Mario Conde: «Algo gordo está pasando con la economía pero aún no sabemos qué»

¿Ha dejado de consultar la actualidad bursátil y leer las páginas sepias de los periódicos especializados?

Eso no sirve para nada. En la vida debes tener una visión global. Lo que sucede cada día te importa si tienes un dinero extra al que sacar algo de rendimiento pero esas cosas no ayudan a entender cómo funciona el mundo.

¿Qué va a contar en ‘Visión y perspectivas de la economía y política en España’?

Mi propósito no es dar una conferencia, más bien es un foro en el que se hablará de cómo vemos la situación política, de las sensaciones que nos transmite la economía y el sistema financiero, qué está ocurriendo con la crisis bancaria, hasta qué punto nos afecta la guerra de Ucrania... Una conferencia es un ladrillo en el que un desconocido te cuenta que el PIB ha crecido un 4,2%. ¡Vete a la porra!

¿Siempre pensó lo mismo?

Siempre sentí la economía a flor de piel... Algo gordo está ocurriendo en la economía pero aún no sabemos qué. Los últimos cuatro meses y medio viví en Escocia y en ese periodo de tiempo recordé a varios iluminados, escoceses que tuvieron un papel importante en la Revolución francesa y la Revolución americana, que pensaban que «el hombre avanzaba, pero nunca tenía un proyecto final de adónde quería llegar». Se encuentra con cosas que aparecen en su camino, las maneja e intenta lidiar con ellas, pero no sabe qué va a suceder...

¿Está diciendo que económicamente estamos ciegos como topos?

No sabemos qué va a pasar con el sistema financiero, ignoramos el rol que van a jugar las grandes tecnológicas en el mundo de las finanzas, desconocemos el futuro a corto plazo que van a tener los bancos, qué vamos a hacer con el dinero de los excedentes como se ha visto, por ejemplo, en el caso del Silicon Valley Bank... Por no saber, no sabemos cuáles son los planes que tiene la derecha española, si es que se le puede llamar así, en el caso de que gane las elecciones, que es algo que aún está por ver.

¿No cree en Feijóo?

Conozco a Feijóo por mis años de vida en Galicia. A mi modo de ver es un hombre de poder, no de ideología. Le interesa el poder en sí mismo y flexibiliza sus ideas políticas lo necesario para intentar alcanzarlo. Su principal activo político parece ser Sánchez, en lugar de sus ideas acerca de España. Derogar el sanchismo me parece una aproximación corta y pobre para un líder de la llamada derecha española en un momento tan crucial. Lo que importa es conocer su proyecto de España y defenderlo frente al de Pedro Sánchez en un debate con él. Puede llegar a gobernar pero la cuestión es si es o no el hombre que la derecha española necesita en un momento crucial de nuestra historia. ¿Lo es?

¿Volveremos a ver las virtudes ‘escapistas’ de Sánchez el 23J?

Si se analiza la trayectoria política de Sánchez se comprobará que en los instantes cruciales de su vida ha salido de perdedor y en todos ha conseguido alcanzar el poder, a base igualmente de los pactos que sean. Todavía no ha perdido nunca en esa trayectoria... No lo tiene demasiado fácil, según parece, pero al ser el protagonista real de las elecciones, «Sánchez sí, Sánchez no», eso le da un valor adicional. No me extrañaría que lograra de nuevo un gobierno de coalición, a pesar de lo que apuntan las encuestas. En las últimas elecciones el PSOE perdió poder institucional, pero la distancia en votos con el PP no parece insalvable si consigue movilizar a la izquierda política... Es posible que se esté vendiendo la piel del oso antes de cazado. ¡Ya veremos!

¿El mundo de las finanzas le sigue generando un cosquilleo especial?

Mi misión es plantear reflexiones a partir de las experiencias que he vivido en primera persona. Aunque ande unos cuantos kilómetros todos los días [minutos antes de esta entrevista acababa de completar 10] ya estoy un poquito mayor, pero el hecho de haber controlado el 1,5% del PIB de este país y haber tenido entre mis manos el primer banco de España me da cierto margen de maniobra a la hora de hablar de algunos asuntos financieros.

¿Controlar el 1,5% del PIB español le hizo sentirse poderoso?

