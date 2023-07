"Las empresas o se digitalizan o quedan fuera de combate". Fueron las palabras con las que el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y CEO de Contactel, Juan Ramírez, describió la cuarta y actual revolución tecnológica, que supone un gran reto para las firmas debido al frenesí de avances tecnológicos y a la sofisticación de los ciberataques. Por eso, el director de Telefónica en Canarias, Juan José Flores, subrayó la importancia de que las marcas se asesoren antes de dar el salto a la web y cuenten con profesionales, en plantilla o externos, que velen por su seguridad en internet.

El pasado jueves tuvo lugar el foro 'La transformación digital de las empresas', organizado por Prensa Ibérica en la capital gran canaria y patrocinado por Telefónica, en el que los dos profesionales Ramírez y Flores, abordaron las últimas tendencias en la transformación digital de los negocios, así como la entrada de las empresas nativas digitales al mercado y el desarío que suponen los ciberataques. Eso sí, cada uno desde su punto de vista: el vicepresidente de los empresarios isleños explicó sus vivencias al frente de una firma que está constantemente enfrentándose a la digitalización, mientras que el director territorial de la compañía de telecomunicaciones argumentó en claidad de prestador de servicios de ayuda y aoyo en la vida online de las marcas.

El "cruel" mundo web

El mundo web puede ser "cruelw, según Flores, ya que los hackers "no esperan a que se instale el antivirus" para atacar. ESta cuestión confiera especial atención, una vez la conectividad online se activa, al mantenimiento de la integridad digital de la empresa. "Al igual que antes hacía falta un segurita en la puerta del negocio, ahora es necesario uno online", remarcó.

¿Cómo prevenir los ciberataques? El director de Telefónica en Canarias apuntó a tres aspectos: acudir a profesionales para el asesoramiento; testear continuamente el sistema de protección online de la empresa para detectar posibles agujeros que parchear; y formarse continuamente en la materia para evitar engaños. Además, recomendó realizar simulacros de pirateo vía web de forma regular, de la misma manera que se realizan los de incendios, para hallar ángulos muertos y marcar una planificación para que, en caso de que se produzca, la empresa mantenga la productividad y los trabajadores sepan cómo proceder.

«Los hackers no tienen escrúpulos, son capaces de reproducir la voz de una persona para ordenar una transacción bancaria», advirtió Ramírez. Al igual que Flores, puso el foco en la formación de los trabajadores y empresarios como el mejor mecanismo de prevención, ya que los piratas se aprovechan de cosas «que se hacen mal».

IA y 5G

Los últimos avances tecnológicos, recién salidos del horno, son el 5G y la Inteligencia Artificial (IA). El director de Telefónica en Canarias destacó de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil no destaca por la velocidad, ya que es la mismo que la de la fibra óptica, sino por la inmediatez, la conexión a tiempo real en movimiento. «El tiempo que pasa desde que das la instrucción hasta que se ejecuta es mínimo, parece casi automático», expuso. Sacó a la palestra a modo de ejemplo el incendio de La Palma, donde drones, bomberos y Unidad Militar de Emergencias estaban recibiendo información constantemente mientras se desplazaban gracias al 5G.

La IA es una tecnología potente, pero hay que tomársela con cautela Juan José Flores - Director de Telefónica Canarias

Otra herramienta es la Inteligencia Artificial, que permite debido a su alta velocidad de procesamiento generar textos automáticos, buscar datos o documentos subidos a internet, e incluso construir imágenes. Pero Flores puntualizó que, como «tecnología potente », es importante tomársela con cautela y ser consciente de que sus conocimientos son limitados. Es decir, las máquinas pueden elaborar informaciones que no siempre son fiables. «Si la IA produce información no veraz y la distribuimos, la responsabilidad recaerá en nosotros», insistió.

La digitalización de las pymes

Si antes el éxito de un negocio estaba en el ‘boca a boca’, ahora está en el ‘clic a clic’. «El que no está en internet no existe y está abocado a desaparecer», aseguró el CEO de Contactel. «Si el cliente busca en Google el servicio que presta la empresa y no aparece, puede que no tengas ventas ni a nivel local en la propia isla», añadió.

Juan José Flores remarcó que las grandes empresas ven ese peligro de lejos, y cuentan con recursos económicos, departamentos y personal exclusivo para el reto de la digitalización, que tiene «tiempo para pensar» en cómo afrontarlo.

Las marcas que no están en internet no existen, están abocadas a desaparecer Juan Ramírez - Vicepresidente de la CCE

En cambio, las pequeñas y medianas firmas, las pymes, van a otro ritmo. Juan Ramírez señaló que en las medianas poseen un modelo híbrido: no hay departamento, sino un trabajador que entiende de informática.

Pero las pequeñas se mueven a golpe de la Administración Pública. Como los comercios más tradicionales no disponen de ese “tiempo para pensar”, la única motivación es cumplir con la Agencia Tributaria. «Cuando el fisco exige, por ejemplo, el certificado digital para los trámites, las pequeñas empresas se mueven», esgrimió el vicepresidente de la CCE. No hace falta contar en plantilla con alguien con conocimientos del mundo digital para actualizarse, recalcó el director isleño de Telefónica, los comercios pueden focalizarse en su actividad principal y contratar un servicio externo que se encargue de tema.

Mientras algunas pymes todavía se resisten al salto digital, Flores destacó a los autónomos por su capacidad de estar siempre «a la última» junto con las grandes empresas. Ramírez añadió que la digitalización requiere de una inversión, que hay que desembolsar de forma estratégica según el tipo de actividad, el personal, el público objetivo o el ámbito geográfico, porque puede ser un «agujero de gasto» si no se piensa bien.