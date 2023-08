Peligran un millar de empleos por el cierre de la importación de papa de Inglaterra

La veintena de empresas que operan en Canarias en el ámbito de la importación de papas ya preparan los correspondientes expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ante el corte de la cadena de suministro inglesa por una plaga de escarabajo de Colorado. Más de un millar de trabajadores estarán afectados, según calcula el sector.

En la Asociación de Distribuidores de Papas de Gran Canaria (Adipa) estaban en la tarde de ayer pendientes del teléfono esperando una llamada del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno regional, Narvay Quintero.

La comunidad autónoma no tiene competencias en la materia y así lo señala el entorno de Quintero. No es un problema que él pueda arreglar, pero el Ejecutivo canario no se desentiende. Primero por el golpe que desde la semana próxima va a suponer la prohibición de importar papas de Inglaterra para el empleo. «Conmigo hay catorce personas trabajando, pero algunos compañeros son más de 40», explica el presidente de Adipa, Juan Luis Pulido.

A este inconveniente de índole más interna se une el disparate de precios en los mercados al que se pueden enfrentar los ciudadanos al intentar adquirir un producto muy común en las cocinas isleñas.

Pulido, confirmó en la tarde de ayer que el consejero mantiene conversaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es donde se tomó la decisión de prohibir temporalmente la importación tras la confirmación por parte del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales británico (Defra, por su siglas en inglés) de que la plaga del mencionado coleóptero en las huertas del condado de Kent es peligrosa.

El problema añadido es que en este momento del año ni la producción local ni la de otros mercados habituales como Israel o Egipto es elevada. Además, no puede importarse papa de cualquier lugar, ha de ser desde uno de los países –los nombrados y otros como Dinamarca– que comparten los problemas fitosanitarios que podrían aparecer en las Islas. Introducir insectos o parásitos nuevos, de otros lugares, sería devastador para el campo canario.

Sin alternativas

La primera alerta de la aparición de escarabajo de Colorado la dio la Organización Europea y Mediterránea de Protección Fitosanitaria (Eppo) en los primeros meses de este año. Los ingleses lo intentaron combatir, pero los peores pronósticos se han confirmado en el momento en el que prácticamente no existen alternativas.

La orden ministerial de 12 de marzo de 1987 –modificada por última vez en 2021– establece las «normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales» para Canarias. En ella se relatan los organismos que sí pueden entrar en las Islas y cuáles están descartados. Es este texto normativo el que determina desde dónde se pueden traer papas.

Otro sector que notará en el corto plazo el encarecimiento que traerá el hundimiento de la oferta es el de la hostelería. Con la recuperación de los niveles de actividad laboral normal tras el verano también volverá el de los establecimientos que ofrecen menús diarios, en los que el tubérculo afectado por el cierre del mercado inglés tiene gran presencia. «Los colegios también arrancan en breve y en los comedores también se utilizan mucho», añade Pulido, que no ve una salida clara hasta al menos diciembre.