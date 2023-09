La gasolina, la comida y la casa recrudecen la cuesta de septiembre

La más temida en los hogares era la cuesta de enero. El particular puerto de montaña de las economías domésticas. Luego la cosa se suavizaba hasta que en septiembre llegaba el regreso a los colegios e institutos y había que rascarse el bolsillo en libros de texto, cuadernos, lápices y gomas. En muchos hogares era un segundo puerto de montaña, aunque por lo general daba menos quebraderos de cabeza –y de bolsillo– que la etapa reina de enero. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y con más razón desde que en abril de 2021 comenzara a gestarse la actual crisis de precios, esa segunda escalada es cada vez más y más dura, así que a la cuesta de enero se ha sumado la cuesta de septiembre. Las hipotecas se han encarecido hasta niveles desconocidos en lustros, y aún les queda hasta tocar techo; la gasolina y el gasoil repuntan justo cuando acaban las vacaciones y hay que volver a coger el coche para ir a la oficina; y la cesta de la compra sigue sin dar tregua alguna. Es verdad que las subidas descontroladas de 2022 parecen haber quedado atrás, pero es que a los actuales altos precios se les suman, para desespero de las familias, todas esas consecuencias socioeconómicas de la pandemia, en especial unos salarios que no han venido actualizándose en sintonía con el disparate del IPC.

Hasta ahora, los hogares han resistido con los ahorros que deparó la inactividad de los confinamientos y las cuarentenas, pero ya el Banco de España (BdE) ha advertido de que las familias españolas retiraron de sus depósitos la friolera de 18.650 millones de euros solo entre enero y julio para poder hacer frente a la carestía de la vida y buscar algo de beneficio, ya que los depósitos siguen sin retribuirse en la medida en que se ha encarecido el crédito. El BdE no ha desglosado esos 18.650 millones por Comunidades Autónomas, pero a tenor del porcentaje que representa Canarias en la suma de los depósitos bancarios de la Administración pública y de los sectores residentes –hogares y empresas– del país, la cifra que han retirado los isleños ronda los 530 millones de euros.

Combustibles. Miles de canarios regresan este mes al trabajo y otros tantos harán lo propio en octubre. Y muchos de ellos no tienen más remedio que coger el coche cada mañana para desplazarse hasta la empresa o la oficina. Así que toca de nuevo la visita semanal a la gasolinera para llenar el tanque o para repostar lo justo para escapar unos días. Hace nada, en julio, la escalada de los precios de los combustibles parecía ser ya cosa del pasado. El litro de gasolina de 95 octanos estaba en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a una media de 1,229 euros, y a un poco menos, a 1,226 euros, en las estaciones de servicio de la demarcación de Las Palmas. El diésel o gasoil costaba entonces una media de 1,212 euros en la provincia oriental y de 1,198 euros en las islas occidentales. En todos los casos se trataba de los precios medios mensuales más bajos desde comienzos de 2022, es decir, los más bajos en más de año y medio. Pero fue un espejismo. Los recortes en la producción de petróleo anunciados por Arabia Saudí y las tentativas de huelgas en distintas instalaciones de gas natural de Australia han disparado una vez más el coste de los combustibles. Y Canarias, claro, no está exenta de las sacudidas que experimenta el mercado mundial de los hidrocarburos. En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el litro de gasolina 95 en la primera semana de septiembre se situó, de media, en 1,294 euros, con lo que ha subido desde julio un 5,5%. En ese mismo período, el diésel se ha encarecido un 4,9%, hasta los 1,272 euros. Mientras, en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, el precio medio del litro de 95 se ha elevado hasta 1,3 euros, un 5,8%, y el de gasoil, hasta 1,272 euros, la friolera de un 6,2% en poco más de un mes. Y no hay que olvidar que los precios siempre son más altos en las islas periféricas occidentales, en las llamadas islas verdes –El Hierro, La Gomera y La Palma–, con lo que sus conductores notarán más si cabe este nuevo repunte de los combustibles. Un peaje más que han de pagar sus ciudadanos por la pequeña dimensión del mercado interior de estas tres islas.

Llenar el tanque del coche cuesta entre un 4,9 y un 6,2% más que antes de irse de vacaciones

Alquiler. Para las familias que viven de alquiler, el recibo mensual de la vivienda es uno de los principales gastos. Un recibo que no ha dejado de encarecerse mes tras mes desde mediados de 2013. Entonces comenzó un progresivo incremento, casi imperceptible hasta 2016 y más evidente desde ese año, que ha desembocado en que el alquiler medio esté al inicio de esta cuesta de septiembre en máximos históricos. A una media de 12,7 euros el metro cuadrado se pagaba el arrendamiento en julio –el techo en la base de datos del portal inmobiliario idealista.com– y a 12,6 a finales del mes pasado, apenas diez céntimos por debajo del récord. Así que alquilar un modesto pisito de 50 metros cuadrados ya cuesta la friolera de 630 euros mensuales. Y arrendar una casa de 80 metros, el tamaño promedio de la vivienda en España, sale en las Islas por el disparate de 1.008 euros. No hay precedentes.

Hipoteca. Si quienes viven de alquiler encaran la peor cuesta de septiembre de la historia, quienes viven hipotecados no les van a la zaga. Más bien al contrario. Desde que el Banco Central Europeo empezara a subir los tipos, el precio de las hipotecas a interés variable, la mayoría en el Archipiélago, no ha dejado de subir. Las familias con esta modalidad de crédito bancario llegan así a la cuesta de septiembre tras ver cómo su recibo mensual se ha disparado hasta en un 50% en medio de la ola inflacionaria. Un súbito acelerón que tampoco tiene precedentes y que es consecuencia de esas subidas de tipos con que los bancos centrales tratan de doblegar el IPC. Los hogares isleños que en abril de 2021, cuando comenzó a gestarse la ola inflacionaria, pagaban 450 euros mensuales, por ejemplo, hoy pueden estar pagando hasta 675 euros. No extraña así que unos 5.000 canarios trataran el año pasado de cambiar las condiciones de su hipoteca, básicamente para pasarse a un tipo de interés fijo. Con todo, ese nuevo interés siempre resultará en un incremento del recibo que se abonaba antes de la crisis de precios, cuando el euríbor llegó a estar en negativo.

Los alimentos están en las Islas un 11% más caros que hace un año y un 29,5% más que en 2021

La comida y el cole. Y con la gasolina, el alquiler y la hipoteca por las nubes, llega la vuelta al cole para rematar la cuesta de septiembre de las familias con hijos. El noveno mes del año arranca en Canarias con los libros, libretas y demás material de papelería un 1,8% más caros que en septiembre de 2022 y hasta un 8,3% más que antes de la oleada inflacionaria. Además, el coste de la enseñanza infantil y primaria se ha encarecido en el Archipiélago un 4,5%, y el de la etapa secundaria, hasta un 6,3%. Subidas sensibles pero que tal vez podrían resistirse de no ser porque los alimentos están en plena cuesta de septiembre un 11% más caros que a estas alturas del año pasado y el disparate de un 29,5% más que en el nefasto abril de 2021.