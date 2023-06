Miguel A. Torres: «El turismo en Canarias ha servido como plataforma para la exportación de nuestros vinos»

¿Cuál es la implicación de Familia Torres en el Reconocimiento a la integración fotovoltaica en el sector hotelero que se entrega hoy?

Siempre ha habido una relación muy estrecha entre Canarias y Familia Torres. En el año 1978, recién casado, ya vine con mi mujer. Desde entonces cada año he venido a Canarias al menos una vez. A lo largo de este tiempo hemos hecho varias colaboraciones con Canarias. ¿Por qué ahora estos reconocimientos? Flygskam es una palabra que en Escandinavia significa vergüenza a volar por el tema de las emisiones. Canarias es uno de los territorios que está más lejos de estos países. Y en el futuro yo me temo que muchos dirán: nos quedamos en el sur de Francia que es la mitad de camino y haremos la mitad de emisiones y problema resuelto. Ojalá que esto no ocurra. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? El sueño es que Canarias fueran las islas verdes del Atlántico, donde no entrara petróleo. Ahora entran 7.000 millones de toneladas de petróleo. Puede haber energía solar, energía eólica...vamos a eliminarlo.

La idea sería entonces reducir ese sentimiento de vergüenza a volar rebajando las emisiones del propio destino...

Claro y cuidado porque Madeira va en esta línea. Ya hacen el 50% con energía renovable. No nos dejemos ganar la partida.

Su empresa también abordó hace más de una década la lucha contra el cambio climático, ¿qué resultados han obtenido hasta ahora?

Estamos ya produciendo un 50% de la electricidad con renovables. Después en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero hemos bajado un 38%, para el año 2030 llegaremos al 50 o 60%. Ya prácticamente todos los coches de los representantes son híbridos. Estamos plantando bosques, en la Patagonia en Chile, donde tenemos una finca muy grande. Es un poco nuestra lucha para cambiar.

El cambio climático es además uno de los mayores retos al que se enfrenta el sector vitivinícola.

Es una amenaza gravísima, bueno ya no es una amenaza es una realidad. Nos afecta. Tenemos que adaptarnos claro. Seguir haciendo buenos vinos. Hace diez años que reaccionamos y empezamos a comprar tierras en zonas más frías, más altas...Estamos haciendo toda clase de experimentos, pero la idea es que la calidad del vino no puede disminuir, tiene que mantenerse.

¿Y de qué manera se está intentando adaptar el sector?

Primero el tema de las tierras, luego el agua, tratamos de conseguir más pozos para regar la viña. Retrasamos la maduración de la viña, es una cosa muy técnica, pero llevamos a cabo todas las prácticas vitícolas que puedan retrasar la maduración como reducir el número de hojas en la parra para que trabaje menos.

Otro de los trabajos que se está realizando desde la bodega es la recuperación de variedades ancestrales ¿Cuál es el objetivo más allá de su propia preservación?

Lo de las cepas antiguas me dio la idea un profesor de Montpellier mientras yo hacía un año sabático y me dijo que por qué no recuperábamos las cepas que se habían perdido después de la filoxera. Había más de cien antes, luego quedaron diez o doce. Nos pusimos a buscar en colecciones, con anuncios en la prensa local y han salido más de 50. De las cuales siete u ocho son buenas y las estamos plantando. Estamos recuperando una viticultura antigua, unos sabores diferentes y es muy bonito. Es nuestro patrimonio histórico.

¿Qué implantación tiene en la actualidad Familia Torres en Canarias?

Tenemos un delegado general y más de 40 trabajadores. Todo un equipo de vendedores y también gente para formar a los sumiller. Tenemos presencia en todas las islas. Es un mercado muy importante para nosotros. En su día gracias a Canarias el turista que tomaba aquí nuestro vino luego lo pedía en su país. Y esto fue una gran ayuda para la exportación.

¿Y sigue funcionando esta estrategia de promoción?

Ahora hay varios millones de alemanes y de ingleses que vienen aquí piden el vino y lo vuelven a pedir en sus países porque se acuerdan de sus vacaciones.

¿Se aprovecha ese filón de promoción en los hoteles del Archipiélago?

Sí, los hoteles recomiendan y el hotelero se da cuenta de que es un vino que el turista conoce porque tiene una referencia y no tiene que dar muchas explicaciones.

Otro de los problemas de los que acusa el sector en el Archipiélago es la falta de relevo generacional, ¿lo percibe usted?

En Cataluña este problema no lo hay pero sí hay falta de mano de obra. Creo que ahora hay que incentivar la inmigración. Hay inmigrantes muy buenos y muy trabajadores. Nosotros hemos cogido a varias familias de Ucrania y les estamos dando trabajo.

El consumo de vino lleva años en descenso ¿la cerveza seguirá comiéndole terreno entre la juventud? ¿Cómo se puede evitar?

Creo que cada producto tiene su momento. En la comida el vino es irremplazable. Y creo que la gente para comer toma vino. No me preocupa porque son muchas las cualidades del vino y sobre todo cuanto más aprendes y experimentas te das cuenta de que el vino añade mucho placer a la mesa.

Familia Torres es una empresa familiar ¿qué beneficios le ha proporcionado mantener esta esencia a lo largo de los años?

Es una marca tradicional muy reconocida que está en 150 países, ese es el legado más importante. Hay millones de personas que la reconocen y nos dan confianza.

Los últimos años han sido difíciles para todas las empresas ¿cómo los ha afrontado Familia Torres?

Ha habido dos o tres años malos, no solo para nosotros, pero estamos remontando.

¿Qué le ha llevado a interesarse por tratar de reducir la huella de carbono en su empresa?

Por lo menos les podré decir a mis nietos que hemos hecho lo que hemos podido porque el futuro es muy negro si no hay un cambio rápido. Me he leído más de cien libros del cambio climático y cada vez son más pesimistas. Es que no podemos salir del dominio del petróleo. Pero hay que tener objetivos, por ejemplo en Canarias, de aquí a diez años.

¿Qué opina de personas o formaciones políticas que ponen en duda que el cambio climático exista? ¿Cree que es un riesgo?

Tráigamelos que discuto con ellos. Un día en la peluquería en Barcelona escuché hablar a un tipo al que le estaban cortando el pelo y que decía que el cambio climático era un cuento. Cuando acabó fui allí me presenté y le dije que le había escuchado decir que el cambio climático no era real. Le dije que teníamos viña y que le podía asegurar que sí había cambio climático porque las viñas lo estaban acusando.

¿Y logró convencerle?

Creo que sí, no argumentó en contra. No pueden hacerlo. Las viñas son como el canario que usaban los mineros antiguamente cuando bajaban a la mina. Si el canario se desmayaba salían corriendo. Esto es lo que está pasando con la viña.