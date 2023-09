La jubilación es el momento más esperado de los trabajadores que están a punto de finalizar su vida laboral. Los empleados hacen las cuentas necesarias para saber el momento exacto en el que podrán dejar de trabajar y poder cobrar la pensión de jubilación. En España, la Seguridad Social es la encargada de gestionar las pensiones públicas y para conocer la cuantía es necesario atender a un factor clave: el tiempo de cotización.

En nuestro país existen dos tipos de pensiones: las contributivas y las no contributivas. La primera de ellas es para aquellos que han cotizado el tiempo suficiente a lo largo de su vida laboral, que según la normativa de la Seguridad Social es de 15 años como mínimo. En cambio, si no se alcanza esa cifra, los jubilados pueden optar a las pensiones no contributivas.

Las pensiones contributivas son el sueño de muchos jubilados, ya que corresponde una pensión mayor que las no contributivas. El Gobierno ha aprobado para este año una subida del 8,5% de las pensiones, una revalorización que se ha hecho conforme al IPC. Por su parte, las pensiones no contributivas, que vienen fijadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han experimentado una subida del 15%, la mayor de su historia.

Los requisitos de la Seguridad Social

Tal y como establecen desde la Seguridad Social, para conocer la cuantía de las pensiones contributivas es necesario conocer, tanto la base reguladora del sueldo como el tiempo de cotización. Pero para acceder a la pensión no contributiva también es necesario cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo residir en España al menos los 10 años, siendo necesario que dos de ellos se encuentren previos a la solicitud de la pensión.

A diferencia de las contributivas, las pensiones no contributivas son gestionadas por el IMSERSO y estas pueden variar dependiendo del número de familiares a cargo, del número de ingresos del núcleo familiar o de los años cotizados. En 2023, después de la subida del 15%, la cuantía mínima ha quedado establecida en 1.696,14 euros mensuales (121, 15 euros al mes repartidos en 14 pagas).

Esta renta sufrirá revisiones periódicas para recalcular la asignación. De esta manera el beneficiario podrá recibir más o menos cantidad en función de sus ingresos a posteriori, lo que es bien recibido por si en algún momento los ingresos de un hogar sufren una disminución.