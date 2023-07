Turismo de Canarias resultó la gran vencedora de los galardones Travel Marketing Awards, considerados unos de los más prestigiosos del sector a nivel mundial, al recibir seis galardones de las siete categorías a las que estaba nominada, entre ellos el único platino que se entregó en la gala celebrada este lunes por la noche en Londres.

Las campañas puestas en marcha por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias que triunfaron en estos reconocimientos fueron 'The Other Winter', destinada al segmento sol y playa, y 'AfterTeleWork', puesta en marcha para captar a los teletrabajadores.

'The Other Winter' fue la gran vencedora de la noche, al llevarse el único Platino de la gala en la categoría 'Innovative Marketing', en la que el jurado reconoció "la capacidad de crear y ejecutar, con resultados positivos, una acción innovadora en la que Turismo de Canarias implementó enfoques originales que lograron conectar con la audiencia y atraer nuevos clientes".

Esta acción promocional, puesta en marcha en octubre de 2021, impulsó la atracción de turistas europeos tras la pandemia mediante la personalización de las estrategias en cada uno de los 16 mercados en los que se llevó a cabo, contribuyendo a atraer a más de 2,5 millones de visitantes a las islas. Lo hizo mediante la integración de la tecnología, que permitió lanzar anuncios en tiempo real con los que se generó una mayor implicación emocional con la marca Islas Canarias.

'The Other Winter' se hizo también con el Oro en la categoría 'Advertising Campaign', en la que se valoró que "la campaña tenía objetivos claros, junto con una excelente creatividad y contenido"; el Primer Premio en la categoría 'Integrated Campaign', que reconoció cómo la acción "contó con un mensaje de marca coherente y tuvo un carácter omnicanal"; la Plata en 'International Campaign', donde los jueces la eligieron al ser "una campaña internacional que aumentó el conocimiento de la marca, la participación del cliente y que obtuvo resultados impresionantes dentro del presupuesto"; y, finalmente, la Plata en 'Out of Home', donde se valoró como "la publicidad exterior más original y con mejor rendimiento".

También la iniciativa 'AfterTeleWork' logró el Bronce en la categoría 'Out of Home', al considerar el jurado que esta acción se caracterizó "por su contenido relevante y estimulante, además de por interactuar de manera efectiva con su audiencia".

Con esta acción internacional desplegada en 2022, Turismo de Canarias buscaba seguir captando a los 'remote workers' entrando en una nueva fase de comunicación, que situó el foco de atención sobre la amplia variedad de experiencias y planes que les ofrece el archipiélago tras terminar su jornada de teletrabajo. Esta llamativa campaña se desarrolló en 12 países para atraer a estos turistas de larga estancia, con pantallas gigantes que recorrieron las calles de Londres y Berlín, además de las ubicadas en la concurrida plaza madrileña de Callao.