Los canarios pierden ocho millones al día en cuentas de ahorro sin remunerar

Los canarios han perdido cada día de 2023 cerca de ocho millones de euros de sus cuentas bancarias. La inflación y la cicatería de las entidades financieras, que apenas están pagando por los miles de millones que sus clientes mantienen en depósitos a la vista –las cuentas corrientes o de ahorro de toda la vida–, se combinan para devaluar poco a poco el dinero que las familias y empresas isleñas tienen en los bancos.

Los llamados sectores residentes –hogares y empresas– del Archipiélago tienen repartida entre los distintos tipos de depósitos bancarios la friolera de 34.056 millones de euros, según los últimos datos oficiales. Unos ahorros que vienen devaluándose sin pausa desde que en abril de 2021 comenzara a gestarse la ola inflacionaria y se disparase el coste de vida. No en vano, la inflación es el asesino silencioso de los ahorros, ya que reduce su potencial poder adquisitivo. No es lo mismo tener mil euros en el banco cuando el Índice de Precios de Consumo (IPC) está en un saludable 2% que cuando se ha disparatado hasta un 7, un 8 o un 9%. En la libreta de ahorro seguirán apareciendo los mil euros, pero valdrán menos porque con ellos ya no se podrá comprar lo mismo que cuando el IPC estaba bajo control. Pues bien, casi dos años y medio después del inicio de la crisis de precios, la inflación continúa restando valor a esos miles de millones que los canarios guardan en las entidades financieras, que se han depreciado en otros 1.683 millones de euros en lo que va de 2023. Dicho de otro modo: de enero a julio, los ahorros de los isleños se devaluaron a razón de 7,9 millones diarios. La merma sería mucho menor si la banca pagase por el dinero que depositan sus clientes –un dinero fundamental para su negocio– tanto como les cobra de intereses al darles un préstamo. Claro que también sería menor si los canarios empezasen a mover esos 34.056 millones hacia productos financieros más rentables.

El alza de los precios devora en 2023 casi 1.700 millones de las cuentas corrientes de los isleños

De ese montante, que equivale al 80% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma, el mayor trozo, y con muchísima diferencia, está en depósitos a la vista. Son 32.253 millones de euros los que las familias y empresas de la región conservan en cuentas corrientes, esas donde suele recibirse la nómina, donde suelen domiciliarse los recibos mensuales y de las que puede sacarse el dinero cuando se quiera sin coste alguno. Pero eso sí: los bancos apenas pagan por ese dinero, son cuentas sin remuneración o con una remuneración testimonial, lo que no implica mayores pérdidas cuando ese depósito a la vista se usa a modo de sobre para recibir el sueldo y de cartera para pagar recibos. El problema es que no son pocos los hogares que ahorran un dinerito en ese tipo de cuenta –que ni siquiera es un depósito en sentido estricto–, lo que en tiempos de inflación como los actuales es un horrible negocio. Tan horrible que si se considera que el IPC subió en los siete primeros meses del año –hasta donde alcanza la estadística oficial– una media de un 5,1% y que la banca pagó en ese mismo período por los depósitos a la vista un interés medio del 0,09%, resulta así que esos 32.253 millones se han depreciado en lo que va de año en 1.616 millones de euros.

Suben los intereses que pagan los bancos por los plazos fijos, pero aún no se doblega el IPC

A esos 32.253 millones se suman otros 1.803 que están en depósitos a plazo. Son esas cuentas en las que el cliente coloca un dinero que no puede sacar durante un determinado período y, a cambio, el banco le paga unos intereses. El problema para los titulares de este tipo de producto financiero es que los intereses que están abonando las entidades están muy por debajo de la inflación. Es más lo que resta el IPC que lo que suman los intereses a cobrar. Frente a ese 5,1% de incremento medio anual experimentado por el índice de precios en 2023, los intereses que percibieron los titulares de depósitos a plazo no fueron más allá del 1,4% de media, con lo que esos 1.803 millones se han devaluado en torno a un 3,7%. Esto se traduce en términos cuantitativos en una pérdida de unos 67 millones de euros.

En total, la depreciación del ahorro ya alcanza este año los susodichos 1.683 millones. Es de esperar que la banca comience a pagar más intereses por los depósitos a plazo, y de hecho ya hay ofertas que superan el 3% y hasta el 4%, aunque otra cosa es cuándo será suficiente para doblegar el IPC. Eso sí, quien siga guardando su dinero en cuentas corrientes o a la vista, y son mayoría, continuará sufriendo pérdidas a corto y medio plazo sin remisión.