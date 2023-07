Un informe del Banco de España desveló que en nuestro país, el método de pago más utilizado en la actualidad sigue siendo el dinero en efectivo. A pesar de ello, se aprecia un cambio de tendencia, sobre todo, entre los más jóvenes que prefieren utilizar otro tipo de aplicaciones móviles, como es el caso de Bizum o Paypal. El pago con las tarjetas de crédito también se ha ido incrementando en los últimos años y ante esta perspectiva, el Banco de España ha querido lanzar una advertencia.

Las últimas tecnologías han ido cambiando la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos y también cómo pagamos. Cada vez son más los que prefieren no llevar la cartera encima y realizan todas las operaciones con el propio teléfono móvil, ya sea a través de la tarjeta de crédito asociada dentro del dispositivo o por apps de envío de dinero. De hecho, según el Banco de España en nuestro país Bizum ya cuenta con más de 20 millones de usuarios.

Seguro que una de las frases que más te suena a la hora de pagar con tarjeta es “¿Quieres copia?”. A esta pregunta la mayoría de gente contesta con un “No”, pero el Banco de España alerta de que podríamos estar equivocandonos al rechazarla. Esto ocurre, sobre todo, en aquellos pagos inferiores a 50 euros que no requieren de introducir el número PIN.

Aviso del Banco de España

El Banco de España recuerda que pedir una copia del pago que acabamos de realizar con tarjeta de crédito permite comprobar de una forma sencilla que el pago se ha realizado por el importe correcto y en caso contrario facilita el poder reclamar al establecimiento. La copia sirve como un resguardo del terminal punto de venta (TPV) y que nos puede solucionar muchos dolores de cabeza.

Cuando las compras son inferiores a 50 euros muchos no miran la pantalla del TPV y pagan una cantidad que puede ser errónea y hasta que no entran a la aplicación no se dan cuenta que el pago ha sido erróneo. Por ese motivo, desde el Banco de España recuerdan que es importante solicitar tanto el ticket de compra como la copia del pago en tarjeta, para que, de este modo, en caso de error sea más sencillo de solucionar.

Por otra parte, los expertos en seguridad recuerdan que es importante apagar la función de pago sin contacto del teléfono móvil, ya que los ladrones aprovechan la oportunidad para quitarnos dinero del dispositivo sin que nos demos cuenta. Esto es posible porque en los pagos inferiores a 50 euros no se solicita el número PIN de la tarjeta de crédito.