Nunca razoné ni actué en términos de poder, y hasta digo que no era consciente del poder que eso podría atribuir. Mi interés era el mundo de la empresa, la estrategia, la rentabilidad..., no el poder. Lo que no quiere decir que no tuviera ideas acerca de cómo funcionaba España. Las tenía y las expresaba. Consideraba un deber hacerlo porque tenía más de 200.000 accionistas a los que defender. Pero en aquellos días -quizás hoy siga así- esa actitud de decir lo que pensaba sobre la política económica del gobierno de turno no estaba bien vista por los más críticos. Para mí más que un derecho era un deber de ciudadanía y responsabilidad de gestión empresarial, en pleno siglo XX, en un país que quería ser moderno y no lo era.

Hablando de la ciudadanía, ya casi está más complicado ir a un supermercado que a un banco a pedir un crédito.

Absolutamente. Ir a un supermercado se ha convertido en una misión de riesgo, de alto riesgo económico. Esa cuestión hay que plantearla de otra manera: ¿Por qué hay inflación y qué responsabilidad tienen los políticos? Están jugando con nosotros con la política monetaria: dicen que van a hacer una cosa y luego hacen otra generando inflación... Esa inflación crea recesión y unas expectativas dramáticas y la gente que creía que los tipos de interés iban a estar a tal nivel en estos momentos no saben qué hacer con su casa. ¿Quién altera esas condiciones? Las modifica el poder político y eso seguro que es así sí o sí... ¡Nos están matando!

¿El hecho de que Apple quiera tener mayor protagonismo en el sistema bancario hay que verlo como una amenaza?

Nooooo... ¿Qué es históricamente la banca? Es un sitio donde algunas personas guardaban su dinero independientemente de que lo ganaran en el sur de España y, más tarde, lo necesitaran en Venecia. La banca sólo es un in-ter-me-dia-rio [ralentiza], es decir, como el que tenía el dinero depositado y el que lo necesitaba no se conocían su existencia tenía una razón de ser... La banca no presta su dinero, que casi no tiene, la banca presta tu dinero y mí dinero. Por eso cuando pierde, lo pierdes tú y lo pierdo yo... Yo no estoy diciendo que los bancos vayan a desaparecer, pero sí la visión tradicional que tenemos de ellos.

¿Hay razones para desconfiar de los bancos?

Desconfiar no es la palabra, pero hay motivos de sobra para darse cuenta y conocer que lo que los bancos eran no es lo que son hoy. En España falta educación financiera. A la gente le cuesta ganar dinero y, mucho más, tener ahorros. Por esa razón hay que conocer porqué coloco un excedente en Apple, en el BBVA o en el Santander. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes, qué seguridad, qué contraprestaciones voy a recibir...? Otra opción sería invertir en las stablescoins. Ganar dinero es muy difícil y, por lo tanto, hay que educar a las personas para que no lo pierda tan fácil. El sistema financiero es bastante volátil y lo que hay que hacer es crear las herramientas apropiadas para reducir esa volatilidad.

¿Y qué papel jugará la inteligencia artificial?

La IA, en su fase primaria, no es sino la capacidad de aprovechar ingentes bases de datos de imposible manejo humano en un tiempo fraccionario absolutamente ajeno a la capacidad intelectiva humana. Esta configuración permitirá: a) aumentar exponencialmente la eficiencia en procesos de intervención humana, b) convertir en rentables negocios que al día de hoy no lo son por sus excesivos costes y c) encontrar nuevos negocios y oportunidades antes impensables. La contrapartida es la reducción de puestos de trabajo. Sobre el papel así es. El FMI es enormemente pesimista en este campo, yo no tanto. Primero, porque ahí tenemos la experiencia tecnológica actual suprimiendo muchos empleos y creando otros nuevos. Al final el volumen de trabajo no ha disminuido. Otra cosa es la especialización y capacidad técnica del empleado. La segunda razón es que se impulsarán nuevos negocios y consiguientemente nuevos empleos. Otra amenaza más genérica la vamos a sentir cuando la máquina exprima al máximo el machine learning. ¿Superará a los humanos? Claro que sí en capacidad de computación, pero de momento no dispone de lo único que nos hace ser diferentes y, por tanto, humanos: la conciencia. ¿Habrá una conciencia maquinal? No lo veo imposible.

¿Este Mario Conde parece más humano?

Y más mayor [ríe]... Yo no he colocado líneas rojas. Me puede hacer todas las preguntas, y de cualquier tipo, que desee. No dude en buscar respuestas comprometidas.