Miles de españoles comienzan este viernes, 30 de junio, sus vacaciones de verano. La operación salida ya está en marcha y aeropuertos, carreteras y estaciones de guaguas y tren han incrementado su tránsito de pasajeros, movimientos que aumentarán a lo largo de este fin de semana y se volverán a repetir en agosto.

Muchas personas optan por quedarse en España y otras por salir al exterior, dependiendo del precio de los desplazamientos y la estancia. En todo caso, las contrataciones previstas para testa temporada estival subirán en relación al año anterior a la pandemia, 2019.

Este verano 2023 confirma la recuperación del turismo nacional e internacional, ya que supondrá un aumento respecto al 2019, año anterior a la pandemia.

Un estudio realizado por Jetcost, buscador de vuelos y hoteles, revela que el 83 % de los españoles tienen pensado viajar durante sus vacaciones este verano. De hecho, las búsquedas de vuelos han aumentado en un 25%, mientras que las de hoteles un 37% con respecto al verano de 2022.

La escalada de precios no es un impedimento para la mayoría de españoles, que no renunciarán a disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, el 8% está esperando hasta el último momento para decidir si viaja o no, debido al presupuesto con el que cuenten. Por otro lado, el 9%, señala Jetcost, ha optado por no viajar a ningún sitio.

Destinos canarios preferidos por los españoles

Este año parece que hay más ganas que nunca, ya que, a pesar de la subida de los precios, de la situación económica en toda Europa y de las próximas elecciones, según ha podido comprobar el buscador de hoteles y vuelos www.jetcost.es las búsquedas de alojamientos durante el mes de julio de 2023 han aumentado un 26% con respecto al mismo mes del año pasado. En cuanto a las preferencias, parece que los españoles siguen teniendo ganas de sol y playa, destacando estos destinos en sus búsquedas (74%) frente a los que prefieren destinos de interior (26 %).

Cuatro ciudades canarias se encuentran entre las 45 más buscadas para el mes de julio. Destaca Santa Cruz de Tenerife que ocupa la décima posición, por delante de Las Palmas de Gran Canaria (34), Corralejo (39), en Fuerteventura, y Puerto del Carmen (43), en Lanzarote, que también se encuentran entre las más buscadas por los turistas nacionales.

Datos "muy fiables"

Jetcost.es analiza regularmente las búsquedas que se realizan a través de su web, de manera que se consiguen datos muy fiables al tratarse de búsquedas reales y no de encuestas. Los datos analizan los resultados de las búsquedas de alojamientos entre el 1 y el 31 de julio.

Ciudades españolas más buscadas para el mes de julio de 2023:

1. Benidorm (Comunidad Valenciana)

2. Madrid (Comunidad de Madrid)

3. Palma de Mallorca (Islas Baleares)

4. Barcelona (Cataluña)

5. Cádiz (Andalucía)

6. Málaga (Andalucía)

7. Salou (Cataluña)

8. Alicante (Comunidad Valenciana)

9. A Coruña (Galicia)

10. Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)

11. Chiclana de la Frontera (Andalucía)

12. Torremolinos (Andalucía)

13. San Sebastián (País Vasco)

13. Conil de la Frontera (Andalucía)

14. Almería (Andalucía)

15. Valencia (Comunidad Valenciana)

16. Ibiza (Islas Baleares)

17. Granada (Andalucía)

18. Huelva (Andalucía)

19. Gijón (Asturias)

20. Pamplona (Navarra)

21. Benalmádena (Andalucía)

22. Santander (Cantabria)

23. Valladolid (Castilla y León)

24. Roquetas de Mar (Andalucía)

25. Toledo (Castilla-La Mancha)

26. Zaragoza (Aragón)

27. Burgos (Castilla y León)

28. El Puerto de Santa María (Andalucía)

29. Mojacar (Andalucía)

30. Fuengirola (Andalucía)

31. Peñíscola (Comunidad Valenciana)

32. Nerja (Andalucía)

33. Sevilla (Andalucía)

34. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)

35. Santiago de Compostela (Galicia)

36. Cuenca (Castilla-La Mancha)

37. Cáceres (Extremadura)

38. Bilbao (País Vasco)

39. Corralejo (Islas Canarias)

40. Murcia (Murcia)

41. Cambrils (Cataluña)

42. Calpe (Comunidad Valenciana)

43. Puerto del Carmen (Islas Canarias)

44. Denia (Comunidad Valenciana)

45. León (Castilla y León)

Ignazio Ciarmoli, director de Marketing de Jetcost, asegura: “Los españoles tienen muchas ganas de vacaciones, eso demuestra que las búsquedas de alojamientos durante el mes de julio de 2023 hayan aumentado en un 26% con respecto al mismo mes del año pasado. A pesar de la subida de los precios, la situación económica actual y las elecciones, parece que seguimos queriendo destinos con arena, sol y mar, con un 74 % de los turistas españoles buscando los destinos de playa frente a los destinos de interior".

"Desde Jetcost animamos a todos los españoles a que disfruten de estas vacaciones tan merecidas", añade Ciarmoli.

