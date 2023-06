El verano es una de las épocas del año dónde más gastos se suelen acumular y por ello la Seguridad Social abona la paga extra a los pensionistas en el mes de junio. En España se pueden cobrar dos tipos de pensiones: las contributivas y las no contributivas. De ello depende si se ha llegado al número suficiente de años cotizados a lo largo de la vida laboral y una duda que suele surgir es si estos pensionistas tienen derecho a cobrar la paga extra de verano en 2023.

Según la normativa de la Seguridad Social, para que un ciudadano español pueda cobrar una pensión contributiva de jubilación es necesario que a lo largo de la vida laboral tenga cotizados un total de 15 años, siendo necesario que dos de ellos estén dentro de los 15 años previos a la solicitud de la pensión. En caso de no llegar a esta cifra, el Estado no deja completamente desprotegidos a los ciudadanos, si no que pueden cobrar la pensión no contributiva.

La diferencia principal entre estos dos tipos de pensiones es que las contributivas son gestionadas por la Seguridad Social y se abonan a través de las cotizaciones de los trabajadores. En cambio, las no contributivas vienen reguladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

La doble paga de la pensión no contributiva

Pues bien, tanto los pensionistas que reciben una prestación contributiva como los de la no contributiva sí que tienen derecho a cobrar la paga extra de verano. Eso viene recogido en la ley, ya que la cuantía total se abona en 14 pagas anuales, aunque en algunos casos estas dos pagas extras se ven prorrateadas en 12 pagas. En España, existen dos tipos de pensiones no contributivas:

La pensión de jubilación no contributiva.

La pensión de invalidez no contributiva.

La pensión de jubilación no contributiva se concede a aquellas personas mayores de 65 años que no han cotizado lo suficiente para tener derecho a una pensión contributiva. La pensión de invalidez no contributiva se concede a personas con discapacidad en grado total, absoluta o gran invalidez, que no tienen suficientes recursos económicos.

Por tanto, aquellos que reciban una pensión no contributiva, ya sea por invalidez o por jubilación verán como en el mes de junio reciben una doble paga, que corresponde al abono de dos mensualidades ordinarias. Cabe recordar que desde enero de este mismo año se ha producido un aumento del 15% en las pensiones no contributivas, la mayor subida de la historia.

Según la nueva reforma, la cuantía de la pensión no contributiva máxima queda establecida en 6.784,54 euros anuales, es decir, 484 euros mensuales. En cuanto a la mínima sería el 25%, es decir, un total de 1.696,14 euros mensuales, es decir, 121,15 euros al mes. De esta forma, con la paga extra de verano, la cuantía total que cobrarán los que reciben una pensión no contributiva queda de la siguiente manera:

Total: 968 euros.

968 euros. Mínima: 242,3 euros.

Hay que recordar que estas cuantías pueden verse disminuidas en caso de convivir con uno o más beneficiarios de este tipo de pensión. La manera más sencilla de calcular la doble paga que recibirán en junio es multiplicar por dos la cuantía que se percibe de forma ordinaria.