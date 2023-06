Virgilio Correa: «En el pacto para el nuevo gobierno, la industria aparece dos veces y media»

Un año por delante. ¿No es poco tiempo como para poder dejar una impronta?

El cargo tiene una vigencia anual y nos alternamos representantes de las dos provincias, pero esos cambios no significan una variación de los objetivos ni de las líneas de actuación. Tenemos una senda trazada sobre cinco bases o pilares que son inamovibles. El primero pasa por la defensa a ultranza del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Durante los últimos años hemos tenido algunas diferencias con el Gobierno central en varios frentes como, por ejemplo, el tratamiento de los rodajes cinematográficos. Pero también con la compensación al transporte, que no está llegando al 100% de lo que abonan las empresas por las materias primas de origen comunitario ni cubre totalmente la expedición de productos hacia la Unión Europea (UE).

¿Tranquilos ya con esa tributación mínima que enviaba al limbo el diferencial fiscal?

En absoluto, debemos estar pendientes. Ahora solo tienen que afrontar ese mínimo las empresas que facturan más de 500 millones de euros y, claro, eso no nos toca, pero es una puerta abierta para que vaya bajando el límite. Cuidado, estaríamos hablando de perder gran parte de los incentivos fiscales del REF. Tenemos que ser firmes y defenderlo.

¿Qué gana la sociedad con esos incentivos para las empresas? ¿Lo entienden los isleños?

Sobre el REF hay que hacer una labor divulgativa dirigida a toda la sociedad. No es una ventaja para unos pocos, toca de lleno a cada ciudadano de las Islas. Por ejemplo, al tener una imposición indirecta, diferenciada y menor que la peninsular; la subvención al transporte, un montón de aspectos que nos afectan a todos.

¿Sigue teniendo vigencia la marca Elaborado en Canarias?

Plena. Potenciarla es de hecho el segundo de los pilares de Asinca. Los productos que la llevan están arraigados y son muy bien acogidos en la sociedad canaria, pero debemos seguir ahí, insistiendo, explicando que cuando se compra un producto Elaborado en Canarias, parte del precio que se paga va destinado al salario de una persona que puede vivir al lado de casa, que puede ser un familiar y al final ese dinero, como hemos dicho en alguna campaña, vuelve a ti.

"La colaboración público-privada está más presente en los países que tienen más riqueza" Virgilio Correa - Presidente de Asinca

¿Se notan resultados desde que nació la marca?

Hay muchísimas variables y se hace muy difícil una valoración diferencial entre lo que se gana en los establecimientos en los que estamos y lo que perdemos por no estar en otros. Lo que sí tenemos claro es el sentimiento de la población, que es consciente de que los beneficios que aporta consumir los productos elaborados en Canarias son altísimos.

Habla de insistir en esa marca. ¿De qué manera tienen previsto hacerlo?

Empezamos una nueva campaña, que lleva por claim La felicidad viene de fábrica. Volvemos a insistir, a incidir en el mismo concepto. Además, queremos que se vea a la industria canaria como un referente en sostenibilidad y que apuesta por la mínima emisión de CO2 a la atmósfera.

"¿Sostenibilidad? Sin discusión, pero no marquemos fechas límite cuando no existen alternativas" Virgilio Correa - Presidente de Asinca

¿No deberían entonces incluir esta apuesta por el medio ambiente entre esos cinco pilares de los que me hablaba?

Y lo hacemos. En sentido amplio, además, porque pensamos que la sostenibilidad debe ser económica, medioambiental y encaminada al desarrollo social.

¿Sostenibilidad económica? ¿Qué significa?

Que no podemos pasar del punto A al punto Z en un instante. Cualquier norma debe incluir unos plazos realistas. Todos estamos de acuerdo en que debemos reducir, por ejemplo, las toneladas de plástico que consumimos, pero hay que dar tiempo a que las industrias productoras de materiales para el envasado sean capaces de encontrar los adecuados. Le pongo un ejemplo. El envoltorio de nuestras ambrosías [Tirma] se hace con productos derivados del plástico y es una barrera prácticamente impenetrable para el oxígeno y el agua. Los productos duran 18 meses casi en perfecto estado, lo que nos permite exportar. Las pruebas con nuevos materiales, que tienen una base de papel, solo duran dos meses, sobre todo en este clima tan húmedo. Necesitamos tiempo, no nos metamos en una dinámica de marcar fechas límite cuando no existen alternativas. No puede empezarse la casa por el tejado, lo primero es conocer cómo están los procesos de innovación, cuánto tiempo necesitan y saber cómo y en qué medida pueden acelerarse; después de eso se podrán establecer las fechas que sean necesarias.

"El AIEM se aplica al valor en aduana, no al precio de venta; intentan confundir a la opinión pública" Virgilio Correa - Presidente de Asinca

¿Hay mucho de postureo en las políticas sobre este asunto?

No se trata de calificar la labor de nadie. Partimos de que tenemos que mejorar en emisiones, en uso de plásticos..., eso no admite discusión. Ahora bien, es un hecho que mientras en España se marcan unas exigencias, entra una producción de fuera con las condiciones que quiere. Queremos ser muy limpios en Europa y no contaminar nada, perfecto, eso es lo que hay que hacer; pero entran productos de China, que es uno de los países que más contamina, y no pagan un 200% de arancel. ¿Entonces? Hay que tomar medidas, claro, pero no contra la industria española y canaria.

