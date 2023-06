La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado este viernes que el Gobierno decidirá mantener la rebaja del IVA de los alimentos más allá del 30 de junio, fecha en para la que, en principio, se había previsto que finalizara es medida de lucha contra la inflación que se puso en marcha el 1 de enero. "La bajada del IVA de los alimentos se mantendrá en tanto no tengamos un nivel de precios adecuado en este ámbito", ha declarado Calviño en un encuentro informativo con periodistas en Nueva York. Y ha justificado esta decisión, "no solo por la importante contribución de los precios de los alimentos en la inflación, sino sobre todo por el impacto negativo del precio de la cesta de la compra en el bolsillo de las familias españolas".

Calviño se ha reunido con representantes de medios españoles en Nueva York, a donde ha acudido para recibir la Medalla de la Foreign Policy Association, por su compromiso con el multilateralismo. La vicepresidenta ha reconocido que el Gobierno está analizando las diferentes medidas de lucha contra la inflación dispuestas por el Ejecutivo para determinar "cuál de ellas tiene sentido que sea extendida más allá de finales de junio y cuáles ya no tienen sentido".

Una de las medidas prevista, en principio, hasta el 30 de junio es la bonificación de los carburantes para empresarios y autónomos no sujetos al gasóleo profesional. Calviño ha hecho notar que "los precios de la energía ya han recuperado los niveles prepandemia", lo que podría sugerir la disposición del Gobierno a no prorrogar esta medida más allá del 30 de junio.

Sin embargo, ha añadido, "los precios de los alimentos constituyen sin duda el reto más importante que tenemos en este momento en nuestro país, no sólo por su influencia en la inflación, sino porque suponen un coste y una presión importante para las familas españolas". Según la vicepresidenta primera, la prioridad del Gobierno debe ser "seguir en una senda de moderación de la inflación y, en particular, de bajada de los precios de los alimentos". Y ha añadido: "Desde luego, la bajada del IVA se mantendrá en tanto no tengamos un nivel de precios adecuado en este ámbito".

Según los últimos datos disponibles del índice de precios de consumo (IPC), el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas aún anotaba una elevada inflación del 12,9% en abril (si bien había llegado a picos del 16,6% y del 16,5% en frebrero y marzo). Aunque el INE ya ha avanzado que la tasa de inflación bajó en mayo al 3,2%, su menor nivel en casi dos años, habrá que esperar que el se publiquen los datos detallados el 13 de junio para conocer cómo se comportó el precio de los alimentos el mes pasado. La nota publicada por el INE sí permitía entender que los precios de los alimentos volvieron a subir en mayo respecto a abril, pero menos de lo que lo hiceron el año pasado, con lo cual la tasa anual del 12,9% de abril podría resultar menor para el mes de mayo.