El verano más caro en diez años lleva a recortar el presupuesto vacacional

No es una incongruencia. Los periodos inflacionarios y los métodos clásicos para atajarlos desembocan también en una tendencia al ahorro. Si el gasto es inaplazable, se busca la mejor oferta con un ahínco que en otras épocas no se practica. Y a juzgar por cómo está funcionando lo que va de verano y las buenas previsiones de ocupación para los meses venideros, las vacaciones se han colado en la actualidad en ese club de inversiones a las que no se renuncia. Eso sí, los ciudadanos se enfrentan al verano más caro de los últimos diez años. Aún así prevén recortar el presupuesto para esta época de asueto un 10%.

¿Cómo? Las fórmulas puestas en marcha por el mercado son variadas. Incluso se ofertan créditos sin intereses para abonar estas facturas. Y cuando la solución no viene de fuera es al propio consumidor al que le toca hacer el esfuerzo y reducir el número de días que pasa fuera de casa o escoger destinos más cercanos que le permitan cuadrar las cuentas. Desde la pandemia, salir de viaje se ha convertido en uno de los gastos menos renunciables Los hoteles canarios ya dejaron muy atrás los tiempos en los que tenían que seguir una agresiva política de ofertas para alcanzar un umbral de ocupación que les garantizara una reducción de las pérdidas que les dejó la crisis sanitaria. La previsión de incremento de los precios es del 16% en esta temporada estival con respecto al último verano prepandemia. A decir de los expertos es precisamente la pandemia y la relevancia que confirió a vivir el presente el motor que está moviendo estas vacaciones. El factor psicológico se ha impuesto en los últimos años a la evidencia económica. En junio el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Canarias era el más alto de toda España. Se situó en el 3,9%. Solo Andalucía, Baleares, Cantabria y el País Vasco se colocaron junto al Archipiélago en el grupo de las que no han conseguido reconducir esa variable a valores inferiores al 2% que Bruselas –Alemania mediante– marca como zona de peligro. Nueva subida de tipos La principal evidencia de que la Comisión no está contenta con la marcha de los precios fue la nueva subida de tipos –otro cuarto de punto– decretada por el Banco Central Europeo (BCE). Al margen del enfriamiento que pueda generar en la demanda la medida, tampoco la presidenta de la institución, Christine Lagarde, tenía mucha opción. La Reserva Federal estadounidense siempre ha llevado la delantera en este proceso y el euro no puede perder terreno frente al dólar, de lo contrario, los países de la Eurozona pagarían mucho más en sus transacciones internacionales estratégicas. El gasto medio del periodo de descanso fuera de casa crece un 9,5% con respecto a 2022 Con estos mimbres, de nuevo las hipotecas volverán a exigir a los ciudadanos que rebusquen en el fondo de sus bolsillos. Menos dinero todavía que dedicar a las vacaciones. Sin embargo, por el efecto psicológico antes mencionado, se afanan por disfrutar el presente con el último céntimo. Los gastos diarios que afrontan las economías familiares suponen una vuelta de tuerca más. El principal exponente de ello son los alimentos, que al terminar junio eran un 12,8% más caros que doce meses antes. Es cierto que el pasado mes fue el cuarto consecutivo en que la cesta de la compra se abarató en la comunidad autónoma, pero viajando desde el 18% en que llegó a situarse en febrero el incremento interanual. Las Islas se mantienen como la comunidad autónoma en la que el encarecimiento por llenar el carro es más elevado. De nuevo la psicología Si hay que pagar más de hipoteca todos los meses, hacer la compra también cuesta más y los salarios no han crecido en la misma proporción, ¿cómo es posible entonces que el afán por viajar se mantenga tan vigente? De nuevo la respuesta está en ese efecto psicológico generado por la pandemia. El ocio en general, el disfrute de la vida, ha ganado protagonismo. Según la plataforma de crowdlending Civislend, cada español gastará 1.204 euros en alojamiento, planes de ocio y transporte estas vacaciones. «El 87% de ellos tiene previsto reducir su presupuesto un 10%», señala el estudio. ¿Por qué? Porque la importancia que dan a las vacaciones tiene su límite en el conocimiento de que, además de que los tiempos actuales no son fáciles, la realidad es cambiante y la situación puede empeorar drásticamente en días; sirvan como ejemplos la propia pandemia global o la invasión rusa de Ucrania. Conjugar inflación y reducción de gasto es factible pero complicado «El verano se ha convertido en la principal amenaza del ahorro personal, ya que supone hasta el 65% del gasto anual y un 22% de las deudas contraídas de todo el año se deben a su financiación», subrayan los analistas de Civislend, que no ocultan que lograr el ahorro en el actual contexto es una «tarea muy complicada». La subida media de un paquete construido ad hoc que incluye todos los gastos necesarios para concretar unas vacaciones –ocio, transporte, restauración y alojamiento– se sitúa en el 9,57% respecto al año pasado. No será tarea sencilla, efectivamente.