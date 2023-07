El precio de la gasolina y el gasóleo mantienen en alerta a los consumidores cada día, máxime cuando se van de vacaciones y tienen que realizar desplazamientos en sus propios coches para llegar o regresar de su destino, como ocurre en el verano. A lo anterior se añade el hecho de que el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina ya no está en vigor para la mayoría de conductores después de que el Gobierno de España dejara sin efecto la rebaja aplicada entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023, a excepción de la bonificación para los transportistas.

Llenar el depósito es un gasto fijo en la economía de cualquier hogar y durante las vacaciones el litro de combustible suele incrementar su precio.

De hecho, la gasolina y el gasóleo recuperaron en la última semana su tendencia al alza, tras repuntar aproximadamente un 0,19 % y un 0,21 %, respectivamente, si bien siguen tratándose de unos niveles muy por debajo de los registrados hace un año, siendo inferiores, además, a la media del resto del continente europe

o.

Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) consultado por EFE, que recoge los datos de más de 11.400 estaciones de servicio en España entre el 4 y el 10 de julio, el precio medio de la gasolina rondó los 1,594 euros el litro, en tanto que el gasóleo costó más de 1,439 euros, informa Efe.

Ambos carburantes vuelven así a la senda de las subidas tras una semana a la baja que rompió, a su vez, con cinco repuntes consecutivos.

Respecto a hace un año, cuando aún estaba en vigor el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno, la gasolina es un 14,9 % más barata y el gasóleo cuesta casi un 21 % menos, mientras que en el último mes el precio del primer carburante se mantiene prácticamente inalterable y el del segundo ha subido un 1,1 %.

Si se compara con la primera semana de este 2023, que concluyó el pasado 2 de enero y en la que todavía se sentían los efectos de la bonificación de los últimos días de diciembre, la gasolina se ha encarecido, de media, un 15,3 %, y el gasóleo ha caído algo más de un 1,4 %.

¿Cuánto cuesta llenar el depósito de gasolina?

A los precios actuales llenar con gasolina un depósito de 55 litros cuesta 87,67 euros, y hacerlo con gasóleo unos 79 euros, lo que supone una rebaja con respecto a hace un año de 15,3 euros en el caso del primer carburante y de 21,2 euros en el segundo.

Los precios de ambos carburantes están lejos de los máximos que alcanzaron en junio de 2022, en plena crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, ya que la gasolina cuesta un 17,88 % menos y el gasóleo, un 24,2 % menos.

En comparación con el resto de Europa, los carburantes en España estuvieron en la última semana por debajo de la media registrada en la Unión Europea, donde el precio medio fue de 1,727 euros por litro para la gasolina, y de 1,572 euros para el gasóleo.

Asimismo, en la eurozona el litro de gasolina se ha pagado de media a 1,787 euros, y el de gasóleo, a 1,602 euros.

El truco para que no te timen cuando echas gasolina

¿Te has preguntado algunas vez si cuando echas gasolina en tu coche tu depósito recibe la cantidad que realmente has pagado? Es una duda que se plantean muchos consumidores, que no están seguros de si los han timado o no en la gasolinera.

Si no lo sabías, debes tener en cuenta que por ley todas las estaciones de servicio deben tener a disposición de los consumidores una probeta para medir la cantidad de gasolina siempre y cuando así lo reclame el cliente.

El truco infalible para comprobar que no te han timado con la gasolina es, precisamente, pedir la probeta para realizar la prueba.

¿En qué consiste la prueba de la probeta en las gasolineras?

La probeta tiene por finalidad medir la cantidad exacta de gasolina que repostas en tu vehículo y verificar que la cantidad de combustible que has echado a tu coche coincide exactamente con lo que has pagado. De esta manera podrás saber si el surtidor ha sido manipulado o no.

Es el propio trabajador de la gasolinera el que tiene que realizar la prueba de la probeta siempre y cuando se lo pida el consumidor. El empleado debe rellenar el depósito ambulante con la misma cantidad de litros de gasolina o gasóleo que el cliente ha pagado. Tras la comprobación, el combustible debe regresar a su depósito siguiendo las normas de seguridad establecidas en las gasolineras.

Hay que tener en cuenta que si la gasolinera se niega a realizar la prueba o se constata que los litros de combustible no coinciden con la misma cantidad que ha echado el cliente, existe la posibilidad de poner una reclamación. Si la cantidad es inferior a la pagada por el consumidor, la estación de servicio debe devolverle la diferencia de lo que ha pagado.