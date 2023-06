Desde no incluir el número del piso en el anuncio hasta evitar colgar una fotografía de la fachada en los portales web. A pesar de que la ocupación ilegal de viviendas ha bajado un 11,85% en el conjunto de España en los cuatro primeros meses del año, Canarias es una de las tres comunidades –junto a Baleares y Asturias– donde se rompe la tendencia y registra una subida, hasta el 7,3%, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior.

El fenómeno conocido como okupación impacta en el mercado inmobiliario canario por la alarma que despierta entre los propietarios. El secretario general de la Asociación Canaria de Empresas Canarias de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Juan Manuel Vega, apunta que el temor a un allanamiento es proporcional al tiempo que pasa la vivienda vacía. Esto se traduce, por ejemplo, en que la publicidad en las calles, los conocidos letreros naranjas de se vende o se alquila, cada vez sea menos frecuentes. Un miedo que el presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, Ainhor Canarias, Kiko Santana, achaca a una «confusión generalizada» auspiciada por las empresas antiokupación, las firmas de seguridad y alarmas y los grandes tenedores de inmuebles.

La estadística policial no distingue si estas ocupaciones lo fueron por la vía del allanamiento de morada o por la de la usurpación de vivienda, que son dos figuras penales diferentes. No se hace esa distinción porque estas cifras se refieren a actuaciones policiales, y el delito se acaba determinando cuando lo ve el juez. Los datos de la Fiscalía General del Estado a nivel nacional sí revelan que el 99,15% de estos casos son usurpaciones, es decir, ocupación de una vivienda deshabitada sin el permiso de sus propietarios.

El Archipiélago, Asturias y Baleares, las tres autonomías donde aumentan los allanamientos

En cambio, el allanamiento, penetrar en una vivienda habitada, representa un 0,85% de la casuística. Se considera vivienda habitada aquella que los propietarios tienen tanto como residencia habitual o vacacional, aunque no estén residiendo en ella en el momento del delito. Esas segundas viviendas algunos propietarios las destinan al alquiler vacacional, de las que el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 38.768 en las Islas. «Los casos de ocupaciones ilegales son una excepción, no son un problema para las viviendas vacaciones», asegura la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego. Añade que es extraño que los clientes no quieran irse una vez finaliza su estancia y que, al entrar y salir huéspedes constantemente, nunca está vacía la vivienda, por lo que el riesgo se reduce.

Con todo, la seguridad se ha convertido en una herramienta fundamental. Borrego subraya que la mayoría de viviendas vacacionales cuentan con alarma y cerradura electrónica para prevenir allanamientos. «Yo siempre les digo a mis clientes: más vale una alarma que un pleito por desalojar a un ocupa», indica Vega, que advierte de que el desalojo, pasadas las 24 horas de la entrada a la casa, puede dilatarse hasta dos años. La experta inmobiliaria Vanesa Rubio agrega las puertas antiokupas como otro elemento disuasorio.

Pero, ¿la ocupación es realmente un problema para los isleños? Lo cierto es que el incremento del 7,3% entre enero y abril en comparación con el año anterior se traduce en un alza de 13 casos. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, de las 178 ocupaciones ilegales de 2022 se ha pasado a 191 en 2023. Es más, si se tiene en cuenta que estas infracciones suelen acometerse en viviendas vacías o segundas residencias, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) señala que en Canarias son 121.770, esta cuestión solo afecta al 0,16% de este tipo de inmuebles.

Los canarios temerosos

La nueva Ley de Vivienda no ayuda a calmar la incertidumbre de los caseros, tanto es así que ha generado lo que el representante de las inmobiliarias denomina «canarios temerosos». ¿Motivo? La limitación de los precios en las zonas tensionadas (donde el precios de los alquileres en los últimos años, ha ido al alza de forma sostenida) y el blindaje que la norma da a los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica. Se considera como tal a los arrendatarios que han pasado a estar en el paro, las personas cuyos ingresos no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y cuyo gasto en la vivienda suponga más del 30% de los ingresos de la unidad familiar, o, en caso de ser empresarios, que han sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%.

¿Qué ocurre si una persona que incurrido en impago es declarada vulnerable? El tribunal puede establecer un plazo de suspensión pagos de dos meses para las personas físicas y cuatro meses para las personas jurídicas. Santana asegura que esta medida no debe preocupar a los pequeños arrendatarios, que son cerca del 70% de los ofertantes, porque solo afecta a los grandes tenedores –los que cuenta con más de diez inmubles–. No obstante, Rubio remarca que en una zona tensionada se considera gran tenedor a los que poseen más de cinco casas. «Si se protege a inquilinos ilegales, se desincentiva la inversión privada de grandes empresas», advierte. Añade que los okupas suelen formar parte de mafias que se dedican profesionalmente a la usurpación y allanamiento de propiedades y que los inquilinos vulnerables son casos excepcionales.