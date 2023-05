Según la normativa en España, los jubilados tienen derecho a cobrar su pensión repartida en 14 pagas, es decir, una cuantía cada mes y dos pagas extra, una en verano y otra para Navidad. Este “dinero extra” es muy bien recibido entre los pensionistas y a las puertas del verano, muchos se están preguntando ya cuando la recibirán. La Seguridad Social también ha querido advertir que hay algunos pensionistas que no tienen derecho a cobrar esta paga extra de verano en 2023.

La Seguridad Social se encarga de la protección de los ciudadanos ante situaciones desfavorables y, entre sus competencias, gestiona todo lo relacionado con las pensiones. Las pensiones contributivas han experimentado una subida del 8,5% tras la reforma de las pensiones aprobada en el mes de diciembre en el Congreso de los Diputados. La situación económica actual sigue estando marcada por el aumento de precios y a pesar de la revalorización de las pensiones, llegar a fin de mes es complicado. Por ese motivo, las pagas extras entran como “agua de mayo” en la economía familiar.

Los pensionistas que no tienen derecho a la paga extra

Tal y como se especifica en la Ley General de la Seguridad Social, todos aquellos que perciben una pensión por incapacidad permanente derivada de un accidente laboral o enfermedad profesional no cobrarán ninguna paga extra, ni la de verano ni la de Navidad. Cabe destacar que no es que cobren una pensión inferior, sino que está cuantía se ve repartida en 12 pagas y no en 14. Es decir, las pagas extras se ven prorrateadas en las 12 pagas anuales.

En el caso de que la incapacidad permanente se haya producido por un accidente no laboral o por enfermedad, la pensión sí que se repartirá en 14 pagas anuales, por lo que sí que tendrán derecho a las pagas extra. Esta información suele ser muy útil para aquellos pensionistas que es su primer año de cobrar la jubilación y no saben si tienen derecho a ellas.

¿Cuándo se cobra la paga extra de verano 2023?

Muchas veces también suelen surgir otro tipo de dudas, como por ejemplo cuánto se cobra en la paga extra. La Seguridad Social detalla que la cuantía de esta "paguilla" es la misma que la de una mensualidad ordinaria, por lo que los meses en los que se realiza la paga extra se cobrarán dos mensualidades: suelen ser el mes de junio y noviembre.

El cobro de las pensiones suele estar situado sobre el 25 de junio, pero hay que tener en cuenta que este año es festivo en esa fecha, por lo que se realizará en el siguiente día hábil. La paga extra de verano en 2023 será el próximo 26 de junio, aunque también puede ocurrir que algunas entidades bancarias decidan adelantar la fecha.