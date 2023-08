Adjudicado el Circuito del Motor de Tenerife por más de 44 millones de euros

Las obras tienen un plazo de 40 meses para su realización, con una garantía adicional de cuatro años una vez que el Cabildo proceda a su recepción, según consta en la resolución del servicio de Carreteras y Paisaje de la Corporación insular, en la que se acepta la propuesta de la Mesa de Contratación, tal y como se hace público hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Homologado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) -cuenta con el apoyo del piloto de Fórmula 1 Carlos Sáinz- y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) el Circuito del Motor de Tenerife estará preparado para carreras y entrenamiento de Fórmula 1 y MotoGP, las máximas categorías en ambas modalidades.

La pista tendrá 4.050 metros de longitud, con un ancho de 12 a 15 metros y su recorrido se hará en sentido contrario a las agujas del reloj, uno de los pocos circuitos en el mundo que tiene esta característica. Su diseño incluye 11 curvas a la izquierda y cinco a la derecha, con un radio de 21 metros a 100 metros, con la recta más larga de 800 metros y una pendiente del 5%, que pasa a ser del 1% en otra recta menor.

La velocidad máxima será de 320 kilómetros por hora, en el caso de los coches, y de 315 kilómetros por hora en el de las motos. La velocidad mínima se establece entre 95 y 80 kilómetros por hora en coches y motos, respectivamente. Se calcula que el tiempo por vuelta para los coches será de 1’15’’ y de 1’35’’ para las motos. El paddock (explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables) abarcará 72.000 metros cuadrados. Contará con 15 boxes para coches y de 45 boxes para motos.

La licitación de la primera fase del Circuito del Motor de Tenerife tenía un presupuesto de 48.563.471. El 19 de julio de 2022 fue presentado el proyecto en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife ante 900 personas, la mayoría implicadas en la actividad automovilística y motociclista de la Isla. Un acto que tuvo por moderador al periodista Antonio Lobato y que contó con el piloto Carlos Sainz junior, el motociclista Carlos Checa y la italo-tinerfeña Christine Giampaoli Zonca (GZ).

"Estamos en el proceso y esta vez es la más seria en que se afronta el Circuito. Tenemos la partida en el presupuesto y solo es cuestión de tiempo", dijo el entonces concejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga. "Esto no es una ocurrencia, sino cumplir un compromiso y una promesa electoral", sentenció en el acto el presidente del Cabildo durante el mandato anterior, Pedro Martín.

Una larga historia

La historia del Circuito del Motor de Tenerife comenzó el 30 de octubre de 1990, cuando el Cabildo y la empresa T.N., de Barcelona, firmaron un acuerdo para redactar el proyecto, que elaboró desde 1997 a 2000, pero no será el que se construirá. El 25 de marzo de 1995, la Corporación insular tinerfeña abrió el expediente del Centro de Deportes del Motor (primer nombre del complejo), aprobado definitivamente por el Pleno el 12 de marzo de 2008. No sería hasta el 18 de mayo de 2015 cuando el Cabildo adjudicó la obra a la empresa Kiti Trans SLU, que puso la primera piedra el 28 de octubre del año 2016. Casi once meses después, en junio de 2017, los trabajos quedaron paralizados y el Cabildo rescindió el contrato con la empresa adjudicataria. En octubre de 2020, comenzaron las obras del acceso Norte mientras se ultimaba el proyecto. El Circuito del Motor de Tenerife será construido en el paraje Los Duques de Atogo, en el municipio de Granadilla de Abona y a escasos kilómetros del Aeropuerto Tenerife Sur. Su presupuesto de adjudicación alcanza los 47.247.443 euros con la aplicación del 7% del IGIC.