Los hoteles canarios encaran agosto con precios un 16% más caros que en 2019

Pasar unos días de descanso en un hotel en cualquiera de las islas no saldrá barato este año. Quienes hayan reservado ya sus vacaciones para el mes de agosto habrán podido darse cuenta de que los precios ya no son los mismos que eran. Con una demanda disparada y la desaparición de las grandes ofertas para residentes que en los veranos de la pandemia intentaron atraer al cliente local, los que vayan a salir en las próximas semanas habrán tenido que pagar hasta un 16% más que en 2019, el último verano antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, la máxima para los que se lo pueden permitir sigue siendo salir de vacaciones «cueste lo que cueste» por lo que las reservas no han notado un frenazo como consecuencia de los altos precios. Por eso, los hoteles ya prevén incrementar un 15% su facturación en el tercer trimestre del año respecto a 2022.

Reservar una habitación de hotel en Canarias salía en mayo 105,4 euros de media. Este es el último dato disponible en la Encuesta de Coyuntura Hotelera, que analiza la variación de los precios de esta industria en todo el país. En el quinto mes del año se mantuvieron un 4,1% por encima de los del año anterior. Pero, sin duda, los del mes de agosto estarán mucho más disparados. Si se le aplica la media del encarecimiento que se ha registrado a lo largo de este año, los clientes llegarán a pagar hasta 124,8 euros por habitación. La demanda resiste por las campañas de venta anticipada y las facilidades de crédito «Sí, todo está mucho más caro, pero los clientes no se sorprenden porque lo ven en sus gastos en el día a día», resume el gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores, José Luis de la Rosa. Aun así, reconoce que la demanda ha estado disparada. «En julio ha habido una ocupación del 85%» y esperan que en agosto este porcentaje mejore y las cifras registradas estén incluso por encima de las de 2019. Eso sí, evidencia que los canarios ante la subida de precios de las vacaciones sí han tomado medidas para tratar de rebajar la factura. «Más que limitar el número de noches que duran las vacaciones lo que hemos notado es que se quedan cerca de casa», evidencia. De manera que los isleños pasarán sus vacaciones de forma mayoritaria en las Islas «o como mucho harán una escapada a la Península o a alguno de los países europeos más cercanos». De la Rosa expone que a pesar de los precios la demanda se ha mantenido, a su juicio, en parte gracias a las campañas previas al verano que han llevado a cabo alojamientos, turoperadores y otras empresas vinculadas al sector turístico para intentar atraer a los clientes. «Hemos notado que hemos reaprendido a reservar con antelación», apunta, ya que asegura que han notado un incremento de la venta anticipada. Además, cree que desde el sector alojativo, a pesar del encarecimiento, se ha hecho «un esfuerzo» porque la subida de precios se hayan contenido y respecto al año pasado no haya sido tan desorbitada. Este verano los isleños se quedan cerca de casa para tratar de rebajar las vacaciones Otro factor que considera que ha sido determinante para mantener la demanda han sido las facilidades que han aportado las empresas de financiación. «Se han dado créditos sin intereses para sufragar las vacaciones y hemos notado que esto ha animado mucho las ventas», sostiene. Detrás de recurrir a este tipo de recursos de nuevo está la máxima de no quedarse sin descanso. «Para muchos estas son las vacaciones de la venganza, las que no han podido hacer durante todos los años de pandemia y no están dispuestos a renunciar a ellas», aclara. Para quienes tengan pensado irse unos días en agosto De la Rosa recomienda reservar cuanto antes. «Las agencias de viaje nunca vamos a decir: olvídese no hay nada, siempre buscaremos algo y acorde al bolsillo de cada uno», aclara. Con una demanda disparada a pesar de los altos precios, los empresarios turísticos de Canarias prevén de cara al tercer trimestre del año incrementos de la facturación de un 15,4%. Un intenso crecimiento de sus ingresos respecto al año pasado dadas las redobladas apuestas de los operadores turísticos por las islas, el retorno de la inversión en mejora de producto y la respuesta prevista de los turistas europeos. Así lo asegura Exceltur –organización que aglutina a 35 de las firmas turísticas más importantes del país– que señala que las perspectivas para todo el estado son positivas. ¿Cuáles son los factores que la organización estima como positivos para que se registre un buen comportamiento turístico este verano? En un informe publicado este mes de julio apunta a la elevada intención de viajes y a la alta demanda europea, que tiene a España como destino favorito. Las buenas perspectivas del mercado laboral nacional –en el que la ocupación está en número récord– también ayudan a que la gente pueda irse de vacaciones. Otro de los factores es la elevada conectividad doméstica e internacional que han puesto a disposición de los viajeros las compañías aéreas. Además de la tendencia constatada de la necesidad de muchos de priorizar el gasto en viajes y ocio frente a otros conceptos en el patrón de consumo de los ciudadanos. Sin embargo, también existe otros factores que planean como nubarrones en el horizonte. La inflación y la merma de disponibilidad de ingresos es uno de ellos, pero también la posible dificultad de encontrar trabajadores especializados. La organización también señala que en este contexto de menor renta disponible en los hogares europeos se espera una creciente competencia por precio en los destinos competidores del mediterráneo, donde se verán favorecidos los que tengan monedas más devaluadas como Turquía o Egipto.