Javier Santacruz: «El Gobierno manipula los datos, las cosas no van tan bien»

Participa en una ponencia centrada en la crisis de la democracia. En la política económica, ¿hay que hablar también de deterioro en las cifras?

Sí, de hecho es el último de los puntos que redondea la descripción de la crisis de la democracia española. En los últimos años tenemos un factor clave, la pandemia. Era la primera vez que en momentos de paz se producía una caída tan fuerte de la economía. Y además España cayó mucho más que el resto de países de la Unión Europea. Y la estrategia de la gestión de la pandemia fue, en términos económicos, el comienzo más intenso de la crisis económica que todavía tenemos a día de hoy. Esa crisis se conecta de una manera muy clara con la crisis institucional. España es el país que toma las medidas más restrictivas desde el punto de vista de la actividad económica. Y las medidas tomadas y el número de muertos no se corresponden.

¿Cómo valora la gestión después del covid?

En estos últimos dos años el Gobierno de coalición construye un relato económico y una lectura de los indicadores económicos que es totalmente sesgada. Lee los datos al pie de la letra y si hacemos eso lo que nos sale es que estamos en un escenario económico extraordinario.

Y no lo estamos...

Como en todos los órdenes de la vida, leer al pie de la letra nunca es recomendable. ¿Por qué? Porque nos podemos estar perdiendo el contexto. Se analiza una realidad a la cual le faltan muchas partes. Las cosas no van tan bien como se están vendiendo.

Que Vox esté en el Gobierno y tenga peso suficiente para influir en la política económica es perjudicial

¿Diría que el Gobierno falsea los datos económicos?

Lo que está haciendo es manipularlos a su favor. Intentan justificar que la política económica desde que llegó Pedro Sánchez ha generado unos resultados mejores en términos económicos que cuando gobernaba la derecha. Defienden que la legislatura ha servido para demostrar que la izquierda puede gestionar mejor que la derecha. Y ese no es el terreno adecuado. No estamos discutiendo si la izquierda gestiona mejor que la derecha o viceversa. Es una auténtica imbecilidad porque la gestión económica no depende de cuestiones ideológicas, depende de decisiones que puedan ser perdurables en el tiempo.

¿Nos hemos recuperado de la pandemia?

Todo parece indicar que en este segundo trimestre recuperaremos los niveles previos a marzo de 2020, mientras que el resto de países de la Eurozona ya los superaron hace tiempo. Hemos perdido el tren económico de Europa. Aquello que se decía hace años de la convergencia...

Y si la situación está tan mal, ¿por qué los organismos internacionales celebran las previsiones de la economía española tras la pandemia?

Los organismos internacionales, empezando por la Comisión Europea, lo que han hecho ha sido un discurso extraordinariamente positivo sobre España para intentar no generar dudas sobre España. Es decir, si la realidad de España, en términos económicos, se hubiera ido conociendo y las instituciones internacionales mostraran su preocupación sobre España como ocurrió en la crisis de 2008, estaríamos en un escenario infinitamente peor en términos económicos. Las instituciones lo que han hecho ha sido manejar las expectativas. La Comisión Europea tiene un objetivo muy claro desde el año 2020, que es no dejar caer de ninguna de las maneras ni a Italia ni a España porque si estas economías tuvieran peligros, sería muy serio para el futuro del euro.

¿Y el resto de organismos?

Y el resto de organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la OCDE hacen también una lectura positiva en términos generales de lo que ha pasado en España porque obviamente podríamos estar mucho peor de lo que estamos. Pensaron que si daban un discurso más cercano a la realidad estarían alimentando las expectativas negativas.

¿Cómo le vendría a la economía española un gobierno de PP y Vox?

Hay dos posibilidades. La más negativa es que Vox tenga un peso muy grande en la política económica. Un gobierno de coalición sería el peor de los escenarios. Los mercados internacionales y los inversores lo que ven con preocupación son los extremos. Entonces, el que esté en el Gobierno y tenga el número suficiente de diputados para que condicione la política económica, es perjudicial. La otra posibilidad es que el Partido Popular tenga suficiente número de diputados en solitario y que no esté demasiado condicionado a Vox, ahí sería el mejor de los escenarios o un escenario mejor, porque lo primero que hará será romper la política de bloques.

No se han explicado bien las especificidades de Canarias en Madrid, se entienden como una situación privilegiada

Con un escenario político tan polarizado, ¿ve posible abordar en la próxima legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica?

Sí, creo que es el momento de hacer la reforma de la financiación autonómica. Es imprescindible porque con la pandemia ha habido un deterioro generalizado de la calidad de los servicios públicos en España. Por el uso intenso, pero también por medidas como la gratuidad del transporte público. El sistema de financiación está caducado desde 2014. Es una cuestión de ordenar las competencias autonómicas y ver cuáles son las prioridades. Abordar la reforma es hoy más fácil que hace cuatro años y más fácil que hace dos.

¿Se entienden en el resto de España las ventajas fiscales de las que goza Canarias? ¿O se ven cómo un privilegio?

Te soy muy sincero. No se ha terminado de explicar bien y ahí nos tenemos que poner todos. Duele decirlo, pero la percepción de Canarias en Madrid, desde el punto de vista de las especificidades, se asocia al cupo vasco o la aportación navarra. Es decir, se entienden como regímenes que están ahí en el limbo, que se supone que contribuyen menos que el resto de los españoles a la solidaridad entre territorios y que son situaciones privilegiadas. Y eso es un problema de primerísima magnitud y es algo que tenemos que corregir urgentemente.