho otra cosa que aumentar al amparo del comercio, la hostelería o la construcción. Pero entre los aventureros que se atreven a iniciar su propio negocio en una época llena de incertidumbre, los canarios no son mayoría. Si entre abril de 2022 y abril de este año el número de autónomos aumentó en 3.393, el 63% de ellos eran extranjeros. Los foráneos son los que están tirando del autoempleo en las Islas y cada vez son más los que se deciden a emprender. De hecho, en un año 2.149 ciudadanos internacionales se decidieron a trabajar por cuenta propia en las Islas.

Canarias siempre ha sido un polo de atracción para los trabajadores extranjeros que ven en el Archipiélago un territorio que demanda mucho empleo no demasiado especializado. Muchos se trasladan aquí con el objetivo de encontrar una oportunidad laboral y para otros se abre una vez llegan el camino del autoempleo. El pasado mes –de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– había un total de 30.236 afiliados extranjeros en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Lo que supone un crecimiento del 7,6% con respecto a los datos de abril del año anterior. En estos momentos los trabajadores autónomos que han nacido fuera de nuestras fronteras representan el 21% de los 138.975 autoempleados que existen en el Archipiélago. Y la tendencia es que esto vaya a más. No solo porque todo apunta a que cada vez habrá más profesionales por cuenta propia en Canarias –avivado por los cambios de paradigma en el mercado laboral ya que las empresas externalizan más servicios– sino que cada vez habrá más extranjeros entre ellos. Para muchos es su única salida para buscarse la vida cuando llegan como migrantes a las Islas y para otros va dentro de su cultura laboral intentar montárselo por su cuenta. 63% Autónomos extranjeros Seis de cada diez nuevos autónomos en Canarias son extranjeros. En concreto, 2.149 de los 3.393 que emprendieron su negocio en abril eran ciudadanos foráneos.

7.850 Autónomos italianos Italia es el país del que más proceden los autónomos extranjeros que residen en el Archipiélago. Le sigue Alemania, el Reino Unido, China y Venezuela. Entre los 30.236 autónomos extranjeros que hay registrados en el RETA son mayoría aquellos que han nacido en alguno de los países de la Unión Europea (UE). En concreto, 17.666 de ellos proceden de estados que se encuentran dentro de la comunidad. Entre ellos, los más numerosos son los italianos que suponen 7.850 del total, seguidos de los alemanes que ascienden a 3.443. El tercero es Francia aunque el colectivo ya desciende por debajo del millar. Los autónomos comunitarios son además los que más se ha incrementado en el último año. Son los que tienen más facilidades para trasladarse hasta el Archipiélago, ya que el espacio Schengen posibilita que cualquier ciudadano de la UE pueda residir y trabajar en los países bajo la influencia de Bruselas. De esta manera, la nacionalidad de los autoempleados que más ha crecido en el último año es de nuevo la italiana. 726 ciudadanos del país mediterráneo se han establecido en las Islas y han abierto sus propios negocios. Además de ellos también son numerosos los nuevos autónomos polacos, que se han incrementado en más de un centenar. Mientras que alemanes, franceses y rumanos también han aumentado sus cifras de autónomos en más de 80. Aperturas de restaurantes, nómadas digitales que deciden establecerse en el Archipiélago y otro tipo de trabajos profesionales son los perfiles mayoritarios de estos nuevos trabajadores. Pero además de los emprendedores comunitarios también han experimentado un alza aquellos que proceden de países de fuera de la Unión Europea. En un año han sumado a 676 nuevos autónomos. Entre ellos los más numerosos, los venezolanos. En Canarias hay ahora 135 autoempleados más procedentes de este país. Es además uno de los estados con más nacionales inscritos en el Archipiélago en el RETA, un total de 1.478. También han experimentado un incremento los autónomos uruguayos, los colombianos o los marroquíes. Aunque para muchos de ellos el autoempleo se convierte en su única salida cuando llegan a España y recurren a trabajos precarios como los que ofrecen grandes empresas de reparto a domicilio. También son muy numerosos los autónomos chinos –2.473 en las Islas– ya que debido a la cultura del país suelen emprender sus propios negocios en las Islas. Sin embargo, tras el Brexit el país de fuera de la UE con más trabajadores autónomos en Canarias es ahora el Reino Unido. En la actualidad, casi 3.000 ciudadanos británicos son autónomos en la comunidad canaria. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la mayoría de los autónomos extranjeros que hay en las Islas se dedican al comercio o la reparación de vehículos a motor. En concreto, 6.253 de los más de 30.000 trabaja en alguna de estas actividades. El segundo sector en el que el autoempleo foráneo es mayoritario es el de la hostelería. En él también son más de 6.000. Algo que no llama la atención ya que se tratan además de los dos sectores que generan más empleo en el Archipiélago y son en los que también hay más asalariados internacionales. En total, en Canarias hay 86.117 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en el Régimen General. Son 10.200 más que hace un año, al calor de la reactivación turística. También suponen un polo de atracción para los trabajadores autónomos extranjeros la construcción o las actividades administrativas.