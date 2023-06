Madrid no les da a los municipios canarios ni un 2% de los fondos para rehabilitar edificios

Canarias no ha salido bien parada del reparto de los 600 millones de euros para la rehabilitación y modernización de edificios públicos o de uso público. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el departamento encargado de la distribución de estos fondos europeos, no les ha concedido a las entidades locales del Archipiélago ni un 2% del dinero. Un porcentaje que por sí solo no dice gran cosa pero que está muy por debajo del peso que la Comunidad Autónoma tiene en el conjunto del país tanto en número de habitantes como en términos de Producto Interior Bruto (PIB). Si se considera que la región representa entre un 4 y un 5% de España en casi cualquier indicador macro o socioeconómico, resulta que el reparto del Ministerio dirigido por Raquel Sánchez Jiménez no le hace justicia. Es verdad que los proyectos de los ayuntamientos y cabildos canarios tenían que pelear con los de las restantes entidades locales del país en régimen de concurrencia competitiva, pero eso no quita para que los fondos finalmente asignados a las instituciones isleñas sean, cabe insistir, muy inferiores a los que les corresponderían en una distribución equitativa.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Mitma, publicó este lunes la resolución definitiva de la segunda línea de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública. Estas subvenciones forman parte del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (PRTR) con que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere canalizar la extraordinaria inyección de fondos europeos en los próximos años. Los edificios públicos o de uso público se mejorarán así gracias a una inversión de 1.080 millones de euros, de los cuales 480 millones se distribuyen entre las Comunidades Autónomas y los restantes 600, entre las entidades locales. Es de esta última cuantía, de esos 600 millones de euros a repartir entre municipios, cabildos y consejos insulares, de la que quedaban por asignar 290,2 millones tras una segunda criba. Pues bien, resulta que de los 180 proyectos que se repartirán esos cerca de 300 millones de euros, tan solo dos son de instituciones canarias. Las entidades locales de la región arañan menos de 12 millones de euros de un total de 600 Se trata de la propuesta para la rehabilitación del edificio que comparten la Policía Local y Protección Civil en la localidad de Fañabé, en el municipio tinerfeño de Adeje, por poco más de 1,8 millones, y de la rehabilitación de la Casona de la Gorvorana en Los Realejos, también en Tenerife, por cerca de 1,9 millones de euros. Así que de esta segunda línea de ayudas vendrán para Canarias unos 3,7 millones de un total de 290,2, esto es, un exiguo 1,27%. Y eso que no fueron pocos los proyectos presentados por las instituciones del Archipiélago. Hasta 40 solicitudes le llegaron al Mitma desde las Islas, pero solo prosperaron esas dos de los ayuntamientos de Adeje y de Los Realejos. De modo que se quedan sin fondos europeos para su mejora y rehabilitación el Centro de Información Turística de Corralejo, en Fuerteventura; el edificio General Antequera de Santa Cruz de Tenerife; el edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria; o el edificio de la Policía Local de la urbanización Miller Bajo, también en la capital grancanaria. Asimismo se quedó fuera de las ayudas, dentro de la misma ciudad, la reforma del antiguo hospital psiquiátrico, que fue una propuesta del Cabildo de Gran Canaria. Y lo mismo les ha ocurrido a los proyectos para la rehabilitación del pabellón Fernando Luis González, en Santa Úrsula; la reforma integral de la sede de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, promovida por el ayuntamiento capitalino; la mejora y restablecimiento del antiguo convento de San Sebastián, en Los Silos; o la rehabilitación y obras para la eficiencia y el ahorro energéticos en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), uno de los dos proyectos presentados por el Cabildo insular que ni siquiera recibieron puntuación, ya fuera por no cumplir con los requisitos básicos de la convocatoria o por desistimiento de la propia institución. Primera línea Hasta aquí la segunda línea de las ayudas, la resuelta este lunes, pero es que las entidades locales del Archipiélago tampoco resultaron bien paradas en la primera criba. Entonces fueron seis –seis de un total de 402, un exiguo 1,49%– los proyectos de instituciones canarias que merecieron algún dinero. Los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, de Hermigua –en La Gomera–, de Adeje y de Mogán arañaron de esa primera línea de subvenciones un montante de unos 7,25 millones de euros, una cantidad a la que se añadieron los prácticamente 800.000 euros que el Cabildo grancanario obtuvo para la rehabilitación del inmueble del Centro de la Unesco de Patrimonio Mundial de la Biosfera. Así pues, el importe global obtenido por las instituciones locales de la región entre ambas líneas de ayudas no llega ni a 12 millones de euros. Doce millones de un total de 600, lo que equivale a un 1,98%. De los 582 proyectos ‘galardonados’ entre las dos líneas de ayudas, solo ocho son del Archipiélago Si la distribución de estos fondos europeos para rehabilitación de edificios públicos atendiera al peso poblacional o económico de cada región en el mapa nacional, a las entidades de la Comunidad Autónoma les habrían correspondido cerca de 30 millones.