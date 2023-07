El alza de los precios y los intereses ahoga a 76.752 hogares en Canarias

El vertiginoso ascenso de los precios y la continua subida de los tipos de interés que encarece más y más las cuotas hipotecarias ahoga a 76.752 hogares en Canarias. Viviendas en las que con las rentas que ingresan sus integrantes no se puede hacer frente al pago de los gastos básicos como el alquiler o la hipoteca, los suministros, la cesta de la compra o las deudas contraídas. Según el cálculo del Banco de España (BdE), un 9% de las familias no llega a atender sus gastos esenciales. Lo que a nivel nacional supone 1,7 millones. Un porcentaje que desde el 2020 se ha incrementado en dos puntos por la crisis inflacionista y los elevados intereses financieros. Lo que significa que en Canarias al menos 17.000 hogares, que antes sí podían afrontar estos pagos, ahora ya no pueden hacerlo. Sin embargo, el cálculo del BdE en el Informe de la situación financiera de los hogares y las empresas es bastante conservador, al menos en lo que respecta a Canarias, con lo cual realmente habrá varios miles de familias que también están comprometidas y que la estadística del regulador deja fuera.

El Banco de España señala además que un 4,1% de los hogares se encuentra en una situación extremadamente frágil. Esto es que no pueden cubrir sus gastos esenciales ni con su renta ni con sus ahorros durante más de un mes. Este porcentaje también se habría elevado desde el 3,4% registrado en 2020. La inflación suma a 17.000 hogares a los que tienen dificultades para llegar a final de mes Estos datos son una muestra del impacto que la inflación y la subida de tipos está teniendo sobre las familias española. El Banco de España constata, además que la mella es mayor para los hogares más vulnerables, los que tienen un menor nivel de renta, pues para ellos el impacto de la inflación ha sido mucho más intenso. La razón de ello es que el reciente episodio inflacionista se ha concentrado, sobre todo, en partidas esenciales del gasto, como la energía, la alimentación, el alquiler y la deuda, que absorben el 80% de la renta del 20% de los hogares con menor poder adquisitivo (frente al 21% de la renta del 20% de las familias con mayores ingresos). Un estudio previo del Banco de España había cifrado que la inflación soportada entre agosto de 2021 y septiembre de 2022 fue del 11,3% para la cesta de la compra de los hogares con menor nivel de renta, frente al 9,7% en que se encareció la de las familias con mayores ingresos. Menor nivel de renta y mayor impacto de la subida de precios son los dos factores que, según el Banco de España, están aumentando la vulnerabilidad de las familias de más bajos recursos. «Los resultados presentados señalan la mayor vulnerabilidad de los hogares con menores ingresos ante el escenario inflacionista y de mayores tipos de interés, lo que podría recomendar la introducción de medidas de política económica focalizadas en apoyar a este colectivo», concluye el informe publicado por el supervisor financiero. El Banco de España pide medidas de apoyo para las que están en situación más vulnerable El análisis del Banco de España toma como punto de partida la información de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) de 2020 (última disponible) y el organismo reconoce que, en todo caso, no ha podido tener en cuenta «algunos elementos relevantes que han afectado a la evolución de la situación financiera de los hogares en los últimos trimestres». En particular, se refiere a ayudas, el incremento puntual de las pensiones no contributivas, la introducción del Ingreso Mínimo Vital o la reforma del código de buenas prácticas del sector financiero para aliviar la carga de las familias con hipotecas a tipo de interés variable. Son cuestiones que, según el Banco de España, «habrían contribuido, entre otras medidas, a amortiguar algunos de los efectos» identificados en su análisis respecto el impacto de la inflación y la subida de tipos de interés sobre los hogares más vulnerables.