Hábleme de esa Estrategia de Desarrollo Industrial que se aprobó el año pasado. ¿En qué punto están?

Vamos a tener un nuevo Gobierno autonómico y entendemos que debe asumirla y dotarla de los recursos suficientes. Se estableció para el periodo 2022-2027. En el programa de gobierno del pacto que se ha firmado, solamente leemos dos veces y media la palabra industria. Es vital, otra de la bases sobre las que desarrollamos nuestra labor, tiene cinco ejes y contiene 21 medidas. Entendemos que el presupuesto para la Consejería de Industria, o donde queden incluidas las competencias en el nuevo Ejecutivo, siga el camino de los últimos años y sea cada vez mayor, con el fin sobre todo de diversificar la economía de las Islas.

En general, ¿la relación con el sector público es buena?

Y debe serlo aún más. La colaboración público-privada es la forma de desatascar, de que los presupuestos o las ayudas se hagan realidad. Recientemente la Confederación Canaria de Empresarios organizó unas jornadas sobre este asunto y me quedé con algunos datos. Resulta que el país más rico, era Finlandia, con el mejor servicio público y el que más utiliza la colaboración público-privada. Hay que aprender de eso y desatascar las administraciones. En eso estamos, es el último de los pilares que mencioné al inicio.

¿Teme que dos procesos electorales casi seguidos nos lleven al otoño sin casi actividad?

Puede llegar a ser importante. Los funcionarios seguirán con el día a día, pero las grandes directrices, las grandes decisiones, no se van a tomar hasta que pasen algunos meses. Salvo que se trate de personas que hayan ocupado antes un cargo similar, siempre es complicado hacerse con las riendas en un puesto político.

Es tiempo de escribir la Carta a los Reyes Magos. ¿Que piden al nuevo Gobierno canario?

Con que nos apoyen en nuestros cinco objetivos y nos escuchen cuando vayan a adoptar una medida que nos afecte de algún modo, nos damos por satisfechos.

"No tenemos ningún interés en que el arbitrio grave un producto que no se elabora en Canarias" Virgilio Correa - Presidente de Asinca

Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas concluye que el AIEM, que debe proteger la industria, no ha logrados sus objetivos. ¿Lo leyó?

Tuve que dejarlo de leer muy rápido. Cogían una zanahoria y un calabacín y daban por hecho que ya salía el potaje; no, hombre, que te faltan ingredientes, más datos. La pregunta a hacer es cuánto menos venderíamos sin el arbitrio. No quiero insistir mucho en ese informe, no quiero darle más protagonismo del que realmente puede tener.

El debate sobre la conveniencia o utilidad del AIEM aparece de modo recurrente. ¿No es lógico en época de inflación?

Es necesario acabar con algunos mitos. Claro, sale el político de turno diciendo que habría que reducirlo porque los precios están altos y ya está, y luego el informe del colegio. Mire, el 15% de un producto gravado con ese porcentaje por el AIEM se aplica al precio en aduana, que es la mitad del de venta al público. Cuando se calcula, no están repercutidos los costes del transporte al establecimiento de venta, los gastos operativos de este –energía, salarios, limpieza...– o su margen de beneficio, por ejemplo. O sea, de partida las cuentas ya se hacen mal cuando se carga contra el AIEM. Intentan confundir a la opinión pública, no engañen a la gente.

Lo que sí ocurre es que el gravamen cae también sobre productos que no se producen aquí. ¿Por qué ocurre esto?

Nosotros siempre estamos en colaboración con el Gobierno para esta cuestión. Hay productos que salen de la lista y otros que entran. Siempre estamos dispuestos a estudiar cualquier situación. Puede que, por la clasificación que se utiliza para los productos, a veces hay que agrupar y aplicar el AIEM a todo el grupo, porque es imposible una distinción a simple vista en la aduana, pero no tenemos ningún interés en que un producto que no se elabora en Canarias esté gravado, ninguno. Esa es una cosa y otra fijar puntos de partida como que aquí tenemos la cesta de la compra más cara de España. La gente lo afirma, pero vas a los datos oficiales y no aparecemos ni entre los seis primeros. Me enseñaron datos de 2020, pues pudo pasar algo en ese momento, pero no es cierta esa afirmación.

"El reciclaje de residuos y la economía azul son vías para el crecimiento de nuestro sector" Virgilio Correa - Presidente de Asinca

Volviendo a ese informe de los economistas de Las Palmas. Se afirma que la industria ha perdido peso, han cerrado empresas y se ha destruido empleo. Eso a pesar del AIEM.

A lo mejor lo que hay que plantearse es qué habría ocurrido de no tener AIEM. Dicho eso, claro que pensamos en cómo mejorar los datos del sector. Por ejemplo, estaríamos muchísimo más contentos si por lo menos una parte de lo que se recauda por el arbitrio, tuviese un carácter finalista, que sirviera, por ejemplo, para dotar un presupuesto de ayudas o para inversión, modernización o sostenibilidad del sector.

¿Por dónde pueden crecer?

En todo este mundo de reciclaje de residuos, economía circular o economía azul, se abre un abanico enorme para poder incrementar el peso de la industria en el PIB canario. Ya hay alguna empresa aquí que está haciendo las cosas muy bien. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible convierten en vital que se apueste por este tipo de industria, hay que apoyarla.