Naturgy ha aclarado a través de un comunicado que no está desarrollando actualmente ningún proyecto renovable en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y que no tiene ningún vínculo con la empresa Energy Solutions by Scandinavians, a la que erróneamente se la vincula por parte del Ayuntamiento a las obras de instalación de un parque fotovoltaico en tres parcelas de Juan Grande.

Así lo ha informado la compañía en relación con el comunicado emitido ayer viernes por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en el que se informaba de que su servicio de Disciplina Urbanística había emitido una orden de ejecución a Naturgy Energy Solutions by Scandinavians en relación con el levantamiento de polvo y tierra generado por las obras de instalación de un parque fotovoltaico en Juan Grande. La compañía ha precisado que dicho proyecto no está promovido por Naturgy y que esta entidad no tiene ningún vínculo con la empresa Energy Solutions by Scandinavians, a la que erróneamente se la vincula por parte del Ayuntamiento en dicho comunicado. Actualmente, Naturgy cuenta con doce parques eólicos en Canarias. Recientemente, iniciaron operación los dos últimos parques eólicos, el de Agüimes, localizado en el término municipal del mismo nombre, y el de Camino de la Madera (9,2 MW), en Santa Lucía de Tirajana, ambos en la isla de Gran Canaria. Los doce proyectos suponen una potencia total instalada de 94,8 MW. Asimismo, durante 2023 la compañía pretende finalizar un total de once nuevos proyectos fotovoltaicos, que supondrán un total de 50 MW de potencia, gracias a haber sido la máxima adjudicataria de la subasta del primer proceso de licitación de capacidad fotovoltaica dotada con fondos Feder (SolCan), con 44 MW de potencia, y la segunda mayor adjudicataria de la potencia subastada en Canarias en el segundo proceso de licitación de capacidad eólica dotada con fondos Feder (EolCan2), con 20 MW de potencia.