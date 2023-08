El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, conocido popularmente como el IMSERSO, es una de las entidades que se encarga de gestionar los servicios de los que dispone la Seguridad Social. El Imserso se encarga de gestionar las prestaciones no contributivas, es decir, aquellas personas que no han llegado a los años suficientes de cotización a la Seguridad Social. La entidad ha querido recordar los requisitos que deben cumplir los pensionistas que acceden a la ayuda de 525 euros.

El Estado dispone de diversas ayudas para que las personas puedan hacer frente a sus gastos y que puedan llegar a fin de mes. Aunque la inflación se ha ido controlando poco a poco en España, la subida de precio en los supermercados y el precio de los alquileres es una de las máximas preocupaciones económicas de muchas familias. Es por eso, que muchos intentan acceder a las diferentes ayudas de las que pueden disponer.

Para poder acceder a una pensión contributiva en España es necesario tener cotizados, como mínimo, 15 años a la Seguridad Social, dos de los cuáles es necesario que estén comprendidos en los 15 años anteriores previos a la solicitud de la misma. En caso de no cumplir con el requisito, se accede a la pensión no contributiva, tanto de jubilación como de invalidez. A diferencia de la contributiva, la no contributiva es gestionada por el Imserso.

Requisitos para solicitar la ayuda

El Imserso dispone de una ayuda de 525 euros para aquellos pensionistas que les cuesta llegar a fin de mes y que no pueden hacer frente al gasto de alquiler. Este cheque se realiza ya que las pensiones no contributivas son más bajas, aunque no todos tienen derecho a recibir esta ayuda, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

El plazo para solicitar esta ayuda para hacer frente al alquiler finaliza el 31 de diciembre, aunque se desconoce si se prolongará a lo largo del año 2024. En caso de estar interesado se pueden realizar los trámites de forma presencial o de manera telemática en la Sede Electrónica del Imserso.

Estos son los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a la ayuda del Imserso: