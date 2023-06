Jorge Ávila: «La huelga de controladores puede producir retrasos, pero la seguridad está garantizada»

Jorge Ávila (Madrid, 1977) es director general de Saerco, compañía que presta servicio en las torres de control de varios aeropuertos de Canarias. Con un conflicto abierto y a gran distancia de las peticiones puestas sobre la mesa por los sindicatos, afirma que hasta la fecha los paros no han generado grandes retrasos, desea que esta tónica continúe y, sobre todo, garantiza la máxima seguridad en todas las operaciones.

Vamos a hacer un mapa de situación. Gestionan las torres de control en El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Y la Gomera, que es un servicio AFIS (Aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo), que es un nivel distinto. O sea, estamos en cinco de las siete islas que tienen aeropuerto. Cumplimos este año once en La Palma y diez en Lanzarote y Fuerteventura.

¿Qué plantilla tienen aquí?

El personal operativo está en torno a 50 personas.

¿En qué difiere su trabajo del que se prestaba cuando era un servicio público?

La actividad atiende a una reglamentación europea, y no puedes ejercer si no estás certificado con arreglo a esa norma. Ese fue uno de los requisitos para poder participar en las licitaciones que hubo en 2011.

¿Y cómo encajan ahí los avances tecnológicos?

Evidentemente las normas se van revisando, evolucionando, y son cada vez más complejas, entran más al detalle. Y todos los que operamos o aspiramos a hacerlo en cualquier lugar de Europa tenemos que estar certificados con arreglo a ellas.

La privatización de las torres de control de Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte quedó abortada este mismo año. ¿Están también interesados en entrar en ellas?

Sí, sí. A ver, dos matrices al respecto. Primero, no es privatización como tal, porque se pueden presentar empresas públicas, o sea, simplemente se trata de una liberalización del sector por así decirlo. Y tampocos es que se haya interrumpido.

¿Se ha quedado en el cajón es una expresión más acertada?

Pausada. El borrador de las órdenes ministeriales necesarias para que AENA pueda sacar los concursos se presentó, hubo alegaciones positivas y otras negativas, y ahí se quedó. Entendemos que habrá un informe de la Dirección General de Aviación Civil y ahora ya todo está en manos del ministerio. Con las elecciones a las puertas..., será ya el nuevo gobierno.

¿Y están interesados en aumentar su presencia en las Islas? ¿Entrarán en la puja?

Pujaremos por este concurso y por cualquier oportunidad que se nos presente. Hemos nacido aquí, y desde aquel primer servicio que dio en España un proveedor que no era Enaire, en La Palma el 10 de noviembre de 2012, hemos llegado ya hasta Noruega. Tenemos la oficina en Madrid, pero hay una vinculación muy estrecha con Canarias, claro.

El Estatuto de Canarias contempla la participación de la Comunidad Autónoma en los órganos de decisión aeroportuarios. ¿Retrasará eso o impedirá la licitación?

No es el único lugar en el que ocurre esto, pasa en otras comunidades. Es una cuestión ajena a nosotros y desconozco el grado de afectación que eso puede tener sobre el proceso.

Hoy termina la huelga diaria de controladores.

La de junio, ahora viene la de julio; se va extendiendo automáticamente de mes en mes.

¿Por qué no se nota?

Porque los servicios mínimos protegen en gran medida el funcionamiento, pero sí que pueden producirse algunas incidencias.

¿A qué se refiere?

A retrasos, leves en la mayor parte de los casos. Si me va a preguntar de qué manera influye en la seguridad de los vuelos, le digo que en absoluto, ese es un factor que está plenamente garantizado. Es más, añado que el trato con la plantilla es fluido y el trabajo en una torre de control se atiende siempre con el máximo rigor. El conflicto está sobre la mesa de negociación, pero la cordialidad se impone en el día a día. Hasta ahora no ha habido grandes retrasos significativos que el usuario pueda percibir como efecto de la huelga, y deseo que siga así.

¿Qué les separa de los trabajadores, y viceversa?

En los once años anteriores, la conflictividad no ha existido, aparece justo cuando se abre la posibilidad de una nueva licitación, digamos, amplia. Realmente se negocia cada tres años y siempre se había llegado a un acuerdo. Este año nuestra propuesta ha seguido la misma línea, pero la petición por parte de los representantes de los trabajadores es mucho mayor y la negociación se ha bloqueado completamente. Se ha hablado de que nuestra oferta en la licitación de hace tres años redujo en un 25% el precio de salida, es verdad, y hemos sido completamente transparentes con los trabajadores, que han seguido cobrando lo mismo que antes, no se han reducido sus salarios.

¿Y dónde está el problema?

El convenio tiene un sistema retributivo por trienios que eleva el sueldo más del 10% cada tres años y lo que se hace en estas negociaciones es corregir al alza esa subida. La propuesta que hicimos en diciembre añade un 5,6% a ese 10% trienal automático que está consolidado. los sindicatos nos dijeron que esa subida es insuficiente. Piden un 30%, es decir, añadir un 20% a la subida automática y para nosotros eso es inviable, es donde se ha quedado enquistada la cuestión.

¿Por dónde pasa la solución?

Pues si yo la tuviera, no estaríamos ya en este punto.

¿Es rentable este negocio?

El sector tiene un punto de, casi, vocacional. Y se lo dirán las compañías aéreas, que les pasa lo mismo. La actividad está muy regulada y el margen es muy bajo.