El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido una de las medidas estrellas del Gobierno para intentar paliar la situación económica de las familias más vulnerables. Esta prestación está gestionada por la Seguridad Social y se destina para aquellas personas que no disponen de los ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Con la mirada puesta en las próximas vacaciones, muchos beneficiarios se preguntan si tendrán derecho a la paga extra de verano en 2023.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ingreso Mínimo Vital ya está disponible para 1,6 millones de españoles. El ministro José Luís Escrivá aseguró a principios de año que se estaba trabajando para que esta prestación llegara a más gente.

En la mayoría de pensiones públicas, a excepción de algunos casos, las pagas se distribuyen en 14 anuales, es decir, doce ordinarias y dos pagas extra que se suelen realizar en junio y noviembre. El motivo es que los pensionistas dispongan de un dinero extra en las dos temporadas dónde se producen más gastos: verano y Navidad. El IMV también es una prestación pública, pero ¿tiene pagas extras?

¿Tiene paga extra de verano el IMV?

Desde la Seguridad Social han querido responder a una de las dudas más frecuentes. El Ingreso Mínimo Vital se realiza en 12 pagas anuales y no en 14, por lo que no tiene paga extra, ni la de verano ni la de Navidad. Esto se debe a que el IMV es una pensión no contributiva, a diferencia de las pensiones que son contributivas. Cabe destacar que este tipo de prestación no es una cuantía fija para todo el mundo, sino que se calcula por el nivel de ingresos que se tiene y el límite establecido por el Gobierno.

Todo esto también viene recogido en el Real Decreto-Ley 20/2020: “la renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, dividido por 12 meses”. De esta manera queda claro que el Ingreso Mínimo Vital no dispone de pagas extra.

¿Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de verano en 2023?

A las puertas de una nueva temporada de verano, los pensionistas ya han puesto sus ojos en la paga extra de verano 2023. La fecha de cobro suele realizarse el día 25 de los meses de junio y noviembre, pero al ser festivo este año, se pagará el 26 de junio, aunque las entidades bancarias tienen la libertad de poder adelantar esa fecha y realizarla los días 22 o 23 de junio.