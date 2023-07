Solo siete buques isleños que faenaban en el Sáhara tendrán ayudas

El fin del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos está haciendo vivir "calvario" a algunos pescadores canarios que ven cómo las ayudas habilitadas "no contemplan la realidad del pescado fresco". Desde ayer, faenar en aguas del Sáhara no es posible para ellos, por lo que el Ministerio de Pesca abrió unas subvenciones, financiadas en un 50% por España y en otro 50% por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, a las que solo se podrán acoger siete buques canarios. El resto, como ocurre con al menos seis barcos de Lanzarote, no podrán percibirlas por no haber pasado al menos 20 días en aguas africanas entre 2021 y 2023.

Esta situación de los pescadores canarios llega después de que ayer expirara el último pacto para la pesca logrado entre la Unión Europea y Rabat, tras 47 años de sucesivos acuerdos que primero se conseguían de forma directa con España y, más tarde, a través de la UE. La negociación de su renovación queda a la espera de que la Justicia comunitaria dicte sentencia sobre la anulación que se produjo en 2021 debido a que el documento englobaba las aguas del Sáhara Occidental, territorio en disputa entre Marruecos y el Frente Polisario. El ministro de Pesca Luis Planas aseguró ayer que se está trabajando en nuevas ayudas a las que puedan acogerse más embarcaciones. Todo ello, mientras llega ese "esperado" pronunciamiento judicial que les permita "acelerar las negociaciones para un nuevo acuerdo". Con el fin de afrontar de forma conjunta esta crisis que "impedirá faenar a las familias canarias", Fernando Clavijo, presidente de Canarias, anunció ayer que ha solicitado una reunión urgente al ministro. Además, ha exigido que su Ejecutivo esté presente en los encuentros que se vayan a celebrar y ha apelado a que se despliegue "cuanto antes" la labor diplomática que compete al Estado: "Esta situación va a generar un quebranto económico a las familias canarias que viven de la pesca por la desidia y la falta de implicación y diligencia tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Canarias saliente", lamentó. Sin ayudas para todos La publicación este lunes de las bases de las ayudas al sector pesquero afectado por la finalización del acuerdo ha generado "incertidumbre" en algunos pescadores de Lanzarote. Al menos seis barcos de esa Isla no cumplen con dos de los requisitos: faenar en Marruecos durante 20 días en los últimos tres años y no haber recibido más de 180 días de ayuda por parada temporal de 2014 a 2023. Aquilino Arrocha, presidente de la Cofradía de Pescadores de Arrecife y miembro de la asociación Optuna 45, asegura que ellos serán "los más perjudicados" por unas bases que "no contemplan la realidad del sector del pescado fresco, en el que no podemos pasar tanto tiempo en Marruecos porque este producto conservado en hielo no aguantaría". Durante la vigencia del tratado de pesca seis barcos partían desde Lanzarote y volvían con un total de 300 toneladas de atún cada año. Los meses de trabajo comenzaban a partir del mes de julio y duraban hasta el de diciembre. Arrocha explica que para faenar en aguas del país africano tuvieron que pagar entre todos 72.000 euros. Ante las esperadas pérdidas, estos pescadores se verán "ahogados" pero tienen esperanza en que su actividad "no desaparezca" pues seguirán faenando en aguas canarias. También en Las Palmas, Gabriel Jiménez, presidente de la Federación Provincial de Pescadores, califica de "calvario" el fin del acuerdo y duda de la eficacia de las ayudas: "Se acaba un pacto histórico y su cese no se soluciona con subvenciones sino buscando la forma de que podamos volver a faenar. Nosotros vamos de la mano del pueblo saharaui pero lamentablemente a día de hoy un pacto solo es posible con Marruecos". En Santa Cruz de Tenerife, Paco Jiménez, de la Asociación de Productores de Tunidos, afronta con mayor positividad la llegada de las ayudas. Al menos uno de sus buques cumple los requisitos tras haber pasado 20 días al mes en aguas de Marruecos en el último año. Eso sí, también duda de que las subvenciones sean "una solución a largo plazo".