Nuevo récord: veranear en Canarias le sale a cada turista más de 1.700 euros

Cada uno de los extranjeros que veranearon en julio en Canarias gastó una media de 1.742 euros. Es, con mucha diferencia, la cifra más alta de la historia. Nunca antes hubo un mes, cualquier mes, en el que los turistas foráneos se dejaran una suma tan alta en sus vacaciones en las Islas. Es más, el anterior récord estaba en 1.567 euros, un 11% por debajo del nuevo máximo histórico. Este extraordinario incremento del gasto turístico obedece en parte a la ola inflacionaria que azota la economía occidental desde abril de 2021. No en vano, el visitante que antes pagaba cien euros por almorzar o cenar con su familia en un restaurante de la región hoy paga 110, 115 o 120 euros. Y la subida de los precios es generalizada: casi todo cuesta más y hasta mucho más que antes de la crisis, algo que también encarece, claro, las vacaciones de los millones de británicos, alemanes, franceses o neerlandeses que sostienen el tejido productivo de la Comunidad Autónoma. Con todo, la inflación no es el único factor que está detrás de este nuevo récord de gasto turístico.

En julio de 2019, el último año de cierta normalidad económica antes de la sacudida del coronavirus y de la posterior ola inflacionaria, el gasto de cada uno de los visitantes que veranearon en las Islas fue de 1.443 euros. Así que el desembolso medio de los turistas extranjeros en julio de 2023 ha sido un 20,7% superior al del mismo mes de aquel último ejercicio precrisis. Podría pensarse que este mayor gasto –un mayor gasto de los visitantes supone mayores ingresos para la economía regional– se debe a que los turistas han alargado su estancia en el Archipiélago, pero lo cierto es que el desembolso medio diario también está en máximos. Cada extranjero que este julio se dio un salto a las Islas se dejó 192 euros por cada uno de los días que duraron sus vacaciones. Otro récord. En julio de 2019 eran 162 euros, de modo que el gasto medio diario ha aumentado un 18,5% en relación con aquel último julio precovid y preinflación. Si se tiene en cuenta que el Índice de Precios de Consumo (IPC) creció en la Comunidad Autónoma durante ese mismo período un 16,2%, resulta así que el gasto de los turistas foráneos está cuatro puntos y medio por encima de la inflación, 2,3 puntos si se toma como referencia el desembolso medio diario.

Por lo tanto, y al margen de la crisis de precios, el sector turístico, la primera industria canaria, atraviesa un buen momento. Un buen momento contra viento y marea, ya que a la inflación se suma la difícil situación socioeconómica que padecen los dos principales caladeros de turistas del Archipiélago: Reino Unido y Alemania. Británicos y germanos mantienen su cita anual con Canarias pese a que Londres parece dirigirse a una nueva crisis hipotecaria y a que Berlín vive en recesión. No obstante, si la mala coyuntura en Reino Unido y Alemania durase más de lo deseado, el sector turístico isleño, y por ende toda la economía de la Comunidad Autónoma, acabará por sufrir las consecuencias. La primera industria de la región se encuentra así en una buena pero incierta situación, sobre todo de cara al medio plazo. La temporada alta turística arranca el próximo mes, con lo que casi todo el pescado está ya vendido. La primera mitad de la nueva temporada, la que discurre hasta el 31 de diciembre, será más que positiva –salvo un inesperado y extraordinario revés–, con lo que el año cerrará con un nuevo récord de facturación.

El sector turístico canario facturó el pasado julio 1.865,2 millones de euros gracias a ese sobresaliente aumento del gasto de los visitantes foráneos. Se trata del mayor volumen de ingresos en un séptimo mes de año y del segundo mayor volumen en cualquier mes tras los 1.919,2 millones facturados en marzo de este mismo ejercicio. De hecho, los hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales, restaurantes, bares, cafeterías o tiendas de suvenires que integran el sector turístico canario ingresaron en los siete primeros meses de 2023 la friolera de 11.385,8 millones de euros gracias a los visitantes extranjeros, un 17,4% más que en el mismo período de 2019 –1,2 puntos por encima del IPC general– y, de nuevo, la cuantía más alta de la historia a estas alturas de año. Incluso si los mercados británico y alemán se debilitasen a corto plazo más de lo previsto, 2023 será un año, a grandes rasgos, más que positivo. Otra cosa es lo que ocurra a partir del 1 de enero de 2024 si la situación en Alemania y Reino Unido pasa a mayores. Porque más allá del boom de los viajes que se vive en Europa tras los encierros y cuarentenas durante la pandemia, la resistencia de los trabajadores británicos y germanos tiene un límite. Y son precisamente los asalariados británicos y germanos los principales clientes del Archipiélago. Las primeras señales de preocupación ya son visibles en las estadísticas oficiales.

Lo primero que llama la atención es que el récord de gasto turístico no se dé también en el número de turistas. Es verdad que este es un objetivo a largo plazo, esto es, que vengan menos visitantes pero que gasten más; sin embargo, 2023 no es un año normal. La facturación, en general, no se ha disparado por la mayor capacidad de gasto de los turistas. Se ha disparado por un mayor gasto a secas, un gasto dopado por la inflación y promovido, entre otros factores, por ese componente psicológico pospandemia. De ahí la duda a partir del 1 de enero si las cosas en Londres y Berlín van a peor.

En julio veranearon en Canarias poco más de 1,07 millones de extranjeros. Y sí, son unos 39.000 más de los que lo hicieron en el mismo mes de 2019, pero también son 50.000 menos que en julio de 2018, 116.000 menos que en julio de 2017 y 70.000 menos que en julio de 2016, por ejemplo. Tres cuartos de lo mismo se observa al comparar el número de turistas en los siete primeros meses del año. Los 7,88 millones contabilizados hasta julio son 243.500 más que en igual período de 2019 pero 36.000 menos que en 2018 y hasta 251.000 menos que en 2017. La principal razón de que el récord de gasto no se produzca también en la cifra de turistas está en Alemania. Los 1,318 millones de germanos que se dieron una escapada a Canarias entre enero y julio son 150.000 menos de los contabilizados en los siete primeros meses de 2019, unos 285.000 menos que en el mismo período de 2018 y hasta 359.000 menos que en 2017. En definitiva, 2023 dejará un nuevo récord de facturación pero todo parece que no de visitantes.