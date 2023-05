La creciente subida de los costos está afectando a millones de familias españolas, quienes luchan por llegar a fin de mes y necesitan un apoyo económico, al menos parcialmente. Los trabajadores españoles esperan con entusiasmo los meses de junio y diciembre, ya que saben que recibirán las pagas extras, lo cual les brinda un respiro temporal a aquellos que están pasando por dificultades económicas.

La paga extra de Navidad es crucial para aquellos con dificultades económicas durante las festividades. Sin embargo, muchos desconocen que pueden solicitar un anticipo a su empresa.

Es comprensible que muchos trabajadores esperen con ansias el pago extra de Navidad, ya que les brinda un respiro financiero. Y como el mes de junio está próximo, tienen la opción de solicitar un anticipo o adelanto de esa paga, como explicaremos a continuación.

A medida que nos acercamos al verano, muchas personas se esfuerzan por ajustar su presupuesto para las vacaciones. Sin embargo, miles de trabajadores desconocen que tienen la opción de solicitar un anticipo de su nómina a sus empleadores.

Es importante destacar que este derecho está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, específicamente en el artículo 29. Dicho artículo establece que el trabajador, con su autorización o la de sus representantes legales, tiene el derecho de recibir anticipos por el trabajo ya realizado antes de la fecha de pago establecida.

Tienes derecho a solicitar parte de tu sueldo

Si solicitamos el anticipo el día 15, podremos recibir la mitad de nuestro salario. Esto se debe a que representa exactamente el tiempo que hemos trabajado durante ese mes en cuestión.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no podemos solicitar un anticipo por los días en los que no hemos trabajado. Por lo tanto, es evidente que no se puede solicitar la totalidad del mes si solo hemos trabajado la mitad. Es crucial entender que existen excepciones en cuanto a la posibilidad de recibir un anticipo de sueldo.

En determinados convenios colectivos, existe la posibilidad de solicitar un anticipo de la nómina por los días de trabajo que aún no hemos realizado. Es decir, se puede pedir un adelanto de salario correspondiente a días futuros que aún no se han trabajado.

Excepciones

No obstante, es importante tener en cuenta algunas excepciones en la solicitud habitual de un anticipo de sueldo. Existen límites establecidos en cuanto al porcentaje máximo de la cantidad que se puede solicitar como adelanto.

Como mencionamos previamente, este aspecto siempre estará determinado por los convenios colectivos correspondientes, ya que puede haber una amplia variación entre ellos.

En este momento, si estás pensando en organizar tus vacaciones de verano, tienes la opción de solicitar este adelanto. Por ejemplo, podrías solicitar los primeros 15 días del mes de junio, lo cual seguramente te resultaría muy útil para reservar tu próximo destino vacacional. También puedes utilizarlo para ahorrar algunos euros adicionales si prefieres quedarte en casa.

Esta cantidad siempre resulta útil para cubrir gastos inesperados o deudas que podamos tener en estos tiempos complicados. Estamos experimentando una época bastante convulsa, con el aumento de precios de los alimentos y el incremento de las cuotas hipotecarias debido al alza de los tipos de interés.