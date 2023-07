El enfado en las redes sociales ha sido desencadenado por los mensajes de un empleador a su personal de camareros, revelando una preocupante situación laboral. A pesar de que los empleados trabajan diez horas al día y solo disfrutan de un día libre, su jefe les ha pedido que registren en sus fichas horarias que trabajan ocho horas al día y tienen dos días de descanso semanales.

En un mensaje publicado en la cuenta de Twitter "Soy Camarero", se puede leer: "Hola a todos. Es imprescindible que completen esta ficha diariamente. Deben indicar cinco días de ocho horas y dos días libres". El jefe insta a entregar la hoja correspondiente al mes de julio en los próximos días.

Amenazas

El mensaje continúa advirtiendo que realizará inspecciones sorpresa en los distintos departamentos para verificar que la ficha esté al día, y amenaza a aquellos que no la completen con la pérdida del beneficio económico. Además, solicita que se incluyan los nombres completos y los números de identificación en los datos, ya que es un documento oficial.

Sin embargo, la controversia no termina ahí. En otra respuesta, el jefe hace referencia a un mensaje anterior, aparentemente enviado por uno de sus empleados, y enfatiza que no tolerará la falta de respeto: "No acepto desafíos. Si alguien tiene algún problema, que me lo diga cara a cara. Por cortesía". Finalmente, trata de fomentar un mejor ambiente de trabajo, mencionando que deben ayudarse mutuamente, como lo hacían en días anteriores.

Este tuit ha generado más de un millón de visualizaciones y ha provocado diversas reacciones en la red. Una usuaria se queja diciendo: "Esa es la realidad en la mayoría de los trabajos, no solo en hostelería. Te hacen firmar registros horarios falsos, te hacen fichar salidas aunque sigas trabajando o manipulan los registros para cumplir siempre con la jornada establecida y no pagar horas extra".

"Es normal en hostelería"

Un trabajador también comparte su experiencia: "Puedo confirmar que he tenido que completar horarios registrando 8 horas durante 5 días a la semana, a pesar de trabajar 14/7. Es una situación habitual en muchos establecimientos de hostelería".

Sin embargo, otros han señalado que esta no es la realidad en todos los lugares de trabajo. Un usuario comenta: "No todos somos así (soy empleado y encargado) y es difícil encontrar jóvenes con ganas de trabajar, sin imponer sus condiciones (como tener libre los viernes y sábados por la noche para salir de fiesta)... palabras textuales de los entrevistados".

Algunos usuarios han cuestionado la formación de aquellos que se quejan de la situación: "Si quieres exigir, debes tener cierto conocimiento del oficio. Ya es suficiente con lo que también nos encontramos los profesionales, camareros que ni siquiera saben manejar bandejas y se creen expertos".