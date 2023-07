La productividad económica cae un 16% en la última década en Canarias

La productividad de la economía canaria lleva diez años en caída libre. El empleo ha aumentado de forma importante en las Islas en los últimos meses y, de hecho, se ha batido el récord de afiliados a la Seguridad Social en varias ocasiones. Sin embargo, la riqueza que se genera no ha crecido de igual forma. La eficacia con la que se utilizan los factores de producción se ha desplomado un 16%, en torno a 1’8 puntos a razón de cada año, según se extrae del último análisis realizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

La negatividad de estos datos es lo que lleva a Pedro Alfonso, presidente de CEOE-Tenerife, a negar que se haya producido una recuperación económica en las Islas tras la pandemia: «El aumento del Producto Interior Bruto en Canarias, que se sitúa en 44.210 millones de euros, se debe a la subida de los precios por la inflación, no porque hayamos producido más o mejor». Además, la patronal pide no dejarse llevar por esas cifras del PIB porque «conducen al engaño» al obviar el aumento de la población en Canarias.

Los países más ricos del mundo tienen los niveles más altos de productividad, por lo que esta es un indicador que permite valorar la situación económica de una región. Como consecuencia de esa pérdida de productividad, los canarios son «cada vez más pobres», con una renta per cápita por debajo del 60% de la población de la Unión Europea, critica Alfonso.

La causa de la baja productividad -según la CEOE- son las políticas económicas desarrolladas en los últimos años y que han llevado a no figurar en el paro a los «fijos discontinuos» o incluso a «personas que reciben un subsidio de 400 euros», un hecho que complicaría a los empresarios el encontrar trabajadores con motivación.

Una opinión distinta sobre los orígenes de la baja productividad tiene el economista Juan José Hernández, que denuncia que hay empresas que crean subempleo al obligar a sus trabajadores a realizar horas extra que no pagan o que rechazan las innovaciones que pueden optimizar la producción. Y también señala a algunos trabajadores: los que no se actualizan con cursos o quienes tratan de producir menos porque se sienten blindados al estar indefinidos.

Los salarios, un factor clave

Una cuestión clave cuando se habla sobre la eficiencia de los factores de producción son los sueldos. Según Hernández, salarios y productividad «se retroalimentan» porque el hecho de que los trabajadores produzcan menos en Canarias que en otras regiones sirve «casi como excusa» al empresario para no incrementar lo que paga. A su vez, entiende que aquel trabajador con un sueldo bajo no se emplee al máximo y pone un ejemplo claro: «Si tenemos un coctelero que habla cuatro idiomas y sabe hacer 60 cócteles distintos, deberíamos pensar que se le incentivará con un buen salario, pero muchas veces no es así. Al final, este trabajador se termina cansando, emigra y encuentra en otro país un pago más justo».

Especialmente en el contexto turístico de Canarias, que es «muy competitivo», Hernández cree que se busca a toda costa contener los precios que se ofrecen al turista para evitar que se marche a otras latitudes, incluso aunque eso suponga mantener salarios bajos a empleados que sí son productivos. Para acabar con esto, propone exigir que se expliciten los márgenes de beneficios para estudiar si es posible subir la remuneración.

Otra de las soluciones que propone Hernández al descenso de la eficiencia pasa por que las administraciones públicas hagan de «árbitro» entre empleados y empleadores.

Muy distinta es la visión de la patronal en cuanto a los sueldos. Las críticas a las subidas del salario mínimo realizadas por el Gobierno de España se han sucedido en los últimos meses. Los empresarios consideran que este tipo de medidas solo hacen aumentar los costes de producción y disminuir la competitividad. No obstante, Alfonso reconoce que hay «rentas bajas» en Canarias, con un salario que ronda los 20.000 euros anuales que está lejos de la media española de 23.000 euros, pide no culpar ni generalizar en cuanto al sector servicios, que puede dar también «niveles de salariedad mucho más altos». Así, pone el ejemplo de la actividad audiovisual, un nicho donde «no es fácil encontrar personal cualificado».

Demandas de la patronal

Alfonso considera que medir la productividad es una tarea pendiente de la administración pública y exige que se haga para acabar con «las colas y las listas de espera» en ámbitos que «no están funcionando». En su opinión, solo de esta forma se logrará acabar con los gastos «ineficientes» en el Gobierno autónomo, cuya actividad representa el «30% de la economía».

El presidente de CEOE cree que el sector público no está dinamizando como debería y asegura que «deja» en manos del 70% restante de los actores, el sector privado, la responsabilidad de «tirar» del crecimiento y el empleo. Además, cuestiona la «falta de inversión» y de «ejecución presupuestaria»: «La economía pública siempre ha reforzado el crecimiento económico en época de crisis, invirtiendo hasta que la recuperación permite volver al sector privado a generar empleo y riqueza».

La CEOE espera reunirse pronto con el nuevo equipo del Gobierno canario para pedirle que disminuya la burocracia a la hora de crear nuevas empresas o solicitar licencias de apertura. También exigirán que se actualice el Régimen Económico y Fiscal, «que se ha quedado obsoleto», para que las empresas puedan acogerse a deducciones fiscales que no estén ligadas a sus beneficios. Por ahora, Alfonso considera que los discursos del nuevo ejecutivo están en sintonía con sus demandas.